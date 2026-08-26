Como comprar ingressos para Deportivo Alavés x Valencia: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Deportivo Alavés e Valencia se enfrentam na quarta-feira, 16 de setembro de 2026, no Estadio Mendizorroza, em Vitoria.
O confronto reaquece uma rivalidade competitiva na elite, com os dois clubes buscando pontos cruciais no início da campanha. No encontro anterior entre as equipes, em março de 2026, o Valencia conquistou uma vitória apertada por 3 a 2 em casa, no Mestalla. O Alavés tentará aproveitar o mando de campo para se vingar do Valencia.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Deportivo Alavés x Valencia, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o jogo entre Deportivo Alavés x Valencia por LaLiga?
Deportivo Alavés x Valencia acontece no Estadio Mendizorroza, em Vitoria.
Como comprar ingressos para Deportivo Alavés x Valencia por LaLiga?
Você pode comprar ingressos para a partida entre Deportivo Alavés e Valencia por meio de várias fontes primárias:
Canais oficiais dos clubes
- Site oficial do Deportivo Alavés: O clube mandante vende ingressos diretamente ao público em geral por meio de seu portal oficial de venda online (deportivoalaves.com).
- Bilheteria do Estádio Mendizorrotza: Os ingressos podem ser comprados presencialmente na bilheteria do estádio, em Vitoria-Gasteiz, sujeitos à disponibilidade no dia do jogo ou nos dias que antecedem a partida.
- Loja oficial (Baskonia Alavés Store): Ingressos de entrada geral costumam estar disponíveis na loja oficial do clube, localizada no centro de Vitoria-Gasteiz.
Plataformas secundárias e de revenda de ingressos
- Parceiros primários de bilhetagem e agregadores: Mercados secundários como o StubHub anunciam ingressos de revenda de vendedores, embora os preços frequentemente sejam mais altos do que o valor de face, dependendo da demanda.
Quanto custam os ingressos para Deportivo Alavés x Valencia por LaLiga?
Os preços dos ingressos para o jogo entre Deportivo Alavés e Valencia por LaLiga no Estádio Mendizorrotza variam de acordo com a localização do assento e se a compra é feita por canais oficiais ou secundários:
Preços oficiais de face (canais do clube)
- Atrás dos gols (Fondo Polideportivo / Fondo Cervantes): €30 – €50
- Arquibancada lateral (Tribuna Preferencia): €35 – €55
- Arquibancada principal (Tribuna Principal / Central Premium): €50 – €75
Plataformas secundárias e de revenda
Em sites de troca de ingressos, como o StubHub, os preços atualmente começam em torno de:
- Preço inicial de entrada geral: ~€60 – €70
- Preço médio de revenda: ~€140 – €210 (dependendo da categoria e da demanda)
Deportivo Alavés x Valencia por LaLiga: tudo o que você precisa saber
Momento de Deportivo Alavés e Valencia
O Deportivo Alavés venceu três e empatou uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições, com seu único compromisso oficial nessa sequência terminando em empate por 1 a 1 com o Rayo Vallecano, em 20 de agosto. Seu melhor resultado foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Getafe em LaLiga, em 15 de agosto, após um triunfo por 3 a 0 em amistoso sobre o Castellon. O Alavés marcou oito gols e sofreu dois nessas cinco partidas, sem ser vazado em duas delas.
O retrospecto recente do Valencia é de uma vitória, um empate e três derrotas em seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Real Betis, em 25 de agosto, após um empate sem gols com o Celta de Vigo três dias antes. Sua única vitória nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Hercules, por 2 a 0. O Valencia não conseguiu marcar em três de seus últimos cinco jogos.
Deportivo Alavés x Valencia: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em LaLiga, em 8 de março de 2026, quando o Valencia venceu o Alavés por 3 a 2 em casa. Antes disso, os dois clubes empataram por 0 a 0 no Mendizorroza, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Alavés soma duas vitórias contra uma do Valencia, com outros dois resultados terminando empatados, e o Alavés tem o retrospecto mais forte quando joga em casa neste confronto.
Confrontos
Classificação de Deportivo Alavés e Valencia
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
D
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
E
V
V
V
D
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
D
V
V
D
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
D
V
V
E
D
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
E
D
D
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
E
D
E
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
D
V
E
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
D
D
D
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
E
E
V
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
D
E
E
D
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
E
V
D
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
E
D
D
D
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
E
E
E
D
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
D
D
V
E
D
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
D
D
V
D
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
D
D
E
V
E
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
D
E
D
D
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
D
V
D
D
D
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
E
D