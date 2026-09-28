Como comprar ingressos para Dinamarca x Portugal: preços da Liga das Nações da Uefa A, informações da partida, vendas de última hora e mais

Dinamarca enfrenta Portugal em um emocionante duelo da Liga das Nações da UEFA no icônico Parken Stadium, em Copenhague, em 1º de outubro de 2026. Este confronto de alto nível do Grupo D coloca frente a frente duas das seleções mais empolgantes da Europa na briga por pontos cruciais no grupo.

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Quando será o pontapé inicial de Dinamarca x Portugal pela Liga das Nações A da UEFA?

Dinamarca x Portugal acontece no Parken Stadium, em Copenhague, com o horário de início a ser confirmado pela sua emissora regional.

Liga das Nações A - Rodada 3 1 de out. de 2026 - 14:45 Parken

Onde comprar ingressos para Dinamarca x Portugal?

Os ingressos oficiais da partida podem ser comprados diretamente pelo portal de ingressos da Federação Dinamarquesa de Futebol (DBU), que é o distribuidor principal de todos os jogos internacionais em casa. O portal oficial da DBU deve ser sua primeira opção para comprar lugares pelo valor de face durante as fases de pré-venda e venda geral ao público.

Se as entradas no site oficial estiverem esgotadas, plataformas secundárias como a StubHub são o caminho a seguir.

Quanto custam os ingressos para Dinamarca x Portugal?

Os preços padrão dos ingressos no portal oficial da DBU normalmente começam em cerca de € 40 para assentos de categoria padrão, com os custos aumentando de acordo com o setor e a proximidade do gramado dentro do Parken Stadium.

Em mercados secundários como a StubHub, os preços dos ingressos atualmente começam em € 58 por assento, com os valores finais oscilando de acordo com a demanda dos torcedores em tempo real e a disponibilidade de lugares.

Dinamarca x Portugal pela Liga das Nações A da UEFA: tudo o que você precisa saber

Forma de Dinamarca e Portugal

A Dinamarca registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com oito gols marcados e oito sofridos. Sua partida mais recente foi um empate por 0 a 0 com a RD Congo em um amistoso. Antes disso, perdeu por 2 a 2 para a Tchéquia nas Eliminatórias da Copa do Mundo, resultado que acabou com suas esperanças de chegar ao torneio, após vencer a Macedônia do Norte por 4 a 0 na rodada anterior. A sequência também inclui uma derrota por 4 a 2 para a Escócia e um empate por 2 a 2 com Belarus.

Os últimos cinco jogos de Portugal foram todos competitivos, ao longo da Copa do Mundo de 2026. A seleção somou duas vitórias, dois empates e uma derrota nesse período. A partida mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para a Espanha nas quartas de final. Antes disso, venceu a Croácia por 2 a 1, empatou por 0 a 0 com a Colômbia, goleou o Uzbequistão por 5 a 0 e empatou por 1 a 1 com a RD Congo na fase de grupos.

Dinamarca x Portugal: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu pela Liga das Nações A da UEFA em 23 de março de 2025, quando Portugal venceu a Dinamarca por 5 a 2 em Lisboa. Antes disso, a Dinamarca venceu por 1 a 0 em casa no jogo de ida, três dias antes. Nos últimos cinco encontros registrados, Portugal venceu três vezes e a Dinamarca duas, sem empates. Portugal marcou 10 gols nesses cinco jogos, enquanto a Dinamarca marcou cinco.