O Coventry City recebe o Sunderland no sábado, 31 de outubro de 2026, na Coventry Building Society Arena, em Coventry.

As equipes têm um histórico de confrontos equilibrados, o que aumenta a rivalidade deste duelo no fim de outubro. Jogando em casa, o Coventry City tentará aproveitar o apoio da torcida diante de um Sunderland difícil de superar.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Coventry City x Sunderland, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Coventry City x Sunderland pela Premier League?

Coventry City x Sunderland será disputado na Coventry Building Society Arena, em Coventry, no sábado, 31 de outubro de 2026.

Premier League - Rodada 9 31 de out. de 2026 - 11:00 Coventry Building Society Arena

Como comprar ingressos para Coventry City x Sunderland pela Premier League?

Para comprar ingressos para o confronto entre Coventry City e Sunderland pela Premier League, há algumas opções principais:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheteria oficial do clube: Os ingressos costumam ser disponibilizados diretamente pelos respectivos clubes. Para jogos em casa na Coventry Building Society Arena, é possível comprá-los pelo portal oficial de ingressos do Coventry City ou pessoalmente ou por telefone na bilheteria do clube. Em geral, há períodos de venda prioritária para sócios antes da abertura das vendas ao público.

Pacotes de hospitalidade para o dia do jogo: Ambos os clubes oferecem opções de hospitalidade VIP e corporativa, que incluem ingressos, assentos premium, refeições e acesso a lounges. Os pacotes podem ser comprados diretamente com os departamentos oficiais de hospitalidade dos clubes.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Coventry City x Sunderland pela Premier League?

Confira os preços e as categorias dos ingressos para o confronto entre Coventry City e Sunderland pela Premier League, divididos entre canais oficiais e plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns (setor da torcida da casa, Coventry City): Os ingressos padrão vendidos pelo valor original geralmente custam de £ 30 a £ 55 para adultos, dependendo da categoria, da arquibancada e do bloco. Já os ingressos com desconto para crianças, jovens adultos e idosos geralmente custam de £ 15 a £ 35 .

Setor da torcida visitante: Pelas regras da Premier League, os ingressos comuns para torcedores visitantes adultos têm preço máximo de £ 30 .

Pacotes de hospitalidade para o dia do jogo: As opções de assentos executivos e experiências de hospitalidade VIP custam aproximadamente de £ 120 a mais de £ 250 por pessoa. Em geral, incluem assentos premium acolchoados, programa do jogo e acesso a lounges privativos e opções de refeição.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas diretas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHuboferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos comuns nos setores das torcidas da casa e visitante: Os ingressos comuns geralmente custam a partir de cerca de £ 130 a £ 160 , dependendo da demanda geral pela partida.

Setores laterais e centrais premium: Os blocos com melhor visão ao longo da linha lateral frequentemente custam entre £ 200 e mais de £ 450 , à medida que a disponibilidade diminui perto do dia do jogo.

Coventry City x Sunderland pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Coventry City e Sunderland

O Coventry venceu uma, não empatou nenhuma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Nottingham Forest pela Premier League, em 19 de setembro, embora esse tenha sido seu único resultado positivo em uma sequência difícil. Antes disso, sofreu uma derrota por 5 a 0 para o Brighton pelo campeonato. Nos cinco jogos, o Coventry marcou três gols e sofreu dez.

O Sunderland venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 5 a 3 para o Manchester City pela Premier League, em 20 de setembro. Antes disso, venceu o AZ Alkmaar por 1 a 0 na Liga Europa e empatou em 1 a 1 com o Brentford pelo campeonato. O Sunderland marcou seis gols e sofreu nove nessa sequência de cinco jogos.

Coventry City x Sunderland: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu pela Championship em 13 de maio de 2025, quando Sunderland e Coventry empataram em 1 a 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, todos disputados pela Championship, o Sunderland venceu dois, o Coventry venceu dois e uma partida terminou empatada. As duas equipes também empataram em 2 a 2 em novembro de 2024. O Sunderland venceu o Coventry fora de casa por 2 a 1 em maio de 2025, e o Coventry venceu em casa por 3 a 0 em março de 2025.