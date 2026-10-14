O Eintracht Frankfurt recebe o Hamburger SV no domingo, 1º de novembro de 2026, no Deutsche Bank Park, em Frankfurt.

O encontro mais recente entre as equipes na primeira divisão aconteceu em maio de 2026, no Deutsche Bank Park, quando o Hamburger SV venceu fora de casa por 2 a 1. Antes disso, os dois times empataram em 1 a 1 pela liga em dezembro de 2025, em uma partida equilibrada.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Eintracht Frankfurt x Hamburger SV, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Eintracht Frankfurt x Hamburger SV pela Bundesliga?

Eintracht Frankfurt x Hamburger SV será disputado no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, no domingo, 1º de novembro de 2026.

Bundesliga - Rodada 8 1 de nov. de 2026 - 11:30 Deutsche Bank Park

Como comprar ingressos para Eintracht Frankfurt x Hamburger SV pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para a partida entre Eintracht Frankfurt e Hamburger SV pela Bundesliga no Deutsche Bank Park, você pode considerar as seguintes opções principais:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheterias oficiais dos clubes: A forma mais direta e confiável de comprar ingressos pelo preço original é usar os portais oficiais de venda on-line do Eintracht Frankfurt ou do Hamburger SV, nos quais sócios e titulares de ingressos de temporada geralmente têm acesso antecipado.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Eintracht Frankfurt x Hamburger SV pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para a partida entre Eintracht Frankfurt e Hamburger SV pela Bundesliga variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda.

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos para setores em pé (Stehplatz): de € 18 a € 24 para os setores atrás dos gols.

Assentos das categorias 4 e 5 (arquibancadas superiores e cantos): de € 35 a € 50 para lugares com visão padrão, mais distantes do campo.

Assentos das categorias 2 e 3 (laterais padrão): de € 50 a € 75 para lugares com vista intermediária ao longo das laterais do campo.

Categoria 1 e assentos premium (setores inferiores centrais): de € 75 a € 90 ou mais para uma vista central privilegiada, perto da linha do meio-campo.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos estiverem esgotados na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos mais baratos (arquibancadas superiores / ingressos comuns): de € 60 a € 110 ou mais , dependendo da disponibilidade de ingressos e da demanda no momento.

Assentos nas laterais e em posições privilegiadas: de € 110 a € 250 ou mais para melhores ângulos e vistas centrais.

Pacotes VIP e de hospitalidade:de € 250 a € 500 ou mais por partida, com acesso a lounge executivo e serviço de alimentação premium.

Eintracht Frankfurt x Hamburger SV pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Eintracht Frankfurt e Hamburger SV

O Frankfurt chega a esta partida com uma campanha recente irregular na Bundesliga: uma vitória, dois empates e uma derrota nos últimos quatro jogos, além de uma goleada sobre o SC St. Toenis pela Copa da Alemanha nesse período. Seu jogo mais recente pela liga terminou em 2 a 2 com o Freiburg, e a equipe perdeu por 4 a 1 para o Augsburg no início de setembro. A vitória por 1 a 3 fora de casa sobre o Mainz foi sua atuação mais convincente na liga nessa sequência. Nos últimos cinco jogos oficiais, o Frankfurt marcou 17 gols e sofreu 12, números que refletem tanto sua produção ofensiva quanto sua vulnerabilidade defensiva.

A fase do Hamburg é preocupante. A equipe venceu apenas um dos últimos quatro jogos pela Bundesliga, com derrotas para RB Leipzig (5 a 0), Mainz (5 a 0) e Borussia Dortmund (2 a 0) que expuseram problemas graves no ataque e na defesa. O único resultado positivo foi a vitória por 2 a 1 sobre o FC Köln na quinta rodada. A vitória por 3 a 0 sobre o SC Verl pela Copa da Alemanha trouxe algum alívio, mas o Hamburg sofreu 12 gols apenas nos últimos quatro jogos pela Bundesliga.

Eintracht Frankfurt x Hamburger SV: histórico recente de confrontos diretos

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em maio de 2026, quando o Hamburg venceu por 2 a 1 no Deutsche Bank Park em uma partida da Bundesliga. Antes disso, as equipes empataram em 1 a 1 em Hamburg, em dezembro de 2025. Nos cinco confrontos diretos registrados, Hamburg e Frankfurt somam duas vitórias cada, além de um empate, e os gols foram distribuídos de maneira relativamente equilibrada entre as partidas.