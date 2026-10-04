Como comprar ingressos para Croácia x Tchéquia: preços da Liga das Nações da Uefa, informações da partida, vendas de última hora e mais

A Croácia encerra tanto sua campanha internacional de 2026 quanto seu calendário da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa em casa, quando enfrenta a Tchéquia em Osijek no domingo, 15 de novembro. Se você quiser ver Luka Modric, Ivan Perisic e companhia em ação, já pode garantir seus ingressos para a partida.

Depois de entrar em campo em Rijeka contra a Inglaterra e em Split para enfrentar a campeã mundial Espanha no início da campanha da Liga das Nações da Uefa, o time de Slaven Bilić agora espera terminar em alta no polo econômico e cultural da região oriental croata da Eslavônia.

Embora a Croácia já tenha disputado 17 partidas internacionais anteriores em Osijek, esta será apenas a quarta vez que os 'Vatreni' atuarão na Opus Arena. Seu compromisso mais recente no estádio aconteceu em julho de 2025 e traz boas lembranças para as estrelas croatas, embora nem tanto para as tchecas. Na ocasião, o público em Osijek foi ao delírio quando a Croácia atropelou a Tchéquia por 5 a 1 em uma partida das Eliminatórias da Copa do Mundo.

GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir agora seus ingressos para Croácia x Tchéquia pela Liga das Nações da Uefa, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando é o jogo entre Croácia e Tchéquia pela Liga das Nações da Uefa?

Croácia x Tchéquia acontece na Opus Arena, em Osijek, no domingo, 15 de novembro, com início previsto para 20h45 (CET).

Liga das Nações A - Rodada 6 15 de nov. de 2026 - 14:45 Opus Arena

Como comprar ingressos para Croácia x Tchéquia pela Liga das Nações da Uefa

Os ingressos oficiais para o confronto entre Croácia e Tchéquia pela Liga das Nações da Uefa são distribuídos exclusivamente pelo portal de ingressos da Federação Croata de Futebol (HNS).

As federações normalmente abrem a venda de ingressos entre quatro e seis semanas antes da data específica da partida. Inicialmente, as vendas são abertas com uma janela exclusiva de prioridade para membros registrados de clubes de torcedores ou portadores de cartão da federação. Quaisquer ingressos restantes são disponibilizados ao público em geral cerca de duas a três semanas antes do jogo.

Se você estiver procurando garantir lugares de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a Ticombo.

Transferências garantidas – Ticombo protege todas as transferências e compras de ingressos por meio de seu programa de segurança integrado chamado TixProtect. Esse programa garante que você receberá seus ingressos a tempo e que eles serão válidos para o seu evento, ou você receberá reembolso de 100%.

Quanto custam os ingressos para Croácia x Tchéquia pela Liga das Nações da Uefa?

Os ingressos oficiais para o próximo jogo entre Croácia e Tchéquia pela Liga das Nações da Uefa variam entre € 40 e € 95+ para assentos padrão, dependendo da categoria e do setor do estádio, divididos da seguinte forma:

Categoria 3 / Fundo do gol (atrás das traves) : estas são as áreas mais acessíveis do estádio, normalmente com preços entre € 40 e € 80. Ficam localizadas nas arquibancadas atrás das redes, que geralmente recebem os torcedores da casa mais barulhentos ou os setores destinados à torcida visitante.

Categoria 2 / Cantos e lateral superior : localizados nos cantos do estádio ou nas fileiras mais altas ao longo das laterais. Os preços de face para esses setores normalmente variam entre € 50 e € 100.

Categoria 1 / Lateral padrão e anel inferior : opções de assento centrais localizadas ao longo das linhas laterais e mais próximas da linha do meio-campo. Oferecendo a visão mais clara do gramado, esses ingressos custam entre € 75 e € 145 no preço base.

Arquibancada principal premium e VIP/Hospitality : assentos premium cobertos, cadeiras acolchoadas e opções de luxo que incluem acesso a lounge privativo ou jantar refinado variam entre € 250 e € 900+, dependendo do nível do pacote de hospitalidade.

Fique de olho nos sites oficiais da seleção nacional perto da data do jogo para informações adicionais, e também em sites secundários de revenda, como a Ticombo, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre a Opus Arena

A Opus Arena, também conhecida informalmente como Stadion Pampas, é um estádio de futebol de ponta localizado em Osijek, na Croácia. Representando um salto monumental para a infraestrutura esportiva local, é amplamente considerada o estádio mais moderno do país.

Inaugurada em julho de 2023, serve como casa oficial do clube da liga croata de futebol NK Osijek e frequentemente recebe jogos internacionais da seleção croata de futebol.

Momentos marcantes na Opus Arena

A grande inauguração (julho de 2023) : o estádio abriu suas portas para uma partida competitiva pela primeira vez, pelo Campeonato Croata - HNL, com o NK Osijek enfrentando o Slaven Belupo. Os mandantes venceram por impressionantes 6 a 1, estabelecendo um começo explosivo em sua nova casa.

O primeiro jogo da seleção (outubro de 2023) : a primeira partida oficial da seleção croata de futebol no estádio foi pelas Eliminatórias da Euro 2024 da Uefa, contra a Türkiye. Embora os visitantes tenham estragado a festa ao conquistar uma apertada vitória por 1 a 0, o estádio ficou lotado, com mais de 12.000 torcedores, e a atmosfera era elétrica.

Choque entre gigantes nacionais (setembro de 2026) : em um recente grande jogo doméstico, o NK Osijek empolgou os torcedores no estádio ao derrotar a potência habitual Dinamo Zagreb por 4 a 2 em um duelo eletrizante.

Megabase de treinamento all-inclusive: o estádio é muito mais do que apenas um palco de jogos; faz parte de um complexo de 15,3 hectares que inclui sete campos de treinamento de futebol adjacentes equipados com aquecimento sob o solo, modernos blocos de acomodação para jogadores e uma loja oficial dedicada ao time.

Croácia x Tchéquia pela Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Croácia x Tchéquia: momento recente

Ranking da FIFA: Croácia (#13) x Tchéquia (#48)

Apesar de uma vitória na estreia fora de casa na Liga das Nações da Uefa contra a Tchéquia, a Croácia sofreu derrotas pesadas em sequência contra a Espanha (1 a 4) e a Inglaterra (0 a 7). A equipe não sai sem sofrer gols há cinco jogos seguidos.

A Tchéquia não vence uma partida competitiva no tempo normal desde a goleada por 6 a 0 sobre Gibraltar, em uma partida das Eliminatórias da Copa do Mundo em novembro de 2025, e não vence fora de casa desde setembro de 2025. Três derrotas seguidas na Liga das Nações ampliaram sua sequência sem vitória para seis jogos.

Croácia x Tchéquia: retrospecto recente do confronto direto

A Croácia tem um retrospecto geral invicto contra a Tchéquia, com 4 vitórias, 3 empates e 0 derrotas em 7 confrontos no total. Ao todo, marcou 16 gols contra 9 da Tchéquia.

O último encontro entre Croácia e Tchéquia aconteceu no início da campanha da Liga das Nações da Uefa, em setembro. A Croácia venceu por 2 a 1 na Fortuna Arena, em Praga. Luka Modric abriu o placar para a Croácia no começo do segundo tempo, mas a Tchéquia empatou pouco depois, com Adam Karabec. O momento decisivo que definiu a partida veio aos 77 minutos, quando Marco Pasalic balançou as redes após assistência precisa de Ivan Perisic.

UEFA Nations League A Grp. 3 Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Espanha ESP 3 3 0 0 10 4 +6 9 V V V 2 Inglaterra ING 3 2 0 1 11 3 +8 6 V V D 3 Croácia CRO 3 1 0 2 3 12 -9 3 D D V 4 Tchéquia CZE 3 0 0 3 2 7 -5 0 D D D Championship Playoff Play-off do Rebaixamento Rebaixamento



