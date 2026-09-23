Como comprar ingressos para Dinamarca x Noruega: preços da Liga das Nações da Uefa A, informações da partida, vendas de última hora e mais

A Liga das Nações da UEFA está de volta com um escaldante clássico escandinavo, já que a Dinamarca se prepara para receber a Noruega no icônico Parken Stadium, em Copenhague. As duas rivais europeias vão duelar por supremacia e por pontos cruciais na fase de grupos do torneio.

GOAL traz todos os detalhes necessários sobre as faixas de preço dos ingressos, orientações sobre o estádio e o passo a passo de como reservar seu lugar.

Quando será o pontapé inicial de Dinamarca x Noruega pela Liga das Nações A da UEFA?

Dinamarca x Noruega será disputado no Parken Stadium, em Copenhague, com o horário de início ainda a ser confirmado pela sua emissora regional.

Liga das Nações A - Rodada 6 17 de nov. de 2026 - 14:45 Parken

Onde comprar ingressos para Dinamarca x Noruega?

Os ingressos oficiais primários para a partida são distribuídos diretamente pela DBU Billetsalg, que atua como o portal oficial de ingressos da Associação Dinamarquesa de Futebol para jogos da seleção em casa no Parken Stadium. Os torcedores devem registrar uma conta com antecedência na plataforma oficial para comprar ingressos padrão para o público geral quando as janelas de venda geral forem abertas.

Se a carga primária se esgotar completamente ou categorias específicas de assentos ficarem indisponíveis no portal oficial, plataformas de mercado secundário como Ticombo são a melhor opção se os anúncios no site oficial estiverem esgotados.

Quanto custam os ingressos para Dinamarca x Noruega?

Os ingressos padrão para a partida única no portal oficial de venda começam em aproximadamente € 35 para lugares de entrada geral atrás dos gols no Parken Stadium, dependendo da categoria escolhida.

No mercado secundário, como a Ticombo, os preços de entrada começam em cerca de € 78 nas plataformas secundárias quando as cargas primárias padrão se esgotam nos canais oficiais.

Dinamarca x Noruega pela Liga das Nações A da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Dinamarca e Noruega

A Dinamarca registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco jogos, com oito gols marcados e oito sofridos. Sua partida mais recente foi um empate sem gols com a RD Congo em um amistoso, e a equipe foi eliminada das eliminatórias da Copa do Mundo depois de perder no placar agregado para a Tchéquia. A sequência também inclui uma vitória por 4 a 0 sobre a Macedônia do Norte e uma derrota por 4 a 2 para a Escócia.

Os últimos cinco jogos da Noruega renderam três vitórias e duas derrotas, com oito gols marcados e nove sofridos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo, encerrando uma sequência que havia incluído vitórias sobre Brasil e Costa do Marfim nas fases eliminatórias. A Noruega iniciou essa série com uma vitória por 3 a 2 sobre Senegal na fase de grupos.

Dinamarca x Noruega: retrospecto recente do confronto

A Dinamarca leva vantagem no retrospecto recente deste confronto. O último encontro aconteceu em junho de 2024, quando a Dinamarca venceu por 3 a 1 em casa em um amistoso, e, nos últimos cinco jogos registrados entre as duas seleções, a Dinamarca venceu três vezes, com um empate e uma vitória da Noruega. A série foi disputada predominantemente em solo dinamarquês, e a Dinamarca em geral tem sido o lado mais clínico, embora a melhora de forma da Noruega antes deste confronto torne o padrão histórico menos preditivo do que poderia parecer.







