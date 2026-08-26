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Como comprar ingressos para Deportivo de A Coruna x Sevilla: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Deportivo La Coruña enfrenta o Sevilla em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

Deportivo de A Coruna e Sevilla se enfrentam na quarta-feira, 16 de setembro de 2026, no Abanca-Riazor, em La Coruna.

O Sevilla chega para a partida buscando dar sequência ao seu domínio no início da temporada como líder da liga, enquanto o Deportivo, no meio da tabela, tenta aproveitar o fator casa. Este confronto marca mais um capítulo de sua longa rivalidade na elite do futebol espanhol, com as duas equipes mirando pontos importantes no começo da campanha.  

Deixe que a GOAL traga tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Deportivo de A Coruna x Sevilla, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Deportivo de A Coruna x Sevilla por LaLiga?

Deportivo de A Coruna x Sevilla acontece no Abanca-Riazor, em La Coruna. Confira a programação local para o horário confirmado de início na sua região.

crest
La Liga - Rodada 6
Abanca-Riazor

Como comprar ingressos para Deportivo de A Coruna x Sevilla por LaLiga?

Para comprar ingressos para Deportivo de La Coruña x Sevilla, consulte as plataformas oficiais primárias ou mercados secundários verificados:

Plataformas oficiais dos clubes (fonte primária)

  • Portal oficial de ingressos do RC Deportivo: Se a partida for disputada no Estadio Abanca-Riazor (A Coruña), compre diretamente pelo portal oficial de ingressos do site do RC Deportivo (entradas.rcdeportivo.es). Os ingressos para jogos em casa geralmente são colocados à venda para o público geral entre algumas semanas e alguns dias antes do pontapé inicial, depois que os sócios têm prioridade.
  • Bilheterias do estádio (taquillas): Você também pode comprar pessoalmente os lugares de entrada geral restantes nas bilheterias do estádio do mandante nos dias que antecedem a partida.

Plataformas de terceiros e agregadores (mercado secundário)

Se os lugares oficiais de entrada geral estiverem esgotados, plataformas secundárias como a StubHub oferecem opções de revenda.

Quanto custam os ingressos para Deportivo de A Coruna x Sevilla por LaLiga?

Os preços dos ingressos para Deportivo de La Coruña x Sevilla variam dependendo de você comprar ingressos pelo valor de face diretamente dos clubes ou por meio de marketplaces de revenda de terceiros.

Preços padrão de face (bilheteria oficial)

Os ingressos oficiais de entrada geral para a partida normalmente começam em valores padrão mais baixos quando comprados diretamente no portal oficial de ingressos do clube mandante ou na bilheteria do estádio:

  • Categoria / assentos padrão: Aproximadamente € 30 a € 70 para assentos gerais atrás dos gols ou nos anéis superiores.
  • Tribuna principal / assentos premium: Em geral, de € 70 a € 130+ dependendo da proximidade do gramado e da localização central.

Preços em mercado secundário e revenda

Se a partida tiver alta demanda ou as vendas gerais se esgotarem, os preços em plataformas de revenda como a StubHub refletem a demanda dinâmica do mercado:

  • Revenda inicial / econômica: Cerca de € 50 a € 120.
  • Preço médio de revenda: Varia entre € 120 a € 270+ dependendo da localização do assento, da margem do vendedor e da demanda.
  • Pacotes VIP e hospitalidade: Normalmente variam de € 200 a € 450+ por ingresso.

Deportivo de A Coruna x Sevilla por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Deportivo de A Coruna e Sevilla

Os últimos cinco jogos do Deportivo de A Coruna resultaram em uma vitória, três empates e uma derrota. Sua partida mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Malaga em LaLiga, em 24 de agosto, após um empate por 1 a 1 com o Elche na semana anterior. Sua única vitória nesses cinco jogos veio em um amistoso contra o Genoa, vencido por 1 a 0. A derrota por 1 a 0 para o Real Madrid na pré-temporada foi o único revés. O Deportivo marcou quatro gols e sofreu quatro nesses cinco jogos, com seus dois compromissos competitivos terminando empatados.

Os últimos cinco jogos do Sevilla renderam quatro vitórias e uma derrota. A equipe de Luis Garcia venceu o Athletic Bilbao por 3 a 1 fora de casa em LaLiga no dia 22 de agosto, seu resultado mais recente, e antes disso havia vencido o Rayo Vallecano por 2 a 1 fora de casa em 15 de agosto. Sua única derrota veio em um amistoso contra o Bayer Leverkusen, um revés por 2 a 1 em 8 de agosto. O Sevilla também venceu fora de casa o FC Utrecht e o NEC Nijmegen durante a pré-temporada. O time venceu os dois jogos de LaLiga disputados até agora nesta campanha.

COR

COR - Sequência

ELC
E1-1
MAL
E1-1
VAL
V3-1
VIL
V2-3
GET
E1-1
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
SEV

SEV - Sequência

RAY
V2-1
ATH
V1-3
ATM
D1-3
ESP
E1-1
VAL
V1-0
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Deportivo de A Coruna x Sevilla: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em LaLiga em 17 de abril de 2018, quando o Deportivo recebeu o Sevilla e a partida terminou 0 a 0 no Abanca-Riazor. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Sevilla soma três vitórias contra nenhuma do Deportivo, além de dois empates. As vitórias do Sevilla incluem um triunfo por 4 a 2 e outro por 2 a 0, ambos em seu próprio estádio, enquanto o melhor resultado do Deportivo na série foi uma derrota em casa por 2 a 3 em novembro de 2016.

Confrontos

Deportivo de A CorunaEmpateSevilla
0
2
3
La Liga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
FJ
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
FJ
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
4
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
2
FJ
La Liga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
2
Sevilla badge
Sevilla
SEV
3
FJ
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
FJ
5Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Deportivo de A Coruna x Sevilla: classificação

Na atual tabela de LaLiga, o Sevilla ocupa a liderança, na primeira colocação, enquanto o Deportivo de A Coruna está em décimo.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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