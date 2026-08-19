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Como comprar ingressos para Crystal Palace x Manchester City: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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Crystal Palace
Manchester City

Você pode reservar ingressos para o primeiro jogo em casa do Crystal Palace na liga da nova temporada

O Crystal Palace terá uma dura estreia em casa na temporada 2026/27 da Premier League, já que enfrenta o Manchester City, que terminou no top-3 em cada uma das últimas 10 temporadas, na sexta-feira, 28 de agosto, no Selhurst Park. Você já pode garantir ingressos para esse duelo sob os refletores.

Pierre Sage comandará o Palace em casa pela primeira vez desde que assumiu o lugar do muito bem-sucedido Oliver Glasner, e espera uma atuação positiva. Embora alguns dos confrontos diretos recentes tenham pendido de forma bastante significativa a favor do City, o Palace ainda terá boas lembranças de sua surpreendente vitória em Wembley, quando conquistou a FA Cup em maio de 2025.

O novo técnico do Man City, Enzo Maresca, comandará uma partida na capital pela primeira vez desde seu período como treinador do Chelsea. Em três jogos contra o Palace durante aquele período de 18 meses, ele não conseguiu encontrar a fórmula da vitória, com cada um desses confrontos terminando empatado.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Crystal Palace x Manchester City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Crystal Palace e Manchester City pela Premier League?

Crystal Palace x Manchester City começa às 20h00 BST na sexta-feira, 28 de agosto, no Selhurst Park, em Londres.

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Premier League - Rodada 2
Selhurst Park

Como comprar ingressos para Crystal Palace x Manchester City pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, desde ingressos avulsos até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à demanda global esmagadora, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube partidas das quais não vão usar os ingressos.
  • Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela específica, semanas antes da partida, para participar do sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: As vendas abertas ao público geral não associado são praticamente inexistentes para partidas da Premier League.

Se você estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Crystal Palace x Manchester City pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em categorias (por exemplo, Categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top-6 ou adversários de dérbi entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto os assentos nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para entrar nos sorteios ou nas trocas de revenda.

Preço e disponibilidade dos ingressos para visitantes

A Premier League prorrogou oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de que ele seguirá ao menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para os detentores de carnê de temporada do nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou aos sorteios básicos para associados.

Forma

CRY

CRY - Sequência

RCL
D3-0
ULA
V3-1
FUL
V1-2
SCF
D3-0
EVE
D2-0
Gol marcado (sofrido)
5/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
MCI

MCI - Sequência

INT
D1-1
KLA
V1-3
ATM
V3-1
ARS
D3-0
BOU
V2-1
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

Crystal PalaceEmpateManchester City
1
1
3
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
FJ
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FJ
Copa da Inglaterra
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
5
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
FJ
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FJ
5Gols marcados13
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Notícias das equipes e elencos

Escalações de Crystal Palace x Manchester City

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Formação
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
D. HendersonD. HendersonJ. CanvotJ. CanvotT. TomiyasuT. TomiyasuC. RichardsC. RichardsD. KamadaD. KamadaY. PinoY. Pinoteam-logoA. KhalailiA. WhartonA. WhartonT. MitchellT. MitchellE. NketiahE. NketiahJ. LarsenJ. LarsenG. DonnarummaG. DonnarummaR. DiasR. DiasA. KhusanovA. KhusanovJ. GvardiolJ. GvardiolM. GuehiM. GuehiN. O'ReillyN. O'ReillyP. FodenP. FodenA. SemenyoA. SemenyoR. CherkiR. CherkiE. AndersonE. AndersonE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
3-4-2-1
Crystal Palace

Time titular

Manchester City

Reservas

Técnico

  • P. Sage
  • E. Maresca
Crystal Palace

Lesões e suspensões

Manchester City

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
E
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
E
E
E
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
E
V
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
E
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
E
D
E
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
E
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
E
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
E
E
E
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
E
E
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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