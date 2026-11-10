O Crystal Palace recebe o Hull City no domingo, 29 de novembro de 2026, no Selhurst Park, em Londres.

O confronto oficial mais recente entre as equipes aconteceu em 14 de maio de 2017, quando o Crystal Palace venceu por 4 a 0 no Selhurst Park. Antes disso, os dois times empataram por 3 a 3 em uma partida emocionante no MKM Stadium, em dezembro de 2016.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Crystal Palace x Hull City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Crystal Palace x Hull City pela Premier League?

Crystal Palace x Hull City começa no domingo, 29 de novembro de 2026, no Selhurst Park, em Londres.

Premier League - Rodada 12 29 de nov. de 2026 - 09:05 Selhurst Park

Como comprar ingressos para Crystal Palace x Hull City pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Crystal Palace e Hull City pela Premier League, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Site oficial do Crystal Palace: Para os torcedores da casa, o caminho mais direto e seguro é o portal oficial de ingressos do Crystal Palace, onde as entradas são disponibilizadas em etapas conforme a categoria de associação.

Para os torcedores da casa, o caminho mais direto e seguro é o portal oficial de ingressos do Crystal Palace, onde as entradas são disponibilizadas em etapas conforme a categoria de associação. Bilheteria oficial do Hull City: Os torcedores visitantes podem comprar ingressos pelos canais oficiais do Hull City, já que uma quantidade específica de lugares no Selhurst Park é reservada para eles.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Crystal Palace x Hull City pela Premier League?

Confira as opções de preços dos ingressos para o próximo jogo entre Crystal Palace e Hull City pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Geralmente custam de aproximadamente £ 46 , para lugares comuns no setor inferior ou nos cantos, até £ 80 , para lugares centrais privilegiados.

Geralmente custam de aproximadamente , para lugares comuns no setor inferior ou nos cantos, até , para lugares centrais privilegiados. Associações e ingressos com desconto: Geralmente custam de cerca de £ 35 a £ 60, dependendo do setor exato.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos comuns: Geralmente custam a partir de cerca de £ 69 , com preço médio próximo de £ 154 .

Geralmente custam a partir de cerca de , com preço médio próximo de . Ingressos premium e hospitalidade: Geralmente custam de £ 197 a mais de £ 390+.

Crystal Palace x Hull City pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Crystal Palace e Hull City

O Crystal Palace venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Em seu jogo mais recente, perdeu por 2 a 0 em casa para o Newcastle United, pela Premier League, depois de empatar por 2 a 2 com o Besiktas, pela Liga Europa. Sua única vitória nessa sequência foi por 3 a 1 em casa sobre o Nottingham Forest. O Palace marcou dez gols e sofreu doze nessas cinco partidas, e seu desempenho defensivo é claramente motivo de preocupação.

O Hull City empatou duas e perdeu duas de suas últimas quatro partidas pela Premier League. Na mais recente, empatou por 1 a 1 fora de casa com o Brentford. Antes disso, perdeu por 1 a 0 para o Fulham. O Hull também empatou com Everton e Chelsea no início da sequência, e seu retrospecto como visitante mostra uma equipe capaz de conquistar pontos fora de casa, apesar de nem sempre encontrar o caminho da vitória.

Crystal Palace x Hull City: retrospecto dos confrontos recentes

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu pela Premier League em 14 de maio de 2017, quando o Crystal Palace venceu por 4 a 0 no Selhurst Park. Nos últimos cinco confrontos registrados pela Premier League, o retrospecto é de duas vitórias do Crystal Palace, duas do Hull City e um empate. As equipes não se enfrentam em uma partida oficial desde aquele duelo de 2017.