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Como comprar ingressos para Deportivo de A Coruña x Barcelona: preços da LaLiga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Deportivo de A Coruna enfrenta o Barcelona pela LaLiga. Veja como garantir seus ingressos.

O Deportivo de A Coruna recebe o Barcelona no domingo, 29 de novembro de 2026, no Abanca-Riazor, em La Coruna.

Um dos confrontos mais marcantes dos últimos anos aconteceu em abril de 2018, no Abanca-Riazor, quando o Barcelona venceu por 4 a 2, com três gols de Lionel Messi. Voltando mais no tempo, resultados como a vitória do Barcelona por 8 a 0 em abril de 2016 mostram a ampla vantagem que a equipe catalã historicamente teve neste confronto.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Deportivo de A Coruna x Barcelona, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Deportivo de A Coruna x Barcelona pela LaLiga?

Deportivo de A Coruna x Barcelona será disputado no Abanca-Riazor, em La Coruna, no domingo, 29 de novembro de 2026.

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La Liga - Rodada 14
Abanca-Riazor

Como comprar ingressos para Deportivo de A Coruna x Barcelona pela LaLiga?

Para comprar ingressos para o próximo jogo da LaLiga entre Deportivo de A Coruña e Barcelona, no Abanca-Riazor, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos dos clubes: Consulte os sites oficiais do Deportivo de A Coruña e do Barcelona para verificar a venda direta de ingressos, as cotas destinadas a sócios e a disponibilidade nas bilheterias.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando as cotas da venda direta se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Deportivo de A Coruna x Barcelona pela LaLiga?

Veja as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Deportivo de A Coruna e Barcelona pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos comuns / setores atrás dos gols: Geralmente custam cerca de € 39 a € 70.
  • Arquibancadas laterais e centrais (categoria 1 / lateral): Geralmente custam entre € 100 e € 150.
  • Áreas VIP e serviços premium de hospitalidade: Geralmente custam entre € 250 e mais de € 400.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Assentos atrás dos gols e nos setores superiores (Fondo / Pabellón): A partir de cerca de € 450 a € 550.
  • Setores Lateral e Preferencia (categoria 1 / arquibancadas laterais): Geralmente custam de € 550 a € 950.
  • Camarotes VIP e pacotes especiais: Custam de € 1.400 a mais de € 6.000.

Deportivo de A Coruna x Barcelona pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Deportivo de A Coruna e Barcelona

O Deportivo não venceu nenhum de seus últimos cinco jogos em todas as competições, com um empate e quatro derrotas. Na partida mais recente, perdeu por 1 a 0 para o Atletico Madrid na LaLiga. Também foi derrotado por 3 a 2 pela Real Sociedad e por 3 a 1 pelo FC Porto em um amistoso. Nesses cinco jogos, marcou cinco gols e sofreu seis. Os empates por 1 a 1 com o Levante e por 1 a 1 com o Real Betis foram os únicos resultados em que somou pontos.

O Barcelona venceu três de seus últimos cinco jogos, mas perdeu os dois mais recentes. Na última partida, foi derrotado por 2 a 1 pelo Real Madrid na LaLiga, depois de perder por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain na Champions League. Antes dessas derrotas, venceu com autoridade: bateu o Real Betis por 5 a 2 fora de casa, o Galatasaray por 4 a 1 em competição europeia e o Getafe por 3 a 0 na liga, marcando 14 gols nessas três vitórias.

COR

COR - Sequência

LEV
E1-1
ATM
D1-0
AUR
V0-3
OSA
V2-1
ESP
E0-0
Gol marcado (sofrido)
6/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BAR

BAR - Sequência

PSG
D4-2
RMA
D1-2
ALA
V6-1
AVL
V3-0
ATM
V1-2
Gol marcado (sofrido)
14/8
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Deportivo de A Coruna x Barcelona: histórico recente do confronto

Os dois clubes não se enfrentam pela LaLiga desde abril de 2018, quando o Barcelona venceu por 4 a 2 no Abanca-Riazor. Nos cinco confrontos diretos mais recentes registrados nos dados, o Barcelona venceu quatro vezes, contra uma vitória do Deportivo. O único triunfo da equipe da Galícia foi por 2 a 1 em casa, em março de 2017. O Barcelona marcou 17 gols nesses cinco jogos, incluindo uma vitória por 8 a 0 em abril de 2016.

Confrontos

Deportivo de A CorunaEmpateBarcelona
1
0
4
La Liga
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Deportivo de A Coruna
COR
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
4
FJ
La Liga
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Barcelona
BAR
4
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Deportivo de A Coruna
COR
0
FJ
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Deportivo de A Coruna
COR
2
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Barcelona
BAR
1
FJ
La Liga
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Barcelona
BAR
4
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Deportivo de A Coruna
COR
0
FJ
La Liga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
8
FJ
4Gols marcados21
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram2/5

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