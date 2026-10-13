O Crystal Palace recebe o Newcastle United no domingo, 25 de outubro de 2026, no Selhurst Park, em Londres.

O Newcastle United viaja a Londres em busca de regularidade após vencer o Hull City por 2 a 1 na Premier League em seu último jogo pelo campeonato. No confronto mais recente entre as equipes pela liga no Selhurst Park, em abril de 2026, o Crystal Palace venceu por 2 a 1 graças a um pênalti convertido por Jean-Philippe Mateta nos minutos finais.

Confira com a GOAL tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Crystal Palace x Newcastle United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Crystal Palace x Newcastle United pela Premier League?

Crystal Palace x Newcastle United acontece no Selhurst Park, em Londres, no domingo, 25 de outubro de 2026.

Premier League - Rodada 8 25 de out. de 2026 - 10:00 Selhurst Park

Como comprar ingressos para Crystal Palace x Newcastle United pela Premier League?

Para comprar ingressos para Crystal Palace x Newcastle United no Selhurst Park, há diferentes opções, dependendo de você preferir a venda oficial, experiências premium no dia do jogo ou plataformas de revenda.

1. Bilheteria oficial do clube

Associação ao Crystal Palace: A maneira mais segura e direta de conseguir ingressos comuns para o setor da torcida da casa é pelo site oficial do Crystal Palace. Em geral, é preciso ter uma associação paga ativa, adulta ou juvenil, para participar das etapas de venda.

Setor visitante (torcedores do Newcastle United): Os ingressos para o setor visitante são vendidos exclusivamente pelo portal oficial de ingressos do Newcastle United a seus próprios titulares de ingressos para a temporada e sócios elegíveis, com base em pontos de fidelidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos como a StubHub costumam oferecer lugares anunciados por revendedores caso os ingressos oficiais se esgotem, embora os preços possam ser diferentes dos valores originais.

Quanto custam os ingressos para Crystal Palace x Newcastle United pela liga?

Os preços dos ingressos para Crystal Palace x Newcastle United variam conforme a compra seja feita diretamente pelos canais oficiais dos clubes ou no mercado de revenda.

1. Preços oficiais originais

Ingressos comuns para adultos: Os ingressos comuns para adultos no Selhurst Park geralmente custam entre £ 46 e £ 80 , dependendo da categoria e da localização do setor.

Ingressos com desconto: Ingressos para crianças e adolescentes, jovens adultos (18 a 21 anos) e idosos estão disponíveis por preços reduzidos, geralmente entre £ 25 e £ 55 .

Ingressos para o setor visitante: Os ingressos para torcedores do Newcastle no setor visitante têm preço limitado pelas regras da Premier League e custam £ 30 para adultos, com opções de desconto a partir de cerca de £ 15 a £ 20 .

Hospitalidade no dia do jogo: Os pacotes oficiais VIP e de acesso a lounges começam em torno de £ 170 e podem chegar a £ 475 ou mais por pessoa, dependendo das refeições incluídas e da localização do assento.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Como os ingressos comuns para jogos muito procurados contra adversários de alto nível geralmente se esgotam durante a fase de venda oficial para sócios, os preços em plataformas de revenda como aStubHubvariam conforme a demanda:

Lugares comuns de revenda: Geralmente custam de £ 85 a £ 170 .

Lugares premium nas laterais ou no anel inferior: Geralmente são anunciados por valores entre £ 170 e £ 450 ou mais .

Crystal Palace x Newcastle United pela Premier League: Tudo o que você precisa saber

Momento de Crystal Palace e Newcastle United

O Crystal Palace venceu duas, perdeu duas e empatou uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições. No jogo mais recente, empatou sem gols com o Leeds pela Premier League, após uma vitória convincente por 4 a 0 sobre o Lech Poznan pela Europa League. Antes disso, o Palace venceu o Fulham por 3 a 2 fora de casa, mas perdeu por 3 a 2 para o Ipswich Town em casa. O Crystal Palace marcou 12 gols e sofreu sete nessas cinco partidas, mostrando tanto força ofensiva quanto vulnerabilidade defensiva.

Os últimos cinco jogos do Newcastle mostram fortes contrastes. A equipe de Jaissle venceu três, empatou um e perdeu um, tendo como pior resultado a derrota por 4 a 1 para o Leeds fora de casa. Depois, reagiu com uma vitória por 2 a 1 sobre o Hull City pela Premier League. A sequência também inclui uma vitória por 2 a 0 sobre o Tottenham e um empate por 2 a 2 com o Bournemouth fora de casa. O Newcastle marcou dez gols e sofreu sete no período, ressaltando tanto sua produção ofensiva quanto as dúvidas que ainda existem sobre a defesa.

Crystal Palace x Newcastle United: Histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Crystal Palace por 2 a 1 no Selhurst Park, em abril de 2026, resultado que dará confiança ao time da casa para esta partida. O Newcastle, porém, foi a força dominante nos últimos cinco confrontos entre os clubes pela Premier League, vencendo dois deles, incluindo uma goleada por 5 a 0 no St James' Park, em abril de 2025. O Palace também venceu duas vezes nesse período, além de um empate, e o retrospecto mostra como o confronto tem sido disputado nas últimas temporadas.