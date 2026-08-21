Eintracht Frankfurt enfrenta o Augsburg no domingo, 6 de setembro de 2026, no Deutsche Bank Park, em Frankfurt.

O FC Augsburg viaja para Frankfurt após uma pré-temporada de resultados mistos, determinado a estabelecer consistência em sua campanha doméstica. Os encontros recentes entre os dois clubes produziram duelos equilibrados, incluindo um empate por 1 a 1 no confronto anterior pela liga, em abril de 2026.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Eintracht Frankfurt x Augsburg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Eintracht Frankfurt x Augsburg pela Bundesliga?

O Eintracht Frankfurt recebe o Augsburg no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, com pontapé inicial marcado para o horário listado acima.

Bundesliga - Rodada 2 6 de set. de 2026 - 11:30 Deutsche Bank Park

Como comprar ingressos para Eintracht Frankfurt x Augsburg pela Bundesliga?

Para garantir ingressos para a partida da Bundesliga entre Eintracht Frankfurt e FC Augsburg no Deutsche Bank Park, siga os canais oficiais primários e secundários de venda de ingressos abaixo:

1. Portal oficial de ingressos do Eintracht Frankfurt (venda primária)

Site oficial: Compre ingressos diretamente pela Ticketshop oficial do Eintracht Frankfurt.

Prioridade para sócios do clube: Os sócios oficiais do Eintracht Frankfurt recebem acesso prioritário durante uma janela de pré-venda dedicada antes de os ingressos serem disponibilizados ao público em geral.

Venda geral: Quaisquer ingressos remanescentes após a pré-venda para sócios são disponibilizados online para compra geral.

2. Setor para torcedores visitantes (torcida do FC Augsburg)

Ticketshop do FC Augsburg: Os torcedores que apoiam o FC Augsburg no setor visitante devem comprar ingressos diretamente pela Ticketshop oficial do FC Augsburg, onde sócios do clube e detentores de carnê de temporada têm prioridade.

3. Revenda oficial e plataformas secundárias

Mercado oficial de revenda (Eintracht Resale): Se a partida esgotar, os detentores de carnê de temporada podem anunciar legalmente seus lugares pelo valor de face por meio da plataforma oficial de troca de ingressos do clube.

Mercados secundários: Plataformas secundárias de ingressos como StubHub oferecem anúncios caso a venda primária não esteja disponível.

Quanto custam os ingressos para Eintracht Frankfurt x Augsburg pela Bundesliga?

Os preços oficiais de face dos ingressos para jogos do Eintracht Frankfurt na Bundesliga normalmente começam em torno de € 18 a € 24 para áreas em pé e chegam a € 50 a € 90+ para setores sentados, com os sócios oficiais do clube recebendo acesso prioritário às vendas primárias.

Preços primários e da troca oficial

Ingressos em pé (lançamento primário): Os ingressos padrão para áreas em pé geralmente custam em torno de € 18 a € 24.

Ingressos sentados (lançamento primário): As categorias sentadas variam entre € 35 e € 90, dependendo da categoria e da localização.

Troca de ingressos do clube: Se as vendas primárias esgotarem, os detentores de carnê de temporada que revenderem seus lugares na troca oficial de ingressos do clube os anunciam pelo valor de face mais pequenas taxas de processamento.

Preços no mercado secundário

Em plataformas secundárias de ingressos como StubHub, lugares de entrada em áreas em pé ou no anel superior geralmente começam em torno de € 60 a € 75, enquanto assentos premium no meio-campo e nos setores inferiores normalmente variam de € 100 a € 250+, dependendo da demanda do mercado.

Eintracht Frankfurt x Augsburg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Eintracht Frankfurt e Augsburg

O Eintracht Frankfurt chega para a abertura da Bundesliga com um retrospecto de pré-temporada de quatro vitórias e uma derrota em suas últimas cinco partidas. Sua apresentação mais recente terminou em derrota por 7 a 0 para o Brentford, em 15 de agosto, resultado que causou ondas de choque no clube. Antes disso, o Frankfurt venceu três amistosos seguidos, incluindo uma vitória por 5 a 1 sobre o FSV Frankfurt e um triunfo por 2 a 0 contra o Hull City. Ao longo dessas cinco partidas, o Frankfurt marcou 11 gols e sofreu 10.

O Augsburg encerrou sua pré-temporada com duas vitórias, duas derrotas e um empate em cinco partidas. Seu último jogo terminou em derrota por 4 a 0 para o Leeds United, em 15 de agosto. Também registrou uma vitória por 3 a 2 sobre o Sassuolo e uma goleada por 15 a 0 sobre o Schwaz no mesmo período. O Augsburg marcou 21 gols nessas cinco partidas e sofreu 11.

Eintracht Frankfurt x Augsburg: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou em 1 a 1, com o Augsburg recebendo o Frankfurt pela Bundesliga em 25 de abril de 2026. Nos últimos cinco confrontos pela Bundesliga, o Frankfurt leva vantagem com duas vitórias contra nenhuma do Augsburg, com três empates completando o retrospecto. O Frankfurt marcou oito gols nessas cinco partidas, enquanto o Augsburg marcou cinco.

Classificação de Eintracht Frankfurt x Augsburg

Na atual tabela da Bundesliga, o Augsburg ocupa o primeiro lugar, enquanto o Eintracht Frankfurt está na sexta posição.