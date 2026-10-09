Deportivo La Coruña e Levante se enfrentam no sábado, 17 de outubro de 2026, no Abanca-Riazor, em La Coruña.

Os dois clubes compartilham um histórico recente competitivo, tendo medido forças na segunda divisão da Espanha antes de seu retorno à elite do futebol. Nos encontros mais recentes pela liga, durante a campanha 2024–25 da Segunda División, o Levante venceu as duas partidas, incluindo um triunfo fora de casa por 2 a 1 no Riazor.

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Quando será o pontapé inicial de Deportivo La Coruña x Levante por LaLiga?

Deportivo La Coruña x Levante começa no Abanca-Riazor, em La Coruña, no sábado, 17 de outubro de 2026.

La Liga - Rodada 9 16 de out. de 2026 - 15:00 Abanca-Riazor

Como comprar ingressos para Deportivo La Coruña x Levante por LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida entre Deportivo La Coruña e Levante no Estadio Abanca-Riazor, siga estas opções oficiais e verificadas:

Portal oficial de ingressos do RC Deportivo : vá diretamente à plataforma oficial de ingressos do RC Deportivo (ticketing.rcdeportivo.es). Os assentos geralmente são disponibilizados para não sócios mais perto da data da partida, depois que os detentores de carnê de temporada confirmam ou liberam seus lugares. Bilheteria do Estadio Abanca-Riazor : você pode comprar ingressos presencialmente diretamente nas bilheterias do estádio em A Coruña antes do dia do jogo, sujeito à disponibilidade de lugares. Plataformas secundárias de ingressos : se o portal oficial esgotar, ingressos de admissão geral e assentos VIP podem ser encontrados em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub .

Quanto custam os ingressos para Deportivo La Coruña x Levante por LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida entre Deportivo La Coruña e Levante no Estadio Abanca-Riazor variam dependendo de você comprar ingressos primários pelo valor de face ou opções de revenda:

Faixa padrão de bilheteria / primária : os ingressos para o público geral vendidos diretamente pelo RC Deportivo normalmente variam entre €20 e €50 , dependendo do setor, como arquibancadas superiores atrás do gol ou lugares centrais na lateral na Tribuna. Pacotes VIP e hospitality : opções premium de assento com acesso a lounge ou localização central no anel inferior variam de €300 a mais de €600 . Preço inicial no mercado secundário : ingressos de revenda em plataformas secundárias, como a StubHub , geralmente começam em torno de €40 a €85 para lugares de entrada. Setores intermediários e áreas nas laterais têm média em torno de €120 a €220 .

Deportivo La Coruña x Levante por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Deportivo La Coruña e Levante

O Deportivo La Coruña registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos de LaLiga. Sua partida mais recente foi uma derrota em casa por 0 a 1 para o Sevilla, em 16 de setembro, encerrando uma sequência anteriormente invicta. Antes disso, nessa série, venceu o Villarreal por 3 a 2 fora de casa e derrotou o Valencia por 3 a 1 no Abanca-Riazor. Ao longo dessas cinco partidas, o Deportivo marcou oito gols e sofreu seis.

O Levante somou uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco jogos de liga. Seu resultado mais recente foi uma derrota em casa por 2 a 4 para o Barcelona, em 13 de setembro, e também perdeu por 3 a 0 para o Espanyol anteriormente nessa sequência. Seu melhor resultado foi uma vitória em casa por 5 a 2 sobre o Real Betis em 29 de agosto. O Levante marcou sete gols e sofreu 11 nessas cinco partidas.

Deportivo La Coruña x Levante: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em janeiro de 2026, quando o Levante venceu por 1 a 2 no Abanca-Riazor, pela Segunda División. Antes disso, o Levante também venceu o confronto do primeiro turno em outubro de 2024, ao bater o Deportivo por 2 a 1 em casa. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Levante venceu duas vezes, o Deportivo venceu duas, e uma partida terminou empatada, um 2 a 2 no Abanca-Riazor em janeiro de 2018, por LaLiga.