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Como comprar ingressos para Deportivo Alavés x Valencia: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Deportivo Alavés enfrenta o Valencia em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

Deportivo Alavés e Valencia se enfrentam na quarta-feira, 16 de setembro de 2026, no Estadio Mendizorroza, em Vitoria.

O confronto reaquece uma rivalidade competitiva na elite, com os dois clubes buscando pontos cruciais no início da campanha. No encontro anterior entre as equipes, em março de 2026, o Valencia conquistou uma vitória apertada por 3 a 2 em casa, no Mestalla. O Alavés tentará aproveitar o mando de campo para se vingar do Valencia.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Deportivo Alavés x Valencia, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Deportivo Alavés x Valencia por LaLiga?

Deportivo Alavés x Valencia acontece no Estadio Mendizorroza, em Vitoria.

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La Liga - Rodada 6
Estadio Mendizorroza

Como comprar ingressos para Deportivo Alavés x Valencia por LaLiga?

Você pode comprar ingressos para a partida entre Deportivo Alavés e Valencia por meio de várias fontes primárias:

Canais oficiais dos clubes

  • Site oficial do Deportivo Alavés: O clube mandante vende ingressos diretamente ao público em geral por meio de seu portal oficial de venda online (deportivoalaves.com).
  • Bilheteria do Estádio Mendizorrotza: Os ingressos podem ser comprados presencialmente na bilheteria do estádio, em Vitoria-Gasteiz, sujeitos à disponibilidade no dia do jogo ou nos dias que antecedem a partida.
  • Loja oficial (Baskonia Alavés Store): Ingressos de entrada geral costumam estar disponíveis na loja oficial do clube, localizada no centro de Vitoria-Gasteiz.

Plataformas secundárias e de revenda de ingressos

  • Parceiros primários de bilhetagem e agregadores: Mercados secundários como o StubHub anunciam ingressos de revenda de vendedores, embora os preços frequentemente sejam mais altos do que o valor de face, dependendo da demanda.

Quanto custam os ingressos para Deportivo Alavés x Valencia por LaLiga?

Os preços dos ingressos para o jogo entre Deportivo Alavés e Valencia por LaLiga no Estádio Mendizorrotza variam de acordo com a localização do assento e se a compra é feita por canais oficiais ou secundários:

Preços oficiais de face (canais do clube)

  • Atrás dos gols (Fondo Polideportivo / Fondo Cervantes): €30 – €50
  • Arquibancada lateral (Tribuna Preferencia): €35 – €55
  • Arquibancada principal (Tribuna Principal / Central Premium): €50 – €75

Plataformas secundárias e de revenda

Em sites de troca de ingressos, como o StubHub, os preços atualmente começam em torno de:

  • Preço inicial de entrada geral: ~€60 – €70
  • Preço médio de revenda: ~€140 – €210 (dependendo da categoria e da demanda)

Deportivo Alavés x Valencia por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Deportivo Alavés e Valencia

O Deportivo Alavés venceu três e empatou uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições, com seu único compromisso oficial nessa sequência terminando em empate por 1 a 1 com o Rayo Vallecano, em 20 de agosto. Seu melhor resultado foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Getafe em LaLiga, em 15 de agosto, após um triunfo por 3 a 0 em amistoso sobre o Castellon. O Alavés marcou oito gols e sofreu dois nessas cinco partidas, sem ser vazado em duas delas.

O retrospecto recente do Valencia é de uma vitória, um empate e três derrotas em seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Real Betis, em 25 de agosto, após um empate sem gols com o Celta de Vigo três dias antes. Sua única vitória nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Hercules, por 2 a 0. O Valencia não conseguiu marcar em três de seus últimos cinco jogos.

ALA

ALA - Sequência

GET
V3-0
RAY
E1-1
VIL
V1-0
OSA
V5-2
SAN
D2-1
Gol marcado (sofrido)
11/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
VAL

VAL - Sequência

CEL
E0-0
BET
D0-1
COR
D3-1
BAR
D0-5
SEV
D1-0
Gol marcado (sofrido)
1/10
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Deportivo Alavés x Valencia: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em LaLiga, em 8 de março de 2026, quando o Valencia venceu o Alavés por 3 a 2 em casa. Antes disso, os dois clubes empataram por 0 a 0 no Mendizorroza, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Alavés soma duas vitórias contra uma do Valencia, com outros dois resultados terminando empatados, e o Alavés tem o retrospecto mais forte quando joga em casa neste confronto.

Confrontos

Deportivo AlavesEmpateValencia
2
2
1
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
3
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
FJ
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FJ
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FJ
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
2
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
FJ
Amistosos de clubes
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FJ
6Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Deportivo Alavés e Valencia

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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