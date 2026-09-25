Deportivo Alaves e Atletico Madrid se enfrentam no domingo, 11 de outubro de 2026, no Estadio Mendizorroza, em Vitoria.

Os jogos entre os dois times costumam ser disputas equilibradas e defensivas, com 13 desses 20 confrontos históricos pela liga terminando com menos de 2,5 gols. No entanto, o Deportivo Alavés conseguiu quebrar essa supremacia no Estadio Mendizorroza, especialmente ao conquistar uma memorável vitória por 2–0 sobre o Atlético em abril de 2024.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Deportivo Alaves x Atletico Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Deportivo Alaves x Atletico Madrid por LaLiga?

Deportivo Alaves x Atletico Madrid começa no domingo, 11 de outubro de 2026, no Estadio Mendizorroza, em Vitoria.

La Liga - Rodada 8 10 de out. de 2026 - 10:15 Estadio Mendizorroza

Como comprar ingressos para Deportivo Alaves x Atletico Madrid por LaLiga?

Para comprar ingressos para Deportivo Alavés x Atlético Madrid em LaLiga, siga estes principais métodos:

Site oficial do Deportivo Alavés: Compre diretamente pelo portal oficial de ingressos do Deportivo Alavés, que garante assentos verificados pelos preços de face.

Bilheteria do Estadio Mendizorroza: Compre ingressos pessoalmente na bilheteria do estádio, em Vitoria-Gasteiz, antes do dia do jogo, sujeito à disponibilidade.

Portal oficial visitante do Atlético Madrid: Se você quer ficar no setor da torcida visitante, os ingressos são distribuídos diretamente a membros registrados pelos canais oficiais do clube do Atlético Madrid.

Quanto custam os ingressos para Deportivo Alaves x Atletico Madrid por LaLiga?

Os preços dos ingressos para Deportivo Alavés vs. Atlético Madrid no Mendizorrotza Stadium variam dependendo de onde você os compra e da categoria do assento:

Preços dos ingressos de face (canais oficiais)

Assentos de categoria padrão: Os ingressos oficiais de face vendidos diretamente pelo Deportivo Alavés normalmente começam entre €30 e €45 para lugares atrás do gol (Fondo Cervantes / Fondo Polideportivo).

Arquibancadas centrais e intermediárias: Os lugares preferenciais nas laterais (Preferente ou Tribuna) normalmente variam entre €50 e €90 .

Assentos do setor visitante: Os ingressos oficiais do setor visitante distribuídos pelo Atlético Madrid a seus membros geralmente custam cerca de €30 a €40 , de acordo com os regulamentos padronizados de LaLiga para torcedores visitantes.

Deportivo Alaves x Atletico Madrid por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Deportivo Alaves x Atletico Madrid

O Deportivo Alaves chega em grande fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma convincente vitória por 5 a 2 sobre o Osasuna em LaLiga, e o time também venceu o Villarreal por 1 a 0 e o Getafe por 3 a 0 anteriormente na campanha. Nessas cinco partidas, o Alaves marcou 11 gols e sofreu quatro, com seus únicos pontos perdidos em um empate por 1 a 1 fora de casa contra o Rayo Vallecano.

Os últimos cinco jogos do Atletico Madrid mostram três vitórias, um empate e uma derrota. Seu resultado competitivo mais recente foi uma derrota por 3 a 0 fora de casa para o Athletic Bilbao em LaLiga, depois de uma vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Sevilla e de um empate por 2 a 2 com o Villarreal. O Atletico marcou oito gols e sofreu sete nesses cinco jogos, com seus resultados mostrando tanto qualidade ofensiva quanto inconsistência defensiva.

Deportivo Alaves x Atletico Madrid: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em LaLiga em 18 de janeiro de 2026, quando o Atletico Madrid venceu por 1 a 0 em casa. Antes disso, os times empataram por 1 a 1 no Mendizorroza em agosto de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos em LaLiga, o Atletico venceu dois, o Alaves venceu um, e duas partidas terminaram empatadas, com os times somando nove gols nesses encontros.