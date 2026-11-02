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Como comprar ingressos para Deportivo Alavés x Deportivo de A Coruna: preços da LaLiga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Deportivo Alavés enfrenta o Deportivo de A Coruna em jogo da LaLiga. Veja como garantir seus ingressos.

O Deportivo Alaves recebe o Deportivo de A Coruna no domingo, 22 de novembro de 2026, no Estadio Mendizorroza, em Vitoria.

O confronto oficial mais recente entre as equipes ocorreu em janeiro de 2021, pela Copa do Rei, quando o Alavés venceu fora de casa por 1 a 0. Nos encontros anteriores pela LaLiga, entre 2016 e 2018, as equipes alternaram vitórias apertadas em casa, além de um empate sem gols.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Deportivo Alaves x Deportivo de A Coruna, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Deportivo Alaves x Deportivo de A Coruna pela LaLiga?

Deportivo Alaves x Deportivo de A Coruna será disputado no Estadio Mendizorroza, em Vitoria, no domingo, 22 de novembro de 2026.

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La Liga - Rodada 13
Estadio Mendizorroza

Como comprar ingressos para Deportivo Alaves x Deportivo de A Coruna pela LaLiga?

Para comprar ingressos para o confronto da LaLiga entre Deportivo Alavés e Deportivo de A Coruña no Estadio Mendizorroza, os torcedores geralmente têm algumas opções principais:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos pelos clubes: A maneira mais direta e confiável de garantir ingressos oficiais pelo preço original é acessar os sites oficiais dos dois clubes (Deportivo Alavés e Deportivo de La Coruña). Normalmente, os ingressos são oferecidos primeiro aos sócios, antes de a venda ser aberta ao público em geral, mais perto da data da partida.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda, como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Deportivo Alaves x Deportivo de A Coruna pela LaLiga?

Os preços dos ingressos oficiais dos clubes e os valores praticados no mercado de revenda para o confronto da LaLiga entre Deportivo Alavés e Deportivo de A Coruña geralmente se distribuem da seguinte forma:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos comuns / assentos padrão: Geralmente custam de € 25 a € 70, dependendo da arquibancada e do setor escolhidos no Estadio Mendizorroza.
  • Ingressos para sócios / titulares de carnê de temporada: Os sócios têm prioridade na compra e acesso a descontos. Quando disponíveis, os ingressos das categorias padrão costumam ficar na faixa inferior, em torno de € 20 a € 45.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: As opções de hospitalidade premium do clube ou de assentos VIP geralmente partem de cerca de € 120 a € 250 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Revenda padrão / arquibancada superior: Preços a partir de cerca de € 46 a € 118, dependendo da demanda geral e da disponibilidade em cada setor.
  • Arquibancada inferior e assentos premium na lateral do campo: Assentos mais bem posicionados na lateral do campo ou na arquibancada inferior frequentemente custam de € 150 a € 300 ou mais por ingresso.

Deportivo Alaves x Deportivo de A Coruna pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Deportivo Alaves e Deportivo de A Coruna

O Alaves conseguiu apenas um empate nos últimos cinco jogos pela LaLiga e perdeu os outros quatro. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Celta Vigo, e a equipe também perdeu por 2 a 1 para o Atletico Madrid. O único ponto nessa sequência veio de um empate sem gols com o Athletic Bilbao. Nesses cinco jogos, o Alaves marcou quatro gols e sofreu sete.

O Deportivo de A Coruna soma uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente terminou em 1 a 1 contra o Levante, pela LaLiga. A equipe também empatou em 1 a 1 com o Real Betis, enquanto as derrotas para a Real Sociedad (3 a 2) e o Sevilla (0 a 1) evidenciam a irregularidade de seus resultados.

ALA

ALA - Sequência

ATH
E0-0
ATM
D1-2
CEL
D2-1
MAL
E1-1
BAR
D6-1
Gol marcado (sofrido)
4/11
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
COR

COR - Sequência

POR
D1-3
RSO
D3-2
LEV
E1-1
ATM
D1-0
AUR
V0-3
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Deportivo Alaves x Deportivo de A Coruna: confrontos diretos recentes

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu em janeiro de 2021, pela Copa do Rei, quando o Deportivo Alaves venceu o Deportivo de A Coruna fora de casa por 1 a 0. Antes disso, as equipes se enfrentaram três vezes pela LaLiga entre 2017 e 2018, período em que cada uma conquistou uma vitória em casa e uma fora nesses confrontos. Uma partida pela Copa do Rei em janeiro de 2017 terminou em 1 a 1 no Mendizorroza.

Confrontos

Deportivo AlavesEmpateDeportivo de A Coruna
3
1
1
Copa do Rei
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FJ
La Liga
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Deportivo Alaves
ALA
1
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COR
0
FJ
La Liga
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COR
1
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ALA
0
FJ
La Liga
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COR
0
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Deportivo Alaves
ALA
1
FJ
Copa do Rei
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
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Deportivo de A Coruna
COR
1
FJ
4Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols0/5
Ambas as equipes marcaram1/5

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