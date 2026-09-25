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Como comprar ingressos para Deportivo Alavés x Atlético de Madrid: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Deportivo Alavés enfrenta o Atlético de Madrid em LaLiga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Deportivo Alaves e Atletico Madrid se enfrentam no domingo, 11 de outubro de 2026, no Estadio Mendizorroza, em Vitoria.

Os jogos entre os dois times costumam ser disputas equilibradas e defensivas, com 13 desses 20 confrontos históricos pela liga terminando com menos de 2,5 gols. No entanto, o Deportivo Alavés conseguiu quebrar essa supremacia no Estadio Mendizorroza, especialmente ao conquistar uma memorável vitória por 2–0 sobre o Atlético em abril de 2024.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Deportivo Alaves x Atletico Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Deportivo Alaves x Atletico Madrid por LaLiga?

Deportivo Alaves x Atletico Madrid começa no domingo, 11 de outubro de 2026, no Estadio Mendizorroza, em Vitoria.

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La Liga - Rodada 8
Estadio Mendizorroza

Como comprar ingressos para Deportivo Alaves x Atletico Madrid por LaLiga?

Para comprar ingressos para Deportivo Alavés x Atlético Madrid em LaLiga, siga estes principais métodos:

  • Site oficial do Deportivo Alavés: Compre diretamente pelo portal oficial de ingressos do Deportivo Alavés, que garante assentos verificados pelos preços de face.
  • Bilheteria do Estadio Mendizorroza: Compre ingressos pessoalmente na bilheteria do estádio, em Vitoria-Gasteiz, antes do dia do jogo, sujeito à disponibilidade.
  • Portal oficial visitante do Atlético Madrid: Se você quer ficar no setor da torcida visitante, os ingressos são distribuídos diretamente a membros registrados pelos canais oficiais do clube do Atlético Madrid.

Quanto custam os ingressos para Deportivo Alaves x Atletico Madrid por LaLiga?

Os preços dos ingressos para Deportivo Alavés vs. Atlético Madrid no Mendizorrotza Stadium variam dependendo de onde você os compra e da categoria do assento:

Preços dos ingressos de face (canais oficiais)

  • Assentos de categoria padrão: Os ingressos oficiais de face vendidos diretamente pelo Deportivo Alavés normalmente começam entre €30 e €45 para lugares atrás do gol (Fondo Cervantes / Fondo Polideportivo).
  • Arquibancadas centrais e intermediárias: Os lugares preferenciais nas laterais (Preferente ou Tribuna) normalmente variam entre €50 e €90.
  • Assentos do setor visitante: Os ingressos oficiais do setor visitante distribuídos pelo Atlético Madrid a seus membros geralmente custam cerca de €30 a €40, de acordo com os regulamentos padronizados de LaLiga para torcedores visitantes.

Deportivo Alaves x Atletico Madrid por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Deportivo Alaves x Atletico Madrid

O Deportivo Alaves chega em grande fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma convincente vitória por 5 a 2 sobre o Osasuna em LaLiga, e o time também venceu o Villarreal por 1 a 0 e o Getafe por 3 a 0 anteriormente na campanha. Nessas cinco partidas, o Alaves marcou 11 gols e sofreu quatro, com seus únicos pontos perdidos em um empate por 1 a 1 fora de casa contra o Rayo Vallecano.

Os últimos cinco jogos do Atletico Madrid mostram três vitórias, um empate e uma derrota. Seu resultado competitivo mais recente foi uma derrota por 3 a 0 fora de casa para o Athletic Bilbao em LaLiga, depois de uma vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Sevilla e de um empate por 2 a 2 com o Villarreal. O Atletico marcou oito gols e sofreu sete nesses cinco jogos, com seus resultados mostrando tanto qualidade ofensiva quanto inconsistência defensiva.

ALA

ALA - Sequência

VIL
V1-0
OSA
V5-2
SAN
D2-1
VAL
D0-1
ATH
E0-0
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ATM

ATM - Sequência

ATH
D3-0
LIV
D2-1
RSO
V0-3
OSA
V4-0
RMA
V2-1
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Deportivo Alaves x Atletico Madrid: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em LaLiga em 18 de janeiro de 2026, quando o Atletico Madrid venceu por 1 a 0 em casa. Antes disso, os times empataram por 1 a 1 no Mendizorroza em agosto de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos em LaLiga, o Atletico venceu dois, o Alaves venceu um, e duas partidas terminaram empatadas, com os times somando nove gols nesses encontros.

Confrontos

Deportivo AlavesEmpateAtlético de Madrid
1
2
2
La Liga
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
FJ
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
FJ
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
0
FJ
La Liga
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
2
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FJ
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
0
FJ
4Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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