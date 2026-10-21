No confronto mais recente entre as equipes pela Premier League, em abril de 2026, o Liverpool F.C. venceu o Crystal Palace F.C. por 3 a 1 em Anfield.

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes em todas as competições nacionais, o equilíbrio prevaleceu: duas vitórias para cada lado e um empate.

Quando começa Crystal Palace x Liverpool pela Premier League?

Crystal Palace x Liverpool acontece no Selhurst Park, em Londres, no domingo, 8 de novembro de 2026.

Premier League - Rodada 10 8 de nov. de 2026 - 09:00 Selhurst Park

Como comprar ingressos para Crystal Palace x Liverpool pela Premier League?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para o próximo jogo entre Crystal Palace e Liverpool pela Premier League, no Selhurst Park:

1. Canais oficiais dos clubes

Canais oficiais do clube (sócios do Crystal Palace): Os ingressos para a torcida da casa são distribuídos principalmente a titulares de carnês de temporada e sócios do Crystal Palace.

Cota oficial para visitantes (Liverpool FC): Os torcedores do Liverpool geralmente precisam ser sócios do clube e ter um saldo específico de créditos acumulados por jogos anteriores fora de casa para se qualificarem à compra de ingressos da cota do clube.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Crystal Palace x Liverpool pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para Crystal Palace x Liverpool pela Premier League, no Selhurst Park, divididos entre os canais oficiais dos clubes e o mercado de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos para adultos (setores 1–5): De £ 63 a £ 80, dependendo da categoria exata do assento e da visão do campo.

Ingressos com desconto (pessoas com 65 anos ou mais e jovens adultos de 18 a 21 anos): De £ 45 a £ 60.

Ingressos para menores de 16 anos: De £ 35 a £ 42.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Anúncios de ingressos comuns: Geralmente começam em torno de £ 104 a £ 125 para assentos nos níveis superiores ou inferiores das arquibancadas, enquanto os setores mais procurados têm preços médios significativamente mais altos, conforme a disponibilidade no momento.

Setores nas laterais e atrás dos gols: Assentos comuns com vista das laterais do campo ou de trás dos gols geralmente custam a partir de £ 100 , dependendo da fileira exata e da disponibilidade.

Pacotes de hospitalidade e VIP: Geralmente começam em torno de £ 258 e podem custar muito mais no caso das experiências mais exclusivas em dias de jogo.

Crystal Palace x Liverpool pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Crystal Palace e Liverpool

O Crystal Palace somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 0 para o Bristol City em um amistoso, depois de empatar sem gols com o Leeds United pela Premier League. Seu melhor resultado recente foi a vitória por 4 a 0 sobre o Lech Poznan pela Liga Europa, e a equipe também venceu o Middlesbrough por 3 a 0 na Copa da Liga Inglesa. Nesses cinco jogos, marcou sete gols e sofreu cinco, embora suas duas partidas pela Premier League tenham rendido apenas um gol e nenhuma vitória.

O Liverpool soma quatro vitórias, um empate e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, venceu o Tottenham Hotspur por 3 a 1 na Copa da Liga Inglesa, enquanto a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid pela Champions League foi seu resultado mais expressivo nessa sequência. O Liverpool também venceu o Bournemouth fora de casa por 1 a 0 na Premier League e empatou em 0 a 0 com o Fulham. A equipe marcou oito gols e sofreu três nessas cinco partidas, sem sofrer gols em duas delas.

Crystal Palace x Liverpool: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu em abril de 2026, quando o Liverpool venceu o Crystal Palace por 3 a 1 em Anfield pela Premier League. Antes disso, o Palace venceu por 3 a 0 em Anfield pela Copa da Liga Inglesa, em outubro de 2025, e por 2 a 1 no Selhurst Park pela Premier League, em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos, são duas vitórias para o Liverpool, duas para o Crystal Palace e um empate, em uma série equilibrada disputada em diferentes competições.