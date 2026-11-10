O Eintracht Frankfurt recebe o Borussia Dortmund na terça-feira, 1º de dezembro de 2026, no Deutsche Bank Park, em Frankfurt.

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em 24 de outubro de 2026, quando o Borussia Dortmund venceu por 1 a 0 em casa pela Bundesliga. Encontros anteriores em mata-matas desta competição foram equilibrados, incluindo um duelo pela Copa da Alemanha em outubro de 2025 que terminou em 1 a 1 após o tempo regulamentar e a prorrogação.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund pela Copa da Alemanha?

Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund acontece no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, na terça-feira, 1º de dezembro de 2026.

Copa da Alemanha - 1/8 2 de dez. de 2026 - 14:45 Deutsche Bank Park

Como comprar ingressos para Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund pela Copa da Alemanha?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para a partida entre Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund pela Copa da Alemanha:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Os ingressos podem ser comprados diretamente pelos portais oficiais de venda dos dois clubes: o Eintracht Frankfurt (para a torcida da casa e para a venda ao público em geral, dependendo da disponibilidade) e o Borussia Dortmund (para a cota destinada ao setor visitante).

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos futuros da Copa da Alemanha quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund pela Copa da Alemanha?

Confira os preços dos ingressos para a partida entre Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund pela Copa da Alemanha:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos para assistir em pé (setores com áreas seguras para assistir em pé / setores das torcidas organizadas) : de € 20 a € 30

: de € 20 a € 30 Setores inferiores / setores comuns com assentos : de € 40 a € 75

: de € 40 a € 75 Assentos premium / na arquibancada principal: de € 80 a € 120 ou mais

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos comuns nos setores superiores e inferiores: de € 90 a € 180

de € 90 a € 180 Assentos premium próximos à lateral do campo ou à área VIP: de € 200 a € 400 ou mais

Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund pela Copa da Alemanha: tudo o que você precisa saber

Momento de Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund

O Eintracht Frankfurt venceu três e perdeu dois dos seus últimos cinco jogos oficiais. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Hamburger SV pela Bundesliga, em 1º de novembro. Antes, nessa sequência, o Frankfurt sofreu uma dura derrota por 6 a 0 para o RB Leipzig, mas reagiu com uma vitória por 1 a 0 sobre o FC Köln pelo campeonato. Nos cinco jogos, o Eintracht Frankfurt marcou 12 gols e sofreu oito.

O Borussia Dortmund registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 fora de casa contra o Bayern de Munique pela Bundesliga. Antes disso, o Dortmund venceu o Werder Bremen por 3 a 2 na Copa da Alemanha e o Eintracht Frankfurt por 1 a 0 no campeonato. Também empatou por 0 a 0 com o Union Berlin. Nesses cinco jogos, o Dortmund marcou seis gols e sofreu cinco.

Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em 24 de outubro de 2026, quando o Borussia Dortmund venceu por 1 a 0 em casa pela Bundesliga. Antes disso, o Dortmund derrotou o Frankfurt por 3 a 2 em uma partida do campeonato em maio de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Dortmund venceu três, o Frankfurt venceu um e houve um empate: um 3 a 3 pelo campeonato no Deutsche Bank Park, em janeiro de 2026. Um encontro pela Copa da Alemanha em outubro de 2025 terminou em 1 a 1.