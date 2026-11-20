O Deportivo La Coruña recebe o Athletic Bilbao no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Abanca-Riazor, em La Coruña.

Deportivo La Coruña e Athletic Bilbao têm uma longa história no futebol espanhol, com vários confrontos pela primeira divisão desde a criação da LaLiga. Enquanto o Athletic Bilbao se manteve historicamente como uma presença constante na competição, com sua filosofia singular de utilizar exclusivamente jogadores da região basca, o Deportivo passou anos tentando voltar das divisões inferiores do futebol espanhol.

Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Deportivo La Coruña x Athletic Bilbao, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Deportivo La Coruña e Athletic Bilbao pela LaLiga?

Deportivo La Coruña x Athletic Bilbao será disputado no Abanca-Riazor, em La Coruña, no domingo, 13 de dezembro de 2026.

La Liga - Rodada 16 13 de dez. de 2026 - 09:00 Abanca-Riazor

Como comprar ingressos para Deportivo La Coruña x Athletic Bilbao pela LaLiga?

Estas são as opções para comprar ingressos para o próximo confronto entre Deportivo La Coruña e Athletic Bilbao pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Site oficial do Deportivo La Coruña: Para jogos no Riazor, é possível comprar ingressos diretamente pelo portal oficial de vendas do Deportivo. Em geral, as vendas começam para os sócios e depois são abertas ao público, uma semana ou alguns dias antes da partida.

Para jogos no Riazor, é possível comprar ingressos diretamente pelo portal oficial de vendas do Deportivo. Em geral, as vendas começam para os sócios e depois são abertas ao público, uma semana ou alguns dias antes da partida. Site oficial do Athletic Club: Para jogos no San Mamés, os ingressos podem ser comprados pelo site oficial do Athletic Bilbao. O Athletic tem um sistema rigoroso de associação (Socios), mas os lugares restantes para não sócios em partidas da LaLiga são regularmente disponibilizados ao público pela internet.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Deportivo La Coruña x Athletic Bilbao pela LaLiga?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo confronto entre Deportivo La Coruña e Athletic Bilbao pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Atrás dos gols / setores superiores (Fondo / Pabellón): Geralmente custam de € 35 a € 60 .

Geralmente custam de . Arquibancadas laterais (Categoria 1 / Tribuna): Costumam custar de € 90 a € 150 .

Costumam custar de . Camarotes VIP e de hospitalidade: Geralmente custam de € 250 a mais de € 400.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub. oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos comuns / setores superiores: Os preços geralmente começam entre € 100 e € 140 .

Os preços geralmente começam entre . Revenda para as laterais do campo / setores inferiores: Os preços frequentemente ficam entre € 250 e mais de € 350 .

Os preços frequentemente ficam entre . Revenda de pacotes VIP e premium: Os preços costumam variar de € 350 a mais de € 500.

Deportivo La Coruña x Athletic Bilbao pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Deportivo La Coruña e Athletic Bilbao

O Deportivo La Coruña soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Sua partida mais recente terminou em empate por 0 a 0 com o Espanyol pela LaLiga, enquanto a vitória por 2 a 1 sobre o Osasuna, anteriormente nessa sequência, foi seu melhor resultado. O time também venceu o Auriense pela Copa do Rei e empatou por 1 a 1 com o Levante. Sua única derrota foi para o Atlético de Madrid, por 1 a 0.

O Athletic Bilbao soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Osasuna, após uma vitória por 2 a 1 sobre a Real Sociedad pela LaLiga. O destaque dessa sequência foi a vitória por 4 a 0 sobre o Getafe. O time também venceu o AE Prat por 1 a 6 na Copa do Rei. Sua única derrota foi para o Levante, por 3 a 1.

Deportivo La Coruña x Athletic Bilbao: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes foi um amistoso em novembro de 2018, que terminou em 2 a 2. Antes disso, o último confronto oficial ocorreu em abril de 2018, pela LaLiga, quando o Deportivo venceu o Athletic Bilbao por 3 a 2 fora de casa, no San Mamés. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Deportivo venceu duas vezes, o Athletic também venceu duas, e houve um empate. As equipes não se enfrentam pelo campeonato desde aquela partida de abril de 2018.