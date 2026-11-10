O Coventry City recebe o Ipswich Town na terça-feira, 1º de dezembro de 2026, na Coventry Building Society Arena.

Nos confrontos diretos recentes, o Ipswich Town levou a melhor: venceu por 3 a 0 em Portman Road e por 2 a 0 na Coventry Building Society Arena durante a campanha dos clubes na Championship de 2025/26. O Ipswich também venceu com tranquilidade o duelo pela Copa da Inglaterra em fevereiro de 2025, superando o Coventry por 4 a 1 fora de casa.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Coventry City x Ipswich Town, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Coventry City x Ipswich Town pela Premier League?

Coventry City x Ipswich Town acontece na Coventry Building Society Arena, na terça-feira, 1º de dezembro de 2026.

Premier League - Rodada 13 1 de dez. de 2026 - 15:00 Coventry Building Society Arena

Como comprar ingressos para Coventry City x Ipswich Town pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Coventry City e Ipswich Town pela Premier League, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Os ingressos podem ser comprados principalmente pelo portal oficial de venda do Coventry City FC ou, para a torcida visitante, pelo site oficial do Ipswich Town, sujeitos à disponibilidade, à condição de sócio do clube e à pontuação no programa de fidelidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Coventry City x Ipswich Town pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo confronto entre Coventry City e Ipswich Town pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Setores comuns e familiares: Os preços costumam variar de £30 a £55.

Os preços costumam variar de Setores premium: Os preços geralmente começam em £42 e podem ultrapassar £80 .

Os preços geralmente começam em e podem ultrapassar . Pacotes de hospitalidade executiva: Os preços geralmente variam de £120 a £250 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos de revenda mais baratos: Os preços geralmente começam na faixa de £95 a £130 .

Os preços geralmente começam na faixa de . Variações conforme o setor: Os preços variam de £110 a £160 , enquanto os assentos mais bem localizados nos blocos oeste ou centrais frequentemente começam na faixa de £210 a £280 ou mais .

Os preços variam de , enquanto os assentos mais bem localizados nos blocos oeste ou centrais frequentemente começam na faixa de . Revenda de alta demanda ou premium: Os preços geralmente começam em cerca de £400 ou mais nos blocos premium.

Coventry City x Ipswich Town pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Coventry City e Ipswich Town

O Coventry venceu dois, perdeu três e não empatou nenhum dos últimos cinco jogos em todas as competições, marcando nove gols e sofrendo oito. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 1 a 0 em casa para o Fulham pela Premier League, a segunda consecutiva no campeonato após o revés por 3 a 1 diante do Tottenham. Antes, nessa sequência, venceu o Newcastle United por 4 a 1 pela Premier League, seu resultado mais expressivo no período. A equipe sofreu gols em todos esses cinco jogos.

O Ipswich venceu um, empatou um e perdeu três dos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi um empate por 1 a 1 fora de casa com o Nottingham Forest. A sequência também inclui uma derrota por 3 a 2 para o Manchester City e uma vitória por 2 a 1 sobre o Fulham. Nos cinco jogos, marcou sete gols e sofreu nove. A vitória sobre o Fulham foi sua atuação mais completa nesse período.

Coventry City x Ipswich Town: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu pela Championship em 29 de dezembro de 2025, quando o Ipswich Town venceu o Coventry City por 2 a 0 na Coventry Building Society Arena. Nos últimos cinco confrontos, o Ipswich tem o melhor retrospecto, com quatro vitórias contra uma do Coventry. Nesse período, o Ipswich marcou 11 gols e sofreu quatro, incluindo uma vitória por 4 a 1 pela Copa da Inglaterra e outra por 3 a 0 pela Championship em Portman Road, em dezembro de 2025.