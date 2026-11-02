O Deportivo Alaves recebe o Deportivo de A Coruna no domingo, 22 de novembro de 2026, no Estadio Mendizorroza, em Vitoria.

O confronto oficial mais recente entre as equipes ocorreu em janeiro de 2021, pela Copa do Rei, quando o Alavés venceu fora de casa por 1 a 0. Nos encontros anteriores pela LaLiga, entre 2016 e 2018, as equipes alternaram vitórias apertadas em casa, além de um empate sem gols.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Deportivo Alaves x Deportivo de A Coruna, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Deportivo Alaves x Deportivo de A Coruna pela LaLiga?

Deportivo Alaves x Deportivo de A Coruna será disputado no Estadio Mendizorroza, em Vitoria, no domingo, 22 de novembro de 2026.

La Liga - Rodada 13 21 de nov. de 2026 - 08:00 Estadio Mendizorroza

Como comprar ingressos para Deportivo Alaves x Deportivo de A Coruna pela LaLiga?

Para comprar ingressos para o confronto da LaLiga entre Deportivo Alavés e Deportivo de A Coruña no Estadio Mendizorroza, os torcedores geralmente têm algumas opções principais:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos pelos clubes: A maneira mais direta e confiável de garantir ingressos oficiais pelo preço original é acessar os sites oficiais dos dois clubes (Deportivo Alavés e Deportivo de La Coruña). Normalmente, os ingressos são oferecidos primeiro aos sócios, antes de a venda ser aberta ao público em geral, mais perto da data da partida.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda, como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Deportivo Alaves x Deportivo de A Coruna pela LaLiga?

Os preços dos ingressos oficiais dos clubes e os valores praticados no mercado de revenda para o confronto da LaLiga entre Deportivo Alavés e Deportivo de A Coruña geralmente se distribuem da seguinte forma:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns / assentos padrão: Geralmente custam de € 25 a € 70 , dependendo da arquibancada e do setor escolhidos no Estadio Mendizorroza.

Geralmente custam de , dependendo da arquibancada e do setor escolhidos no Estadio Mendizorroza. Ingressos para sócios / titulares de carnê de temporada: Os sócios têm prioridade na compra e acesso a descontos. Quando disponíveis, os ingressos das categorias padrão costumam ficar na faixa inferior, em torno de € 20 a € 45 .

Os sócios têm prioridade na compra e acesso a descontos. Quando disponíveis, os ingressos das categorias padrão costumam ficar na faixa inferior, em torno de . Pacotes VIP e de hospitalidade: As opções de hospitalidade premium do clube ou de assentos VIP geralmente partem de cerca de € 120 a € 250 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda padrão / arquibancada superior: Preços a partir de cerca de € 46 a € 118 , dependendo da demanda geral e da disponibilidade em cada setor.

Preços a partir de cerca de , dependendo da demanda geral e da disponibilidade em cada setor. Arquibancada inferior e assentos premium na lateral do campo: Assentos mais bem posicionados na lateral do campo ou na arquibancada inferior frequentemente custam de € 150 a € 300 ou mais por ingresso.

Deportivo Alaves x Deportivo de A Coruna pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Deportivo Alaves e Deportivo de A Coruna

O Alaves conseguiu apenas um empate nos últimos cinco jogos pela LaLiga e perdeu os outros quatro. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Celta Vigo, e a equipe também perdeu por 2 a 1 para o Atletico Madrid. O único ponto nessa sequência veio de um empate sem gols com o Athletic Bilbao. Nesses cinco jogos, o Alaves marcou quatro gols e sofreu sete.

O Deportivo de A Coruna soma uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente terminou em 1 a 1 contra o Levante, pela LaLiga. A equipe também empatou em 1 a 1 com o Real Betis, enquanto as derrotas para a Real Sociedad (3 a 2) e o Sevilla (0 a 1) evidenciam a irregularidade de seus resultados.

Deportivo Alaves x Deportivo de A Coruna: confrontos diretos recentes

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu em janeiro de 2021, pela Copa do Rei, quando o Deportivo Alaves venceu o Deportivo de A Coruna fora de casa por 1 a 0. Antes disso, as equipes se enfrentaram três vezes pela LaLiga entre 2017 e 2018, período em que cada uma conquistou uma vitória em casa e uma fora nesses confrontos. Uma partida pela Copa do Rei em janeiro de 2017 terminou em 1 a 1 no Mendizorroza.