O Deportivo de A Coruna recebe o Barcelona no domingo, 29 de novembro de 2026, no Abanca-Riazor, em La Coruna.

Um dos confrontos mais marcantes dos últimos anos aconteceu em abril de 2018, no Abanca-Riazor, quando o Barcelona venceu por 4 a 2, com três gols de Lionel Messi. Voltando mais no tempo, resultados como a vitória do Barcelona por 8 a 0 em abril de 2016 mostram a ampla vantagem que a equipe catalã historicamente teve neste confronto.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Deportivo de A Coruna x Barcelona, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Deportivo de A Coruna x Barcelona pela LaLiga?

Deportivo de A Coruna x Barcelona será disputado no Abanca-Riazor, em La Coruna, no domingo, 29 de novembro de 2026.

La Liga - Rodada 14 29 de nov. de 2026 - 10:15 Abanca-Riazor

Como comprar ingressos para Deportivo de A Coruna x Barcelona pela LaLiga?

Para comprar ingressos para o próximo jogo da LaLiga entre Deportivo de A Coruña e Barcelona, no Abanca-Riazor, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Consulte os sites oficiais do Deportivo de A Coruña e do Barcelona para verificar a venda direta de ingressos, as cotas destinadas a sócios e a disponibilidade nas bilheterias.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando as cotas da venda direta se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Deportivo de A Coruna x Barcelona pela LaLiga?

Veja as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Deportivo de A Coruna e Barcelona pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns / setores atrás dos gols: Geralmente custam cerca de € 39 a € 70 .

Geralmente custam cerca de . Arquibancadas laterais e centrais (categoria 1 / lateral): Geralmente custam entre € 100 e € 150 .

Geralmente custam entre . Áreas VIP e serviços premium de hospitalidade: Geralmente custam entre € 250 e mais de € 400.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos atrás dos gols e nos setores superiores (Fondo / Pabellón): A partir de cerca de € 450 a € 550 .

A partir de cerca de . Setores Lateral e Preferencia (categoria 1 / arquibancadas laterais): Geralmente custam de € 550 a € 950 .

Geralmente custam de . Camarotes VIP e pacotes especiais: Custam de € 1.400 a mais de € 6.000.

Deportivo de A Coruna x Barcelona pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Deportivo de A Coruna e Barcelona

O Deportivo não venceu nenhum de seus últimos cinco jogos em todas as competições, com um empate e quatro derrotas. Na partida mais recente, perdeu por 1 a 0 para o Atletico Madrid na LaLiga. Também foi derrotado por 3 a 2 pela Real Sociedad e por 3 a 1 pelo FC Porto em um amistoso. Nesses cinco jogos, marcou cinco gols e sofreu seis. Os empates por 1 a 1 com o Levante e por 1 a 1 com o Real Betis foram os únicos resultados em que somou pontos.

O Barcelona venceu três de seus últimos cinco jogos, mas perdeu os dois mais recentes. Na última partida, foi derrotado por 2 a 1 pelo Real Madrid na LaLiga, depois de perder por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain na Champions League. Antes dessas derrotas, venceu com autoridade: bateu o Real Betis por 5 a 2 fora de casa, o Galatasaray por 4 a 1 em competição europeia e o Getafe por 3 a 0 na liga, marcando 14 gols nessas três vitórias.

Deportivo de A Coruna x Barcelona: histórico recente do confronto

Os dois clubes não se enfrentam pela LaLiga desde abril de 2018, quando o Barcelona venceu por 4 a 2 no Abanca-Riazor. Nos cinco confrontos diretos mais recentes registrados nos dados, o Barcelona venceu quatro vezes, contra uma vitória do Deportivo. O único triunfo da equipe da Galícia foi por 2 a 1 em casa, em março de 2017. O Barcelona marcou 17 gols nesses cinco jogos, incluindo uma vitória por 8 a 0 em abril de 2016.