O Crystal Palace recebe o Manchester United no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Selhurst Park, em Londres.

Em novembro de 2025, gols de Joshua Zirkzee e Mason Mount no segundo tempo garantiram ao United uma vitória de virada por 2 a 1 no Selhurst Park. O time repetiu exatamente o placar da virada, 2 a 1, em Old Trafford, em março de 2026, aproveitando a expulsão de Maxence Lacroix no segundo tempo para marcar com Bruno Fernandes e Benjamin Šeško.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Crystal Palace x Manchester United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Crystal Palace x Manchester United pela Premier League?

Crystal Palace x Manchester United acontece no Selhurst Park, em Londres, no domingo, 13 de dezembro de 2026.

Como comprar ingressos para Crystal Palace x Manchester United pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Crystal Palace e Manchester United pela Premier League, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheteria oficial e programas de sócios do Crystal Palace: A prioridade é dos sócios oficiais do Crystal Palace, que podem comprar ingressos pelo portal de vendas do clube durante os períodos designados. Se sobrarem ingressos, eles ocasionalmente chegam à venda geral ou ficam disponíveis pela plataforma oficial de revenda do clube, para titulares de ingressos de temporada que não possam comparecer.

A prioridade é dos sócios oficiais do Crystal Palace, que podem comprar ingressos pelo portal de vendas do clube durante os períodos designados. Se sobrarem ingressos, eles ocasionalmente chegam à venda geral ou ficam disponíveis pela plataforma oficial de revenda do clube, para titulares de ingressos de temporada que não possam comparecer. Bilheteria oficial e programa de sócios do Manchester United: Os ingressos destinados à torcida visitante para esta partida são distribuídos pelo sistema oficial de vendas do Manchester United. Devido à alta demanda, são reservados exclusivamente a membros do Executive Club e titulares de ingressos de temporada com créditos suficientes por partidas, calculados com base no histórico de presença em jogos fora de casa, mediante sorteio ou sistema de pontos de fidelidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Crystal Palace x Manchester United pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Crystal Palace e Manchester United pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns para adultos: Custam entre £ 63 e £ 80 .

Custam entre . Pacotes oficiais de hospitalidade para o dia do jogo: Geralmente custam a partir de £ 289 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos comuns de revenda ou troca de ingressos: Geralmente custam a partir de £ 92 .

Geralmente custam a partir de . Preço médio dos ingressos: Varia entre £ 143 e £ 244 .

Varia entre . Assentos premium ou VIP no mercado de revenda: Geralmente custam a partir de £ 395, chegando a £ 885 ou mais.

Crystal Palace x Manchester United pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Crystal Palace e Manchester United

O Crystal Palace venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições, com quatro gols marcados e sete sofridos nesse período. Na partida mais recente, perdeu por 3 a 1 para o Liverpool pela Premier League. Nessa sequência, também perdeu por 2 a 0 para o Tottenham Hotspur e por 2 a 0 para o Newcastle United no campeonato. Um empate por 1 a 1 com o Hoffenheim pela Liga Europa e uma vitória sobre o Fulham pela Copa da Liga Inglesa representam os únicos pontos conquistados pelo clube nessas cinco partidas.

O Manchester United empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas oficiais, além de somar uma vitória. Seu resultado mais recente foi um empate movimentado por 4 a 4 com o Aston Villa pela Premier League, que antecedeu uma vitória por 3 a 2 sobre a Roma pela Champions League. O United perdeu por 2 a 0 para o Chelsea e por 3 a 0 para o AFC Bournemouth no campeonato, além de sofrer uma derrota por 4 a 1 para o Como em competição europeia. Nessas cinco partidas, o United marcou dez gols e sofreu treze.

Crystal Palace x Manchester United: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em 1º de março de 2026, quando o Manchester United venceu o Crystal Palace por 2 a 1 em Old Trafford, pela Premier League. Antes disso, o United venceu por 2 a 1 fora de casa, no Selhurst Park, em 30 de novembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o United soma três vitórias contra uma do Palace, além de um empate. A vitória do Palace por 4 a 0 no Selhurst Park, em maio de 2024, porém, segue como o resultado mais expressivo dessa série recente.