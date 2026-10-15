A Liga das Nações da UEFA está de volta com um clássico escandinavo: a Dinamarca recebe a Noruega no emblemático estádio Parken, em Copenhague. As duas rivais europeias disputam a supremacia regional e pontos importantes na fase de grupos do torneio.

A GOAL reúne todas as informações necessárias sobre preços dos ingressos, orientações para chegar ao estádio e como garantir seu lugar.

Quando começa Dinamarca x Noruega pela Liga A das Nações da UEFA?

Dinamarca x Noruega será disputado no estádio Parken, em Copenhague. O horário de início será confirmado pela emissora da sua região.

Liga das Nações A - Rodada 6 17 de nov. de 2026 - 14:45 Parken

Onde comprar ingressos para Dinamarca x Noruega?

Os ingressos oficiais são vendidos diretamente pela DBU Billetsalg, plataforma oficial de venda da Federação Dinamarquesa de Futebol para os jogos da seleção em casa no estádio Parken. Os torcedores devem criar uma conta com antecedência na plataforma oficial para comprar ingressos destinados ao público em geral quando as vendas começarem.

Se os ingressos oficiais se esgotarem completamente ou determinados setores ficarem indisponíveis no portal oficial, plataformas de revenda como a Ticombo são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Dinamarca x Noruega?

Os ingressos comuns para uma única partida no portal oficial custam a partir de aproximadamente € 35 para lugares atrás dos gols no estádio Parken, dependendo da categoria escolhida.

Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços começam em torno de € 78 quando os ingressos comuns se esgotam nos canais oficiais.

Dinamarca x Noruega pela Liga A das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Dinamarca e Noruega

A Dinamarca somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com oito gols marcados e oito sofridos. Seu compromisso mais recente foi um empate sem gols com a RD Congo em um amistoso, e a equipe foi eliminada das eliminatórias da Copa do Mundo após perder para a República Tcheca no placar agregado. A sequência também inclui uma vitória por 4 a 0 sobre a Macedônia do Norte e uma derrota por 4 a 2 para a Escócia.

Nos últimos cinco jogos, a Noruega teve três vitórias e duas derrotas, com oito gols marcados e nove sofridos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo, encerrando uma sequência que havia incluído vitórias sobre Brasil e Costa do Marfim nas fases eliminatórias. A Noruega iniciou esse período com uma vitória por 3 a 2 sobre Senegal na fase de grupos.

Dinamarca x Noruega: retrospecto recente do confronto

A Dinamarca leva vantagem no retrospecto recente do confronto. No último encontro, em junho de 2024, venceu um amistoso em casa por 3 a 1. Nos últimos cinco jogos registrados entre as seleções, foram três vitórias dinamarquesas, um empate e uma vitória norueguesa. A maior parte desses confrontos foi disputada em solo dinamarquês, e a Dinamarca geralmente foi mais eficiente nas finalizações. A melhora da Noruega antes desta partida, porém, torna o retrospecto menos indicativo do resultado do que poderia parecer.







