No confronto mais recente entre as equipes pela Premier League, em abril de 2026, o Liverpool F.C. venceu o Crystal Palace F.C. por 3 a 1 em Anfield.
Nos últimos cinco confrontos entre as equipes em todas as competições nacionais, o equilíbrio prevaleceu: duas vitórias para cada lado e um empate.
Quando começa Crystal Palace x Liverpool pela Premier League?
Crystal Palace x Liverpool acontece no Selhurst Park, em Londres, no domingo, 8 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Crystal Palace x Liverpool pela Premier League?
Estas são as principais opções para comprar ingressos para o próximo jogo entre Crystal Palace e Liverpool pela Premier League, no Selhurst Park:
1. Canais oficiais dos clubes
- Canais oficiais do clube (sócios do Crystal Palace): Os ingressos para a torcida da casa são distribuídos principalmente a titulares de carnês de temporada e sócios do Crystal Palace.
- Cota oficial para visitantes (Liverpool FC): Os torcedores do Liverpool geralmente precisam ser sócios do clube e ter um saldo específico de créditos acumulados por jogos anteriores fora de casa para se qualificarem à compra de ingressos da cota do clube.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando as cotas iniciais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Crystal Palace x Liverpool pela Premier League?
Confira os preços dos ingressos para Crystal Palace x Liverpool pela Premier League, no Selhurst Park, divididos entre os canais oficiais dos clubes e o mercado de revenda:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingressos para adultos (setores 1–5): De £ 63 a £ 80, dependendo da categoria exata do assento e da visão do campo.
- Ingressos com desconto (pessoas com 65 anos ou mais e jovens adultos de 18 a 21 anos): De £ 45 a £ 60.
- Ingressos para menores de 16 anos: De £ 35 a £ 42.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Anúncios de ingressos comuns: Geralmente começam em torno de £ 104 a £ 125 para assentos nos níveis superiores ou inferiores das arquibancadas, enquanto os setores mais procurados têm preços médios significativamente mais altos, conforme a disponibilidade no momento.
- Setores nas laterais e atrás dos gols: Assentos comuns com vista das laterais do campo ou de trás dos gols geralmente custam a partir de £ 100, dependendo da fileira exata e da disponibilidade.
- Pacotes de hospitalidade e VIP: Geralmente começam em torno de £ 258 e podem custar muito mais no caso das experiências mais exclusivas em dias de jogo.
Crystal Palace x Liverpool pela Premier League: tudo o que você precisa saber
Momento de Crystal Palace e Liverpool
O Crystal Palace somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 0 para o Bristol City em um amistoso, depois de empatar sem gols com o Leeds United pela Premier League. Seu melhor resultado recente foi a vitória por 4 a 0 sobre o Lech Poznan pela Liga Europa, e a equipe também venceu o Middlesbrough por 3 a 0 na Copa da Liga Inglesa. Nesses cinco jogos, marcou sete gols e sofreu cinco, embora suas duas partidas pela Premier League tenham rendido apenas um gol e nenhuma vitória.
O Liverpool soma quatro vitórias, um empate e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, venceu o Tottenham Hotspur por 3 a 1 na Copa da Liga Inglesa, enquanto a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid pela Champions League foi seu resultado mais expressivo nessa sequência. O Liverpool também venceu o Bournemouth fora de casa por 1 a 0 na Premier League e empatou em 0 a 0 com o Fulham. A equipe marcou oito gols e sofreu três nessas cinco partidas, sem sofrer gols em duas delas.
Crystal Palace x Liverpool: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre os clubes ocorreu em abril de 2026, quando o Liverpool venceu o Crystal Palace por 3 a 1 em Anfield pela Premier League. Antes disso, o Palace venceu por 3 a 0 em Anfield pela Copa da Liga Inglesa, em outubro de 2025, e por 2 a 1 no Selhurst Park pela Premier League, em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos, são duas vitórias para o Liverpool, duas para o Crystal Palace e um empate, em uma série equilibrada disputada em diferentes competições.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|19
|7
|+12
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|6
|0
|1
|11
|5
|+6
|18
V
V
D
V
V
|3
|7
|5
|1
|1
|23
|5
|+18
|16
V
V
V
V
E
|4
|7
|4
|1
|2
|17
|13
|+4
|13
V
V
D
E
D
|5
|7
|3
|3
|1
|9
|8
|+1
|12
V
D
V
E
V
|6
|7
|2
|4
|1
|13
|8
|+5
|10
D
E
V
E
E
|7
|7
|2
|4
|1
|9
|6
|+3
|10
E
D
E
V
E
|8
|7
|2
|4
|1
|8
|7
|+1
|10
D
E
V
E
E
|9
|7
|2
|3
|2
|8
|7
|+1
|9
D
E
D
E
E
|10
|7
|3
|0
|4
|11
|15
|-4
|9
D
V
D
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|10
|14
|-4
|8
D
D
V
D
E
|12
|7
|2
|2
|3
|7
|11
|-4
|8
V
E
V
D
E
|13
|7
|1
|4
|2
|10
|10
|0
|7
E
E
E
D
E
|14
|7
|2
|1
|4
|9
|17
|-8
|7
D
V
E
D
V
|15
|7
|1
|3
|3
|9
|13
|-4
|6
V
D
D
E
E
|16
|7
|1
|3
|3
|6
|10
|-4
|6
V
E
D
E
E
|17
|7
|2
|0
|5
|6
|14
|-8
|6
D
V
V
D
D
|18
|7
|1
|2
|4
|7
|10
|-3
|5
V
D
E
E
D
|19
|7
|1
|2
|4
|5
|9
|-4
|5
D
D
D
V
E
|20
|7
|1
|1
|5
|6
|14
|-8
|4
D
D
D
D
E