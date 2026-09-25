Deportivo Alaves e Atletico Madrid se enfrentam no domingo, 11 de outubro de 2026, no Estadio Mendizorroza, em Vitoria.
Os jogos entre os dois times costumam ser disputas equilibradas e defensivas, com 13 desses 20 confrontos históricos pela liga terminando com menos de 2,5 gols. No entanto, o Deportivo Alavés conseguiu quebrar essa supremacia no Estadio Mendizorroza, especialmente ao conquistar uma memorável vitória por 2–0 sobre o Atlético em abril de 2024.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Deportivo Alaves x Atletico Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Deportivo Alaves x Atletico Madrid por LaLiga?
Deportivo Alaves x Atletico Madrid começa no domingo, 11 de outubro de 2026, no Estadio Mendizorroza, em Vitoria.
Como comprar ingressos para Deportivo Alaves x Atletico Madrid por LaLiga?
Para comprar ingressos para Deportivo Alavés x Atlético Madrid em LaLiga, siga estes principais métodos:
- Site oficial do Deportivo Alavés: Compre diretamente pelo portal oficial de ingressos do Deportivo Alavés, que garante assentos verificados pelos preços de face.
- Bilheteria do Estadio Mendizorroza: Compre ingressos pessoalmente na bilheteria do estádio, em Vitoria-Gasteiz, antes do dia do jogo, sujeito à disponibilidade.
- Portal oficial visitante do Atlético Madrid: Se você quer ficar no setor da torcida visitante, os ingressos são distribuídos diretamente a membros registrados pelos canais oficiais do clube do Atlético Madrid.
Quanto custam os ingressos para Deportivo Alaves x Atletico Madrid por LaLiga?
Os preços dos ingressos para Deportivo Alavés vs. Atlético Madrid no Mendizorrotza Stadium variam dependendo de onde você os compra e da categoria do assento:
Preços dos ingressos de face (canais oficiais)
- Assentos de categoria padrão: Os ingressos oficiais de face vendidos diretamente pelo Deportivo Alavés normalmente começam entre €30 e €45 para lugares atrás do gol (Fondo Cervantes / Fondo Polideportivo).
- Arquibancadas centrais e intermediárias: Os lugares preferenciais nas laterais (Preferente ou Tribuna) normalmente variam entre €50 e €90.
- Assentos do setor visitante: Os ingressos oficiais do setor visitante distribuídos pelo Atlético Madrid a seus membros geralmente custam cerca de €30 a €40, de acordo com os regulamentos padronizados de LaLiga para torcedores visitantes.
Deportivo Alaves x Atletico Madrid por LaLiga: tudo o que você precisa saber
Momento de Deportivo Alaves x Atletico Madrid
O Deportivo Alaves chega em grande fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma convincente vitória por 5 a 2 sobre o Osasuna em LaLiga, e o time também venceu o Villarreal por 1 a 0 e o Getafe por 3 a 0 anteriormente na campanha. Nessas cinco partidas, o Alaves marcou 11 gols e sofreu quatro, com seus únicos pontos perdidos em um empate por 1 a 1 fora de casa contra o Rayo Vallecano.
Os últimos cinco jogos do Atletico Madrid mostram três vitórias, um empate e uma derrota. Seu resultado competitivo mais recente foi uma derrota por 3 a 0 fora de casa para o Athletic Bilbao em LaLiga, depois de uma vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Sevilla e de um empate por 2 a 2 com o Villarreal. O Atletico marcou oito gols e sofreu sete nesses cinco jogos, com seus resultados mostrando tanto qualidade ofensiva quanto inconsistência defensiva.
Deportivo Alaves x Atletico Madrid: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em LaLiga em 18 de janeiro de 2026, quando o Atletico Madrid venceu por 1 a 0 em casa. Antes disso, os times empataram por 1 a 1 no Mendizorroza em agosto de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos em LaLiga, o Atletico venceu dois, o Alaves venceu um, e duas partidas terminaram empatadas, com os times somando nove gols nesses encontros.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
D
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
E
V
V
V
D
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
D
V
V
D
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
D
V
V
E
D
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
E
D
D
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
E
D
E
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
D
V
E
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
D
D
D
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
E
E
V
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
D
E
E
D
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
E
V
D
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
E
D
D
D
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
E
E
E
D
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
D
D
V
E
D
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
D
D
V
D
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
D
D
E
V
E
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
D
E
D
D
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
D
V
D
D
D
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
E
D