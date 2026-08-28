Deportivo de La Coruña e Real Betis se enfrentam na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no Abanca-Riazor, em La Coruña.
Os jogos entre Deportivo e Real Betis carregam uma rica história de encontros anteriores em LaLiga, com os confrontos diretos mais recentes mostrando duelos equilibrados entre os dois times. A última partida oficial entre as duas equipes no Riazor terminou com vitória do Real Betis por 1 a 0, em 12 de fevereiro de 2018.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Deportivo de La Coruña x Real Betis, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de Deportivo de La Coruña x Real Betis por LaLiga?
Deportivo de La Coruña x Real Betis acontece no Abanca-Riazor, em La Coruña. Confira a programação local para o horário confirmado do pontapé inicial na sua região.
Como comprar ingressos para Deportivo de La Coruña x Real Betis por LaLiga?
Para comprar ingressos para o jogo entre Deportivo de La Coruña e Real Betis em 20 de setembro de 2026, no Abanca-Riazor, estas são as principais opções:
- Portal oficial de ingressos do RC Deportivo: A fonte primária mais segura para comprar ingressos para jogos em casa diretamente com o clube mandante. Os ingressos são colocados à venda para o público geral algumas semanas antes da partida.
- Bilheteria do estádio Abanca-Riazor: No dia do jogo ou nos dias que antecedem a partida, os ingressos podem ser comprados diretamente nas bilheterias do estádio em La Coruña, sujeitos à disponibilidade.
- Cota oficial de ingressos para visitantes do Real Betis: Se você torce para o time visitante, os ingressos oficiais para o setor visitante normalmente são distribuídos pelo Real Betis para sócios registrados do clube e detentores de carnê de temporada.
- Mercados secundários: Plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, listam ingressos de revenda para público geral e pacotes VIP de hospitalidade, embora os preços possam variar de acordo com a demanda.
Quanto custam os ingressos para Deportivo de La Coruña x Real Betis por LaLiga?
Os preços dos ingressos para a partida entre Deportivo de La Coruña e Real Betis em 20 de setembro de 2026, no Abanca-Riazor, variam dependendo de você comprar ingressos primários pelo valor de face ou opções no mercado secundário:
- Faixa padrão de bilheteria / primária: Os ingressos padrão para o público geral vendidos diretamente pelo Deportivo normalmente variam entre € 20 e € 50, dependendo do setor, como arquibancadas superiores atrás do gol ou a Tribuna central à beira do campo.
- Preço inicial no mercado secundário: Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os anúncios de revenda começam em cerca de € 45 a € 50 para assentos de entrada.
- Preço médio de revenda: Setores intermediários e áreas mais procuradas geralmente têm média de cerca de € 140 a € 250 em marketplaces agregadores de ingressos.
- Pacotes VIP e de hospitalidade: Assentos premium com acesso a lounge ou posicionamento central no anel inferior podem variar de € 300 a mais de € 700, dependendo do
Deportivo de La Coruña x Real Betis por LaLiga: tudo o que você precisa saber
Momento de Deportivo de La Coruña e Real Betis
O Deportivo de La Coruña tem uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Suas duas partidas por LaLiga nesta temporada terminaram ambas em 1 a 1, a mais recente um empate com o Malaga em 24 de agosto, após uma igualdade anterior com o Elche. Sua única vitória nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Genoa, no qual venceu por 1 a 0, enquanto a derrota por 1 a 0 para o Real Madrid foi seu único revés. O Deportivo marcou quatro gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.
O Real Betis venceu três e perdeu um dos últimos cinco jogos, com um empate também no período. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Valencia em LaLiga, em 25 de agosto, após um triunfo em casa pelo mesmo placar sobre a Real Sociedad quatro dias antes. As duas partidas oficiais nesta temporada terminaram em vitória. Antes do início da temporada, o Betis empatou em 2 a 2 com o AFC Bournemouth e perdeu por 1 a 0 para a Inter em amistosos, embora também tenha vencido o Arsenal por 3 a 1 na pré-temporada. O Betis marcou cinco gols e sofreu cinco nos cinco jogos.
Deportivo de La Coruña x Real Betis: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em LaLiga, em 12 de fevereiro de 2018, quando o Real Betis visitou o Abanca-Riazor e venceu por 1 a 0. Antes disso, o Betis venceu por 2 a 1 em casa em setembro de 2017, e os times empataram em 1 a 1 em um jogo de LaLiga no estádio do Deportivo em março de 2017. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Real Betis tem duas vitórias contra uma do Deportivo, com um empate e mais uma vitória do Deportivo em casa, um triunfo por 1 a 0 em um amistoso de pré-temporada em agosto de 2019.
Confrontos
Deportivo de La Coruña x Real Betis: classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
D
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
E
V
V
V
D
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
D
V
V
D
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
D
V
V
E
D
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
E
D
D
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
E
D
E
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
D
V
E
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
D
D
D
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
E
E
V
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
D
E
E
D
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
E
V
D
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
E
D
D
D
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
E
E
E
D
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
D
D
V
E
D
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
D
D
V
D
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
D
D
E
V
E
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
D
E
D
D
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
D
V
D
D
D
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
E
D