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Como comprar ingressos para Dinamarca x Portugal: preços da Liga das Nações da Uefa A, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Dinamarca enfrenta Portugal na Liga das Nações da Uefa A. Veja como você pode garantir seus ingressos

Dinamarca enfrenta Portugal em um emocionante duelo da Liga das Nações da UEFA no icônico Parken Stadium, em Copenhague, em 1º de outubro de 2026. Este confronto de alto nível do Grupo D coloca frente a frente duas das seleções mais empolgantes da Europa na briga por pontos cruciais no grupo.

GOAL traz todas as informações essenciais para você garantir seu lugar no Parken Stadium. Confira as opções de compra de ingressos, a estrutura de preços e assegure seu lugar agora mesmo.

Quando será o pontapé inicial de Dinamarca x Portugal pela Liga das Nações A da UEFA?

Dinamarca x Portugal acontece no Parken Stadium, em Copenhague, com o horário de início a ser confirmado pela sua emissora regional.

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Onde comprar ingressos para Dinamarca x Portugal?

Os ingressos oficiais da partida podem ser comprados diretamente pelo portal de ingressos da Federação Dinamarquesa de Futebol (DBU), que é o distribuidor principal de todos os jogos internacionais em casa. O portal oficial da DBU deve ser sua primeira opção para comprar lugares pelo valor de face durante as fases de pré-venda e venda geral ao público.

Se as entradas no site oficial estiverem esgotadas, plataformas secundárias como a StubHub são o caminho a seguir.

Quanto custam os ingressos para Dinamarca x Portugal?

Os preços padrão dos ingressos no portal oficial da DBU normalmente começam em cerca de € 40 para assentos de categoria padrão, com os custos aumentando de acordo com o setor e a proximidade do gramado dentro do Parken Stadium.

Em mercados secundários como a StubHub, os preços dos ingressos atualmente começam em € 58 por assento, com os valores finais oscilando de acordo com a demanda dos torcedores em tempo real e a disponibilidade de lugares.

Dinamarca x Portugal pela Liga das Nações A da UEFA: tudo o que você precisa saber

Forma de Dinamarca e Portugal

A Dinamarca registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com oito gols marcados e oito sofridos. Sua partida mais recente foi um empate por 0 a 0 com a RD Congo em um amistoso. Antes disso, perdeu por 2 a 2 para a Tchéquia nas Eliminatórias da Copa do Mundo, resultado que acabou com suas esperanças de chegar ao torneio, após vencer a Macedônia do Norte por 4 a 0 na rodada anterior. A sequência também inclui uma derrota por 4 a 2 para a Escócia e um empate por 2 a 2 com Belarus.

Os últimos cinco jogos de Portugal foram todos competitivos, ao longo da Copa do Mundo de 2026. A seleção somou duas vitórias, dois empates e uma derrota nesse período. A partida mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para a Espanha nas quartas de final. Antes disso, venceu a Croácia por 2 a 1, empatou por 0 a 0 com a Colômbia, goleou o Uzbequistão por 5 a 0 e empatou por 1 a 1 com a RD Congo na fase de grupos.

DEN

DEN - Sequência

MKD
V4-0
CZE
D2-2
COD
E0-0
NOR
D3-2
WAL
V2-0
Gol marcado (sofrido)
10/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
POR

POR - Sequência

COL
E0-0
CRO
V2-1
ESP
D0-1
WAL
V1-0
NOR
V1-2
Gol marcado (sofrido)
5/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Dinamarca x Portugal: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu pela Liga das Nações A da UEFA em 23 de março de 2025, quando Portugal venceu a Dinamarca por 5 a 2 em Lisboa. Antes disso, a Dinamarca venceu por 1 a 0 em casa no jogo de ida, três dias antes. Nos últimos cinco encontros registrados, Portugal venceu três vezes e a Dinamarca duas, sem empates. Portugal marcou 10 gols nesses cinco jogos, enquanto a Dinamarca marcou cinco.

Confrontos

DinamarcaEmpatePortugal
1
0
4
Liga das Nações A
Portugal badge
Portugal
POR
5
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
2
FJ
Liga das Nações A
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
1
Portugal badge
Portugal
POR
0
FJ
European Championship Qualification
Portugal badge
Portugal
POR
1
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
0
FJ
European Championship Qualification
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
0
Portugal badge
Portugal
POR
1
FJ
Eurocopa
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
2
Portugal badge
Portugal
POR
3
FJ
3Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

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