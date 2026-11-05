A Liga das Nações da UEFA está de volta com um clássico escandinavo: a Dinamarca recebe a Noruega no estádio Parken, em Copenhague. As duas rivais europeias vão disputar pontos importantes na fase de grupos do torneio, além do direito de se vangloriar pela vitória.

A GOAL reúne todas as informações necessárias sobre preços dos ingressos, orientações para chegar ao estádio e como garantir seu lugar.

Quando começa Dinamarca x Noruega pela Liga A da Liga das Nações da UEFA?

Dinamarca x Noruega será disputado no estádio Parken, em Copenhague. O horário de início será confirmado pela emissora da sua região.

Liga das Nações A - Rodada 6 17 de nov. de 2026 - 14:45 Parken

Onde comprar ingressos para Dinamarca x Noruega?

Os ingressos oficiais para a partida são vendidos diretamente pela DBU Billetsalg, plataforma oficial de ingressos da Federação Dinamarquesa de Futebol para os jogos da seleção em casa no estádio Parken. Os torcedores devem criar uma conta com antecedência na plataforma oficial para comprar ingressos comuns quando a venda ao público for aberta.

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem ou determinados setores ficarem indisponíveis na plataforma, sites de revenda como a StubHub são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Dinamarca x Noruega?

Os ingressos comuns para a partida na plataforma oficial custam a partir de aproximadamente € 35 para lugares atrás dos gols no estádio Parken, dependendo da categoria escolhida.

Em plataformas de revenda como a StubHub, os preços começam em torno de € 78 quando os ingressos comuns se esgotam nos canais oficiais.

Dinamarca x Noruega pela Liga A da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Dinamarca e Noruega

A Dinamarca soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com oito gols marcados e oito sofridos. Na partida mais recente, empatou sem gols com a RD Congo em um amistoso. A equipe também foi eliminada das eliminatórias da Copa do Mundo após perder para a Tchéquia no placar agregado. Essa sequência inclui ainda uma vitória por 4 a 0 sobre a Macedônia do Norte e uma derrota por 4 a 2 para a Escócia.

A Noruega venceu três dos últimos cinco jogos e perdeu dois, com oito gols marcados e nove sofridos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo, encerrando uma sequência que havia incluído vitórias sobre Brasil e Costa do Marfim no mata-mata. A Noruega iniciou esse período com uma vitória por 3 a 2 sobre Senegal na fase de grupos.

Dinamarca x Noruega: retrospecto recente do confronto

A Dinamarca leva vantagem no retrospecto recente do confronto. As seleções se enfrentaram pela última vez em junho de 2024, quando a Dinamarca venceu um amistoso em casa por 3 a 1. Nos últimos cinco jogos registrados entre as equipes, foram três vitórias dinamarquesas, um empate e uma vitória norueguesa. A maioria desses confrontos foi disputada em solo dinamarquês, e a Dinamarca, em geral, foi mais eficiente nas finalizações. A melhora da Noruega antes desta partida, porém, torna o retrospecto menos indicativo do que poderia parecer.