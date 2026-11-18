O Egnatia recebe o FK Kauno Zalgiris na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Stadiumi Egnatia, em Rrogozhinë.

O confronto será o primeiro entre o KF Egnatia, da Albânia, e o FK Kauno Žalgiris, da Lituânia, em competições europeias. Os dois clubes chegam pela primeira vez à fase de liga da Conference League da UEFA de 2026–27, mostrando seu crescimento contínuo no cenário continental.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Egnatia x FK Kauno Zalgiris, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Egnatia x FK Kauno Zalgiris pela Conference League?

Egnatia x FK Kauno Zalgiris acontece no Stadiumi Egnatia, em Rrogozhinë, na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026.

Conference League - Rodada 5 10 de dez. de 2026 - 15:00 Stadiumi Egnatia Rrogogzhine

Como comprar ingressos para Egnatia x FK Kauno Zalgiris pela Conference League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o confronto entre Egnatia e FK Kauno Zalgiris pela Conference League:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial do clube: Consulte o site ou as redes sociais oficiais do KF Egnatia, mandante da partida, para acompanhar anúncios sobre a abertura das bilheterias, pontos de venda físicos na Albânia ou vendas diretas pela internet para o jogo na Arena Egnatia, em Rrogozhinë.

Consulte o site ou as redes sociais oficiais do KF Egnatia, mandante da partida, para acompanhar anúncios sobre a abertura das bilheterias, pontos de venda físicos na Albânia ou vendas diretas pela internet para o jogo na Arena Egnatia, em Rrogozhinë. Ingressos para o setor visitante: Se você torce pelo FK Kauno Žalgiris, entre em contato diretamente com o departamento de ingressos ou de torcedores do clube lituano, pois os ingressos para setores visitantes em competições europeias costumam ser administrados e distribuídos pelos canais oficiais do clube visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Conference League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Egnatia x FK Kauno Zalgiris pela Conference League?

Confira as estimativas de preços dos ingressos para Egnatia x FK Kauno Zalgiris pela Conference League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns / bilheteria: Normalmente custam de € 15 a € 50 .

Normalmente custam de . Setores VIP e hospitalidade: Em geral, os preços começam em torno de € 100 e chegam a € 250 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais disponibilizados pelos clubes estiverem esgotados, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Ingressos de revenda mais baratos: A partir de cerca de € 54, podendo chegar a € 91 .

A partir de cerca de . Setores intermediários e laterais: Normalmente custam entre € 120 e € 300 ou mais .

Normalmente custam entre . Ingressos premium e VIP na revenda: Podem chegar a € 900 ou mais.

Egnatia x FK Kauno Zalgiris pela Conference League: Tudo o que você precisa saber

Momento de Egnatia e FK Kauno Zalgiris

O Egnatia chega para a partida com uma campanha recente irregular: venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, goleou o Vora por 5 a 1 na Kategoria Superiore, depois de ter perdido por 2 a 0 para o Universitatea Craiova na Conference League. Nesses cinco jogos, marcou nove gols e sofreu oito, números que refletem a capacidade ofensiva da equipe, mas também sua vulnerabilidade defensiva. Antes da derrota para o Craiova, três vitórias consecutivas no campeonato mostraram sua consistência no cenário nacional.

O FK Kauno Zalgiris atravessa uma fase difícil, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Ela veio contra o Hegelmann, por 4 a 1 fora de casa, na A Lyga, mas ocorreu em meio a uma sequência de derrotas. A partida mais recente terminou em derrota por 4 a 1 para o FK TransINVEST. Nesses cinco jogos, a equipe sofreu 12 gols e marcou apenas seis. Só na Conference League, o Zalgiris perdeu seus três jogos europeus mais recentes e sofreu oito gols nesse período.

Egnatia x FK Kauno Zalgiris: Histórico recente de confrontos

Os dados disponíveis não registram confrontos anteriores entre Egnatia e FK Kauno Zalgiris. Esta partida será o primeiro encontro entre os dois clubes.