O Derby County recebe o Bristol City na quarta-feira, 9 de dezembro de 2026, no Pride Park, em Derby.

No encontro mais recente entre as equipes, em janeiro de 2026, o Derby County venceu o Bristol City por 5 a 0 fora de casa, no Ashton Gate. Antes dessa goleada, os dois times haviam empatado por 1 a 1 no Pride Park, no início da temporada 2025–26.

Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Derby County x Bristol City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Derby County x Bristol City pela Championship?

Derby County x Bristol City acontece na quarta-feira, 9 de dezembro de 2026, no Pride Park, em Derby.

Championship - Rodada 20 9 de dez. de 2026 - 14:45 Pride Park

Como comprar ingressos para Derby County x Bristol City pela Championship?

Para comprar ingressos para Derby County x Bristol City pela Championship, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Você pode comprar ingressos diretamente nas plataformas oficiais de venda de ingressos do Derby County e do Bristol City.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados pelos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda, como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Championship quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Derby County x Bristol City pela Championship?

Confira os preços estimados dos ingressos para Derby County x Bristol City pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns para adultos: Geralmente custam aproximadamente de € 35 a € 45 .

Geralmente custam aproximadamente de . Ingressos com desconto e para jovens: Normalmente custam de € 12 a € 30.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:

Setores nos cantos e atrás dos gols: Preços a partir de cerca de € 91 a € 104 .

Preços a partir de cerca de . Setores laterais e arquibancadas ao longo do campo: Preços de aproximadamente € 105 a € 132 .

Preços de aproximadamente . Pacotes de hospitalidade e VIP: Preços a partir de cerca de € 130.

Derby County x Bristol City pela Championship: Tudo o que você precisa saber

Momento de Derby County e Bristol City

O Derby County venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas pela Championship. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 em casa sobre o Bolton Wanderers, de virada após sair atrás no placar no primeiro tempo. Antes disso, sofreu derrotas por 4 a 0 para o Norwich City e por 4 a 1 para o Millwall. Nos cinco jogos, o Derby marcou cinco gols e sofreu onze.

O Bristol City venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 5 a 0 para o Norwich City, após uma derrota por 2 a 1 para o Wolverhampton Wanderers. A única vitória do Bristol City nessa sequência veio em Bolton, onde venceu por 3 a 2 fora de casa. O time marcou três gols e sofreu nove nos cinco jogos.

Derby County x Bristol City: Histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre os dois clubes foi em janeiro de 2026, quando o Bristol City recebeu o Derby no Ashton Gate e perdeu por 5 a 0. Antes disso, Derby e Bristol City empataram por 1 a 1 no Pride Park, em agosto de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Derby venceu três, o Bristol City venceu um e uma partida terminou empatada.