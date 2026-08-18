O Coventry teve de viajar a Londres para enfrentar o campeão da Premier League, o Arsenal, na abertura de sua temporada. Felizmente para os Sky Blues, o primeiro confronto em casa da nova campanha é bem mais palatável, já que o time mede forças com outro promovido, o Hull City, na Coventry Building Society Arena, no sábado, 29 de agosto.

Os campeões da Championship comandados por Frank Lampard terminaram a temporada em alta, vencendo seus últimos três adversários e marcando 12 gols contra eles, enquanto caminhavam para o título com 11 pontos de vantagem. O desempenho em casa, porém, foi muito impressionante ao longo de toda a campanha, já que a equipe sofreu apenas duas derrotas diante dos fiéis torcedores do Cov, e ambas foram contra times do top 4.

Será que o Coventry vai mandar em casa desta vez? Você pode descobrir pessoalmente reservando ingressos para a partida. Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Coventry City x Hull City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo de Premier League entre Coventry City e Hull City?

Coventry City x Hull City está marcado para começar às 15h BST de sábado, 29 de agosto, na Coventry Building Society Arena, em Coventry.

Premier League - Rodada 2 29 de ago. de 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

Como comprar ingressos para Coventry City x Hull City pela Premier League

Há várias opções de bilheteria disponíveis para jogos da Premier League, de ingressos avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciadas por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação anti-cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não vão usar.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo: Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se inscrevem dentro de uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, membros que não conseguiram ingressos no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral que não é membro são virtualmente inexistentes para jogos da Premier League.

Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar bilhetes em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Coventry City x Hull City pela Premier League?

O custo de um ingresso de Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias de concessão: A maioria dos clubes oferece preços em diferentes faixas para adulto, júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), estudante e sênior, embora os percentuais de desconto e os limites de idade variem de time para time.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de dérbi entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto assentos nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar de sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League oficialmente estendeu o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou isso pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas de ingressos para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada do nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

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