A Liga das Nações da UEFA está de volta com um clássico escandinavo: a Dinamarca se prepara para receber a Noruega no Estádio Parken, em Copenhague. As duas rivais europeias vão disputar a supremacia no confronto e pontos importantes na fase de grupos do torneio.

A GOAL reúne todas as informações necessárias sobre os preços dos ingressos, o estádio e como garantir seu lugar.

Quando começa Dinamarca x Noruega pela Liga A da Liga das Nações da UEFA?

Dinamarca x Noruega será disputado no Estádio Parken, em Copenhague. O horário de início ainda será confirmado pela emissora da sua região.

Liga das Nações A - Rodada 6 17 de nov. de 2026 - 14:45 Parken

Onde comprar ingressos para Dinamarca x Noruega?

Os ingressos oficiais são vendidos diretamente pelo DBU Billetsalg, portal de bilheteria da Federação Dinamarquesa de Futebol para os jogos da seleção em casa no Estádio Parken. Os torcedores devem criar uma conta na plataforma oficial com antecedência para comprar ingressos comuns quando a venda ao público for aberta.

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem ou determinados setores ficarem indisponíveis no portal, plataformas de revenda como a StubHub são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Dinamarca x Noruega?

Os ingressos comuns para a partida no portal oficial custam a partir de aproximadamente € 35 para lugares atrás dos gols no Estádio Parken, dependendo da categoria escolhida.

Em plataformas de revenda como a StubHub, os preços começam em torno de € 78 quando os ingressos comuns se esgotam nos canais oficiais.

Dinamarca x Noruega pela Liga A da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Dinamarca e Noruega

A Dinamarca soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com oito gols marcados e oito sofridos. Na partida mais recente, empatou sem gols com a República Democrática do Congo em um amistoso. Também foi eliminada das Eliminatórias da Copa do Mundo após perder para a Tchéquia no placar agregado. A sequência inclui ainda uma vitória por 4 a 0 sobre a Macedônia do Norte e uma derrota por 4 a 2 para a Escócia.

A Noruega venceu três e perdeu duas das últimas cinco partidas, com oito gols marcados e nove sofridos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo, que encerrou uma sequência que incluía vitórias sobre o Brasil e a Costa do Marfim no mata-mata. A Noruega iniciou esse período com uma vitória por 3 a 2 sobre o Senegal na fase de grupos.

Dinamarca x Noruega: histórico recente do confronto

A Dinamarca leva vantagem no histórico recente do confronto. No último encontro, em junho de 2024, venceu um amistoso em casa por 3 a 1. Nos cinco jogos mais recentes registrados entre as seleções, são três vitórias dinamarquesas, um empate e uma vitória norueguesa. A maioria desses jogos foi disputada em solo dinamarquês, e a Dinamarca, em geral, aproveitou melhor suas chances. A melhora da Noruega antes deste confronto, porém, torna o retrospecto menos indicativo do resultado do que poderia parecer.