O Crystal Palace recebe o Sunderland na quarta-feira, 16 de dezembro de 2026, no Selhurst Park, em Londres.

No encontro mais recente entre as equipes, em janeiro de 2026, no Stadium of Light, o Sunderland saiu atrás e venceu por 2 a 1, com gols de Enzo Le Fée e Brian Brobbey. Esta partida pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa marca o primeiro confronto entre elas em uma copa nacional em décadas e será o primeiro de dois jogos em sequência, já que voltarão a se enfrentar pela Premier League apenas quatro dias depois.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Crystal Palace x Sunderland, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Crystal Palace x Sunderland pela Copa da Liga Inglesa?

Crystal Palace x Sunderland será disputado no Selhurst Park, em Londres, na quarta-feira, 16 de dezembro de 2026.

Como comprar ingressos para Crystal Palace x Sunderland pela Copa da Liga Inglesa?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Crystal Palace x Sunderland pela Copa da Liga Inglesa:

1. Canais oficiais dos clubes

Canais oficiais do Crystal Palace (torcida da casa): Os ingressos são vendidos diretamente pelo portal oficial de ingressos e pela bilheteria do clube. A venda ocorre em etapas de prioridade, começando pelos titulares de ingressos de temporada, que normalmente têm um período para reservar seus lugares, seguidos pelos sócios pagantes do clube e, por fim, pelo público geral, caso ainda restem lugares.

Os ingressos são vendidos diretamente pelo portal oficial de ingressos e pela bilheteria do clube. A venda ocorre em etapas de prioridade, começando pelos titulares de ingressos de temporada, que normalmente têm um período para reservar seus lugares, seguidos pelos sócios pagantes do clube e, por fim, pelo público geral, caso ainda restem lugares. Canais oficiais do Sunderland (torcida visitante): Os torcedores visitantes devem comprar ingressos diretamente pela bilheteria oficial do Sunderland AFC. A distribuição da carga de ingressos para visitantes nas quartas de final da copa segue critérios rigorosos de prioridade, com base na condição de titular de ingresso de temporada e nos pontos de fidelidade acumulados em jogos fora de casa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes se esgotarem por completo, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Serie A quando as cargas de ingressos dos canais oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Crystal Palace x Sunderland pela Copa da Liga Inglesa?

Confira a estimativa de preços dos ingressos para Crystal Palace x Sunderland pela Copa da Liga Inglesa:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Geralmente custam entre £ 15 e £ 30 .

Geralmente custam entre . Pacotes de hospitalidade: Começam em aproximadamente £ 85 e chegam a £ 278 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos a preços determinados pela demanda:

Ingressos comuns: Preços iniciais em torno de £ 45 a £ 64.

Crystal Palace x Sunderland pela Copa da Liga Inglesa: Tudo o que você precisa saber

Momento de Crystal Palace e Sunderland

O Crystal Palace registrou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para o Liverpool, pela Premier League, no Selhurst Park. Nessa sequência, a equipe também perdeu por 2 a 0 para o Tottenham Hotspur e por 2 a 0 para o Newcastle United. Sua única vitória veio nesta mesma competição, por 1 a 0 sobre o Fulham, fora de casa, pela Copa da Liga Inglesa. O Palace marcou cinco gols e sofreu sete nesses cinco jogos.

O Sunderland venceu dois, empatou um e perdeu dois dos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, venceu o Chelsea por 1 a 0 pela Premier League, após uma derrota por 2 a 0 para o Dinamo Zagreb pela Liga Europa. A sequência também inclui uma vitória por 3 a 2 sobre o Brentford pela Copa da Liga Inglesa e um empate sem gols com o Leeds United. O Sunderland marcou cinco gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.

Crystal Palace x Sunderland: Confrontos diretos recentes

O encontro mais recente entre os clubes foi pela Premier League, em 17 de janeiro de 2026, quando o Sunderland venceu o Crystal Palace por 2 a 1 em casa. Antes disso, as equipes empataram em 0 a 0 no Selhurst Park, em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Sunderland soma duas vitórias, contra uma do Palace, além de um empate na sequência, embora os dados incluam uma derrota do Crystal Palace por 4 a 0 em fevereiro de 2017.