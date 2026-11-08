Como comprar ingressos para Croácia x Tchéquia: preços da Liga das Nações da Uefa, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

A Croácia encerra sua campanha internacional de 2026 e sua participação na fase de grupos da Liga das Nações da UEFA em casa, diante da Tchéquia, em Osijek, no domingo, 15 de novembro. Se você quer ver Luka Modric, Ivan Perisic e companhia em ação, já pode comprar ingressos para a partida.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Croácia x Tchéquia pela Liga das Nações da UEFA, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando será Croácia x Tchéquia pela Liga das Nações da UEFA?

Croácia x Tchéquia será disputado na Opus Arena, em Osijek, no domingo, 15 de novembro, com início previsto para as 20h45 (CET).

Liga das Nações A - Rodada 6 15 de nov. de 2026 - 14:45 Opus Arena

Como comprar ingressos para Croácia x Tchéquia pela Liga das Nações da UEFA

Os ingressos oficiais para Croácia x Tchéquia pela Liga das Nações da UEFA são distribuídos exclusivamente pelo portal de ingressos da Federação Croata de Futebol (HNS).

As federações geralmente abrem as vendas de ingressos de quatro a seis semanas antes da partida. Inicialmente, há um período de prioridade exclusivo para membros cadastrados de clubes de torcedores ou portadores de cartões da federação. Os ingressos restantes são disponibilizados ao público em geral cerca de duas a três semanas antes do jogo.

Quem procura lugares de última hora também pode comprar ingressos em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: a StubHub protege todas as transferências e compras de ingressos por meio de seu programa de segurança, chamado TixProtect. O programa garante que você receberá seus ingressos dentro do prazo e que eles serão válidos para o evento. Caso contrário, você receberá reembolso de 100%.

Quanto custam os ingressos para Croácia x Tchéquia pela Liga das Nações da UEFA?

Os ingressos oficiais para o próximo jogo entre Croácia e Tchéquia pela Liga das Nações da UEFA custam entre € 40 e € 95 ou mais para assentos comuns, dependendo da categoria e do setor do estádio. Veja a divisão:

Categoria 3 / Atrás dos gols : São os setores mais baratos do estádio, com preços geralmente entre € 40 e € 80. Ficam nas arquibancadas atrás das redes, que costumam receber os torcedores da casa mais barulhentos ou os setores reservados à torcida visitante.

: São os setores mais baratos do estádio, com preços geralmente entre € 40 e € 80. Ficam nas arquibancadas atrás das redes, que costumam receber os torcedores da casa mais barulhentos ou os setores reservados à torcida visitante. Categoria 2 / Escanteios & parte superior das laterais : Ficam nos cantos do estádio ou nas fileiras mais altas das laterais. Os preços oficiais desses setores geralmente variam de € 50 a € 100.

: Ficam nos cantos do estádio ou nas fileiras mais altas das laterais. Os preços oficiais desses setores geralmente variam de € 50 a € 100. Categoria 1 / Assentos comuns nas laterais & setor inferior : São opções de assentos centrais, ao longo das linhas laterais e mais próximos da linha do meio-campo. Com a visão mais clara do campo, esses ingressos custam de € 75 a € 145 pelo preço-base.

: São opções de assentos centrais, ao longo das linhas laterais e mais próximos da linha do meio-campo. Com a visão mais clara do campo, esses ingressos custam de € 75 a € 145 pelo preço-base. Tribuna principal premium & VIP/Hospitalidade: Assentos cobertos premium, cadeiras acolchoadas e opções de luxo com acesso a lounges privativos ou alta gastronomia custam de € 250 a € 900 ou mais, dependendo da categoria do pacote de hospitalidade.

Para mais informações, acompanhe os sites oficiais da seleção quando a data estiver mais próxima. Confira também a disponibilidade atual em plataformas de revenda, como a StubHub.

Tudo o que você precisa saber sobre a Opus Arena

A Opus Arena, também conhecida informalmente como Stadion Pampas, é um estádio de futebol de última geração localizado em Osijek, na Croácia. Um grande avanço para a infraestrutura esportiva local, é amplamente considerada o estádio mais moderno do país.

Inaugurada em julho de 2023, é a casa oficial do NK Osijek, clube da Liga Croata de Futebol, e recebe frequentemente partidas internacionais da seleção croata de futebol.

Momentos marcantes na Opus Arena

A grande inauguração (julho de 2023) : O estádio recebeu pela primeira vez uma partida oficial, válida pelo Campeonato Croata (HNL), entre NK Osijek e Slaven Belupo. O time da casa conquistou uma impressionante vitória por 6 a 1, marcando uma estreia empolgante em seu novo estádio.

: O estádio recebeu pela primeira vez uma partida oficial, válida pelo Campeonato Croata (HNL), entre NK Osijek e Slaven Belupo. O time da casa conquistou uma impressionante vitória por 6 a 1, marcando uma estreia empolgante em seu novo estádio. O primeiro jogo da seleção (outubro de 2023) : A primeira partida oficial da seleção croata de futebol na arena foi contra a Turquia, pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024. Embora os visitantes tenham estragado a festa com uma vitória apertada por 1 a 0, o estádio estava lotado, com mais de 12 mil torcedores e uma atmosfera eletrizante.

: A primeira partida oficial da seleção croata de futebol na arena foi contra a Turquia, pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024. Embora os visitantes tenham estragado a festa com uma vitória apertada por 1 a 0, o estádio estava lotado, com mais de 12 mil torcedores e uma atmosfera eletrizante. Confronto entre gigantes nacionais (setembro de 2026): Em um grande duelo nacional recente, o NK Osijek empolgou os torcedores na arena ao derrotar o tradicional Dinamo Zagreb por 4 a 2 em uma partida emocionante e repleta de lances.

Megacomplexo de treinamento completo: O estádio é muito mais do que um local para jogos. Ele faz parte de um amplo complexo de 15,3 hectares que inclui sete campos de treinamento de futebol adjacentes, equipados com aquecimento sob o gramado, alojamentos modernos para os jogadores e uma loja exclusiva para os torcedores do clube.

Croácia x Tchéquia pela Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Croácia x Tchéquia: desempenho recente

Ranking da Fifa: Croácia (13ª) x Tchéquia (48ª)

Apesar de estrear com uma vitória fora de casa contra a Tchéquia na Liga das Nações da UEFA, a Croácia sofreu duas derrotas pesadas consecutivas diante da Espanha (4 a 1) e da Inglaterra (7 a 0). A seleção levou gols em cinco jogos seguidos.

A Tchéquia não vence uma partida oficial no tempo regulamentar desde que derrotou Gibraltar por 6 a 0, em um jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo em novembro de 2025, e não ganha fora de casa desde setembro de 2025. Com três derrotas seguidas na Liga das Nações, a sequência sem vitórias chegou a seis partidas.

Croácia x Tchéquia: retrospecto recente do confronto direto

A Croácia nunca perdeu para a Tchéquia: são quatro vitórias, três empates e nenhuma derrota em sete confrontos. A seleção croata marcou 16 gols, contra nove da Tchéquia.

O último encontro entre Croácia e Tchéquia aconteceu no início da campanha na Liga das Nações da UEFA, em setembro. A Croácia venceu por 2 a 1 na Fortuna Arena, em Praga. Luka Modric abriu o placar para a Croácia no começo do segundo tempo, mas a Tchéquia empatou pouco depois, com Adam Karabec. O gol da vitória veio aos 77 minutos, quando Marco Pasalic marcou após assistência de Ivan Perisic.