Como comprar ingressos para Deportivo Alavés x Valencia: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Deportivo Alavés e Valencia se enfrentam na quarta-feira, 16 de setembro de 2026, no Estadio Mendizorroza, em Vitoria.

O confronto reaquece uma rivalidade competitiva na elite, com os dois clubes buscando pontos cruciais no início da campanha. No encontro anterior entre as equipes, em março de 2026, o Valencia conquistou uma vitória apertada por 3 a 2 em casa, no Mestalla. O Alavés tentará aproveitar o mando de campo para se vingar do Valencia.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Deportivo Alavés x Valencia, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Deportivo Alavés x Valencia por LaLiga?

Deportivo Alavés x Valencia acontece no Estadio Mendizorroza, em Vitoria.

La Liga - Rodada 6 15 de set. de 2026 - 14:00 Estadio Mendizorroza

Como comprar ingressos para Deportivo Alavés x Valencia por LaLiga?

Você pode comprar ingressos para a partida entre Deportivo Alavés e Valencia por meio de várias fontes primárias:

Canais oficiais dos clubes

Site oficial do Deportivo Alavés: O clube mandante vende ingressos diretamente ao público em geral por meio de seu portal oficial de venda online (deportivoalaves.com).

Bilheteria do Estádio Mendizorrotza: Os ingressos podem ser comprados presencialmente na bilheteria do estádio, em Vitoria-Gasteiz, sujeitos à disponibilidade no dia do jogo ou nos dias que antecedem a partida.

Loja oficial (Baskonia Alavés Store): Ingressos de entrada geral costumam estar disponíveis na loja oficial do clube, localizada no centro de Vitoria-Gasteiz.

Plataformas secundárias e de revenda de ingressos

Parceiros primários de bilhetagem e agregadores: Mercados secundários como o StubHub anunciam ingressos de revenda de vendedores, embora os preços frequentemente sejam mais altos do que o valor de face, dependendo da demanda.

Quanto custam os ingressos para Deportivo Alavés x Valencia por LaLiga?

Os preços dos ingressos para o jogo entre Deportivo Alavés e Valencia por LaLiga no Estádio Mendizorrotza variam de acordo com a localização do assento e se a compra é feita por canais oficiais ou secundários:

Preços oficiais de face (canais do clube)

Atrás dos gols (Fondo Polideportivo / Fondo Cervantes): €30 – €50

Arquibancada lateral (Tribuna Preferencia): €35 – €55

Arquibancada principal (Tribuna Principal / Central Premium): €50 – €75

Plataformas secundárias e de revenda

Em sites de troca de ingressos, como o StubHub, os preços atualmente começam em torno de:

Preço inicial de entrada geral: ~€60 – €70

Preço médio de revenda: ~€140 – €210 (dependendo da categoria e da demanda)

Deportivo Alavés x Valencia por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Deportivo Alavés e Valencia

O Deportivo Alavés venceu três e empatou uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições, com seu único compromisso oficial nessa sequência terminando em empate por 1 a 1 com o Rayo Vallecano, em 20 de agosto. Seu melhor resultado foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Getafe em LaLiga, em 15 de agosto, após um triunfo por 3 a 0 em amistoso sobre o Castellon. O Alavés marcou oito gols e sofreu dois nessas cinco partidas, sem ser vazado em duas delas.

O retrospecto recente do Valencia é de uma vitória, um empate e três derrotas em seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Real Betis, em 25 de agosto, após um empate sem gols com o Celta de Vigo três dias antes. Sua única vitória nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Hercules, por 2 a 0. O Valencia não conseguiu marcar em três de seus últimos cinco jogos.

Deportivo Alavés x Valencia: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em LaLiga, em 8 de março de 2026, quando o Valencia venceu o Alavés por 3 a 2 em casa. Antes disso, os dois clubes empataram por 0 a 0 no Mendizorroza, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Alavés soma duas vitórias contra uma do Valencia, com outros dois resultados terminando empatados, e o Alavés tem o retrospecto mais forte quando joga em casa neste confronto.