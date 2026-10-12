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La Liga
team-logoDeportivo Alaves
Estadio Mendizorroza
team-logoMalaga
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Como comprar ingressos para Deportivo Alavés x Málaga: preços da LaLiga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Deportivo Alaves
Malaga
La Liga

O Deportivo Alavés enfrenta o Málaga pela LaLiga. Veja como garantir seus ingressos.

O Deportivo Alavés recebe o Málaga na sexta-feira, 23 de outubro de 2026, no Estadio Mendizorroza, em Vitoria.

O confronto oficial mais recente entre os dois clubes ocorreu em maio de 2023, quando o Alavés venceu em casa por 2 a 1 pela Segunda División. No histórico de confrontos diretos, o Alavés tem uma pequena vantagem sobre o Málaga, com três vitórias contra duas nos últimos cinco encontros.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Deportivo Alavés x Málaga, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Deportivo Alavés x Málaga pela LaLiga?

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La Liga - Rodada 10
Estadio Mendizorroza

Como comprar ingressos para Deportivo Alavés x Málaga pela LaLiga?

Para o próximo jogo entre Deportivo Alavés e Málaga pela LaLiga, no Estadio Mendizorrotza, estas são as principais formas de garantir ingressos:

1. Canais oficiais de venda dos clubes

  • Site oficial do Deportivo Alavés: Como mandante, o Deportivo Alavés vende ingressos diretamente por seu portal oficial de vendas (deportivoalaves.com).
  • Bilheteria do Estadio Mendizorrotza: Os ingressos podem ser comprados diretamente nas bilheterias do estádio, em Vitoria-Gasteiz, antes do dia da partida, sujeitos à disponibilidade.
  • Setor visitante (Málaga CF): Torcedores que viajam para o jogo e querem ficar no setor visitante devem adquirir os ingressos diretamente pelo departamento oficial de vendas ou pelo portal de sócios do Málaga CF.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se as opções oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotadas, ainda é possível encontrar ingressos em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando a carga inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Deportivo Alavés x Málaga pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para Deportivo Alavés x Málaga CF no Estadio Mendizorrotza dependem da localização do assento e de a compra ser feita diretamente pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda.

1. Bilheteria oficial e canais dos clubes (preço original)

A compra direta pelos canais oficiais dos clubes oferece os menores preços originais:

  • Atrás dos gols (Fondo Polideportivo / Fondo Cervantes): € 30 a € 50
  • Arquibancada lateral (Tribuna Preferencia): € 35 a € 55
  • Arquibancada principal (Tribuna Principal / Central Premium): € 50 a € 75

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

  • Preço inicial de revenda: cerca de € 40 a € 65
  • Preço médio de revenda: cerca de € 130 a € 210 (dependendo da categoria e da disponibilidade)

Deportivo Alavés x Málaga pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Deportivo Alavés e Málaga

O Deportivo Alavés registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela LaLiga. Sua partida mais recente terminou em empate por 0 a 0 com o Athletic Bilbao em 19 de setembro, após derrotas para o Valencia e o Racing Santander. O resultado de destaque nessa sequência foi a vitória por 5 a 2 sobre o Osasuna em 6 de setembro. O Alavés marcou oito gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.

O Málaga não venceu nenhum dos últimos cinco jogos pela LaLiga, com dois empates e três derrotas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 fora de casa para o Getafe em 20 de setembro. Antes disso, perdeu por 3 a 1 para o Villarreal e por 4 a 0 para o Real Madrid. O Málaga marcou dois gols e sofreu nove nesses cinco jogos.

ALA

ALA - Sequência

OSA
V5-2
SAN
D2-1
VAL
D0-1
ATH
E0-0
ATM
D1-2
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
MAL

MAL - Sequência

LEV
E0-0
CEL
E1-1
VIL
D1-3
GET
D1-0
ESP
E1-1
Gol marcado (sofrido)
3/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Deportivo Alavés x Málaga: histórico recente de confrontos diretos

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu pela Segunda División em 20 de maio de 2023, quando o Deportivo Alavés venceu o Málaga em casa por 2 a 1. Antes disso, o Málaga havia vencido o Alavés em casa por 1 a 0 em dezembro de 2022, também pela Segunda División. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Alavés soma três vitórias, contra duas do Málaga.

Confrontos

Deportivo AlavesEmpateMalaga
4
0
1
Segunda Division
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Malaga badge
Malaga
MAL
1
FJ
Segunda Division
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
FJ
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
3
FJ
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Malaga badge
Malaga
MAL
0
FJ
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
FJ
8Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

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