O Derby County recebe o Bristol City na quarta-feira, 9 de dezembro de 2026, no Pride Park, em Derby.
No encontro mais recente entre as equipes, em janeiro de 2026, o Derby County venceu o Bristol City por 5 a 0 fora de casa, no Ashton Gate. Antes dessa goleada, os dois times haviam empatado por 1 a 1 no Pride Park, no início da temporada 2025–26.
Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Derby County x Bristol City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é Derby County x Bristol City pela Championship?
Derby County x Bristol City acontece na quarta-feira, 9 de dezembro de 2026, no Pride Park, em Derby.
Como comprar ingressos para Derby County x Bristol City pela Championship?
Para comprar ingressos para Derby County x Bristol City pela Championship, você pode considerar as seguintes opções:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial de ingressos dos clubes: Você pode comprar ingressos diretamente nas plataformas oficiais de venda de ingressos do Derby County e do Bristol City.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados pelos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda, como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Championship quando as cotas de venda primária se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Derby County x Bristol City pela Championship?
Confira os preços estimados dos ingressos para Derby County x Bristol City pela Championship:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingressos comuns para adultos: Geralmente custam aproximadamente de € 35 a € 45.
- Ingressos com desconto e para jovens: Normalmente custam de € 12 a € 30.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:
- Setores nos cantos e atrás dos gols: Preços a partir de cerca de € 91 a € 104.
- Setores laterais e arquibancadas ao longo do campo: Preços de aproximadamente € 105 a € 132.
- Pacotes de hospitalidade e VIP: Preços a partir de cerca de € 130.
Derby County x Bristol City pela Championship: Tudo o que você precisa saber
Momento de Derby County e Bristol City
O Derby County venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas pela Championship. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 em casa sobre o Bolton Wanderers, de virada após sair atrás no placar no primeiro tempo. Antes disso, sofreu derrotas por 4 a 0 para o Norwich City e por 4 a 1 para o Millwall. Nos cinco jogos, o Derby marcou cinco gols e sofreu onze.
O Bristol City venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 5 a 0 para o Norwich City, após uma derrota por 2 a 1 para o Wolverhampton Wanderers. A única vitória do Bristol City nessa sequência veio em Bolton, onde venceu por 3 a 2 fora de casa. O time marcou três gols e sofreu nove nos cinco jogos.
Derby County x Bristol City: Histórico recente de confrontos
O encontro mais recente entre os dois clubes foi em janeiro de 2026, quando o Bristol City recebeu o Derby no Ashton Gate e perdeu por 5 a 0. Antes disso, Derby e Bristol City empataram por 1 a 1 no Pride Park, em agosto de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Derby venceu três, o Bristol City venceu um e uma partida terminou empatada.