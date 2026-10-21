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Como comprar ingressos para Crystal Palace x Liverpool: preços para a Premier League, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Crystal Palace enfrenta o Liverpool pela Premier League. Veja como garantir seus ingressos.

No confronto mais recente entre as equipes pela Premier League, em abril de 2026, o Liverpool F.C. venceu o Crystal Palace F.C. por 3 a 1 em Anfield.

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes em todas as competições nacionais, o equilíbrio prevaleceu: duas vitórias para cada lado e um empate.

Quando começa Crystal Palace x Liverpool pela Premier League?

Crystal Palace x Liverpool acontece no Selhurst Park, em Londres, no domingo, 8 de novembro de 2026.

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Premier League - Rodada 10
Selhurst Park

Como comprar ingressos para Crystal Palace x Liverpool pela Premier League?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para o próximo jogo entre Crystal Palace e Liverpool pela Premier League, no Selhurst Park:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Canais oficiais do clube (sócios do Crystal Palace): Os ingressos para a torcida da casa são distribuídos principalmente a titulares de carnês de temporada e sócios do Crystal Palace.
  • Cota oficial para visitantes (Liverpool FC): Os torcedores do Liverpool geralmente precisam ser sócios do clube e ter um saldo específico de créditos acumulados por jogos anteriores fora de casa para se qualificarem à compra de ingressos da cota do clube.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Crystal Palace x Liverpool pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para Crystal Palace x Liverpool pela Premier League, no Selhurst Park, divididos entre os canais oficiais dos clubes e o mercado de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos para adultos (setores 1–5): De £ 63 a £ 80, dependendo da categoria exata do assento e da visão do campo.
  • Ingressos com desconto (pessoas com 65 anos ou mais e jovens adultos de 18 a 21 anos): De £ 45 a £ 60.
  • Ingressos para menores de 16 anos: De £ 35 a £ 42.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Anúncios de ingressos comuns: Geralmente começam em torno de £ 104 a £ 125 para assentos nos níveis superiores ou inferiores das arquibancadas, enquanto os setores mais procurados têm preços médios significativamente mais altos, conforme a disponibilidade no momento.
  • Setores nas laterais e atrás dos gols: Assentos comuns com vista das laterais do campo ou de trás dos gols geralmente custam a partir de £ 100, dependendo da fileira exata e da disponibilidade.
  • Pacotes de hospitalidade e VIP: Geralmente começam em torno de £ 258 e podem custar muito mais no caso das experiências mais exclusivas em dias de jogo.

Crystal Palace x Liverpool pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Crystal Palace e Liverpool

O Crystal Palace somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 0 para o Bristol City em um amistoso, depois de empatar sem gols com o Leeds United pela Premier League. Seu melhor resultado recente foi a vitória por 4 a 0 sobre o Lech Poznan pela Liga Europa, e a equipe também venceu o Middlesbrough por 3 a 0 na Copa da Liga Inglesa. Nesses cinco jogos, marcou sete gols e sofreu cinco, embora suas duas partidas pela Premier League tenham rendido apenas um gol e nenhuma vitória.

O Liverpool soma quatro vitórias, um empate e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, venceu o Tottenham Hotspur por 3 a 1 na Copa da Liga Inglesa, enquanto a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid pela Champions League foi seu resultado mais expressivo nessa sequência. O Liverpool também venceu o Bournemouth fora de casa por 1 a 0 na Premier League e empatou em 0 a 0 com o Fulham. A equipe marcou oito gols e sofreu três nessas cinco partidas, sem sofrer gols em duas delas.

CRY

CRY - Sequência

LEE
E0-0
BRC
D0-2
NFO
V3-1
OL
D3-2
BHA
D5-0
Gol marcado (sofrido)
5/11
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
LIV

LIV - Sequência

BOU
V0-1
MCI
D0-3
LAS
V3-6
BRE
V1-2
VIL
V4-3
Gol marcado (sofrido)
13/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Crystal Palace x Liverpool: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu em abril de 2026, quando o Liverpool venceu o Crystal Palace por 3 a 1 em Anfield pela Premier League. Antes disso, o Palace venceu por 3 a 0 em Anfield pela Copa da Liga Inglesa, em outubro de 2025, e por 2 a 1 no Selhurst Park pela Premier League, em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos, são duas vitórias para o Liverpool, duas para o Crystal Palace e um empate, em uma série equilibrada disputada em diferentes competições.

Confrontos

Crystal PalaceEmpateLiverpool
3
1
1
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FJ
Carabao Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
FJ
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FJ
Supercopa da Inglaterra
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FJ
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FJ
9Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
D
V
V
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
E
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
E
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
E
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
E
V
E
E
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
E
D
E
V
E
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
E
V
E
E
9
HullHullHUL
723287+19
D
E
D
E
E
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
D
V
D
V
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
E
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
E
V
D
E
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
E
E
E
D
E
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
E
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
E
E
16
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
V
E
D
E
E
17
CoventryCoventryCOV
7205614-86
D
V
V
D
D
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
E
E
D
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
D
D
D
V
E
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
E
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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