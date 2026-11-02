O Coventry City recebe o Crystal Palace no sábado, 21 de novembro de 2026, na Coventry Building Society Arena.

O confronto oficial mais recente entre as equipes aconteceu em 6 de março de 2012, pela Championship, e terminou em um disputado empate por 1 a 1. Historicamente, os jogos entre os dois clubes costumam ser equilibrados, sem que nenhum deles tenha estabelecido amplo domínio nos confrontos anteriores.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Coventry City x Crystal Palace, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Coventry City x Crystal Palace pela Premier League?

Coventry City x Crystal Palace começa no sábado, 21 de novembro de 2026, na Coventry Building Society Arena.

Premier League - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

Como comprar ingressos para Coventry City x Crystal Palace pela Premier League?

Para garantir ingressos para o próximo jogo da Premier League entre Coventry City e Crystal Palace, você pode considerar diferentes opções, dependendo de sua condição de sócio do clube e da plataforma em que prefere comprar:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Você pode consultar diretamente o portal oficial de ingressos do Coventry City para as entradas da equipe mandante ou o site oficial do Crystal Palace para obter informações sobre a cota destinada à torcida visitante. A compra pelos canais oficiais normalmente exige que o torcedor seja sócio do clube ou tenha alguma modalidade de ingresso de temporada durante as fases iniciais de venda prioritária.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Coventry City x Crystal Palace pela Premier League?

Os preços dos ingressos para o próximo jogo da Premier League entre Coventry City e Crystal Palace variam bastante conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns para adultos: Em geral, os preços começam em torno de £ 100 para setores com assentos padrão.

Em geral, os preços começam em torno de para setores com assentos padrão. Venda prioritária para sócios e titulares de ingressos de temporada: A compra pelo preço original normalmente exige uma associação ativa ao clube ou a participação em uma categoria de torcedores que tenha direito à venda antecipada, com preços que variam conforme a faixa etária, incluindo descontos para jovens e idosos.

A compra pelo preço original normalmente exige uma associação ativa ao clube ou a participação em uma categoria de torcedores que tenha direito à venda antecipada, com preços que variam conforme a faixa etária, incluindo descontos para jovens e idosos. Pacotes de hospitalidade: As opções oficiais VIP e de hospitalidade oferecidas diretamente pelos clubes têm preços mais altos, que aumentam conforme os benefícios incluídos, como refeições no dia do jogo e acesso a lounges.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Menor preço de entrada: Os preços iniciais dos assentos disponíveis ficam em torno de £ 157 a £ 219 nos setores superiores ou com visão padrão.

Os preços iniciais dos assentos disponíveis ficam em torno de a nos setores superiores ou com visão padrão. Assentos nos setores inferiores e centrais: Os ingressos de preço intermediário custam entre £ 256 e £ 260 , dependendo da demanda geral e da disponibilidade de entradas.

Os ingressos de preço intermediário custam entre e , dependendo da demanda geral e da disponibilidade de entradas. Anúncios de revenda premium: Os ingressos premium frequentemente passam de £ 1.000, dependendo da plataforma e da localização exata da fileira.

Coventry City x Crystal Palace pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Coventry City e Crystal Palace

O Coventry venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. No jogo mais recente, venceu o Newcastle United por 4 a 1 pela Premier League. Antes, nessa sequência, também bateu o Nottingham Forest fora de casa por 1 a 0. O Coventry City marcou sete gols e sofreu nove nessas cinco partidas, e as duas vitórias recentes indicam uma equipe que está encontrando seu ritmo.

O Crystal Palace venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 5 a 0 para o Brighton pela Premier League, depois de perder por 3 a 2 para o Lyon na Liga Europa. Antes dessa sequência de derrotas, o Palace venceu o Nottingham Forest por 3 a 1 na liga, mas sofreu quinze gols nos cinco jogos, o que reflete uma defesa sob pressão.

Coventry City x Crystal Palace: retrospecto recente do confronto

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2012, quando Coventry City e Crystal Palace empataram por 1 a 1 na Championship. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Crystal Palace tem o melhor retrospecto, com três vitórias contra duas do Coventry. A maioria desses jogos aconteceu na Championship entre 2010 e 2012.