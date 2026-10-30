Como comprar ingressos para Dinamarca x Noruega: preços, informações sobre o jogo pela Liga A da Liga das Nações da UEFA, vendas de última hora e mais

A Liga das Nações da UEFA está de volta com um clássico escandinavo: a Dinamarca recebe a Noruega no icônico Estádio Parken, em Copenhague. As duas rivais europeias disputam pontos importantes na fase de grupos e o direito de se gabar da vitória sobre a vizinha.

GOAL traz todos os detalhes sobre os preços dos ingressos, orientações sobre o estádio e como garantir seu lugar.

Quando começa Dinamarca x Noruega pela Liga A da Liga das Nações da UEFA?

Dinamarca x Noruega será disputado no Estádio Parken, em Copenhague. O horário de início será confirmado pela emissora da sua região.

Liga das Nações A - Rodada 6 17 de nov. de 2026 - 14:45 Parken

Onde comprar ingressos para Dinamarca x Noruega?

Os ingressos oficiais são vendidos diretamente pelo DBU Billetsalg, portal de bilheteria da Federação Dinamarquesa de Futebol para os jogos da seleção no Estádio Parken. Os torcedores devem criar uma conta com antecedência na plataforma oficial para comprar ingressos comuns quando a venda ao público for aberta.

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem ou determinados setores ficarem indisponíveis no portal, plataformas de revenda como a Ticombo são uma alternativa caso não haja mais ofertas no site oficial.

Quanto custam os ingressos para Dinamarca x Noruega?

Os ingressos comuns para a partida no portal oficial custam a partir de aproximadamente € 35 para lugares atrás dos gols no Estádio Parken, dependendo da categoria escolhida.

Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços começam em torno de € 78 quando os ingressos comuns se esgotam nos canais oficiais.

Dinamarca x Noruega pela Liga A da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Dinamarca e Noruega

A Dinamarca registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com oito gols marcados e oito sofridos. Sua partida mais recente foi um empate sem gols com a República Democrática do Congo em um amistoso, e a equipe foi eliminada das eliminatórias da Copa do Mundo após perder para a Tchéquia no placar agregado. A sequência também inclui uma vitória por 4 a 0 sobre a Macedônia do Norte e uma derrota por 4 a 2 para a Escócia.

A Noruega somou três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com oito gols marcados e nove sofridos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo, encerrando uma sequência que havia incluído vitórias sobre o Brasil e a Costa do Marfim no mata-mata. A Noruega iniciou esse período com uma vitória por 3 a 2 sobre o Senegal na fase de grupos.

Dinamarca x Noruega: retrospecto recente do confronto

A Dinamarca leva vantagem no retrospecto recente do confronto. O último encontro ocorreu em junho de 2024, quando os dinamarqueses venceram por 3 a 1 em casa, em um amistoso. Nos últimos cinco jogos registrados entre as duas seleções, a Dinamarca venceu três vezes, houve um empate e a Noruega venceu uma vez. A maioria desses jogos foi disputada em solo dinamarquês, e a Dinamarca geralmente foi mais eficiente nas finalizações. A melhora da Noruega antes deste confronto, porém, faz com que o retrospecto seja menos indicativo do resultado do que poderia parecer.