O Coventry City recebe o Crystal Palace no sábado, 21 de novembro de 2026, na Coventry Building Society Arena.
O confronto oficial mais recente entre as equipes aconteceu em 6 de março de 2012, pela Championship, e terminou em um disputado empate por 1 a 1. Historicamente, os jogos entre os dois clubes costumam ser equilibrados, sem que nenhum deles tenha estabelecido amplo domínio nos confrontos anteriores.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Coventry City x Crystal Palace, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Coventry City x Crystal Palace pela Premier League?
Coventry City x Crystal Palace começa no sábado, 21 de novembro de 2026, na Coventry Building Society Arena.
Como comprar ingressos para Coventry City x Crystal Palace pela Premier League?
Para garantir ingressos para o próximo jogo da Premier League entre Coventry City e Crystal Palace, você pode considerar diferentes opções, dependendo de sua condição de sócio do clube e da plataforma em que prefere comprar:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial de ingressos dos clubes: Você pode consultar diretamente o portal oficial de ingressos do Coventry City para as entradas da equipe mandante ou o site oficial do Crystal Palace para obter informações sobre a cota destinada à torcida visitante. A compra pelos canais oficiais normalmente exige que o torcedor seja sócio do clube ou tenha alguma modalidade de ingresso de temporada durante as fases iniciais de venda prioritária.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas iniciais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Coventry City x Crystal Palace pela Premier League?
Os preços dos ingressos para o próximo jogo da Premier League entre Coventry City e Crystal Palace variam bastante conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingressos comuns para adultos: Em geral, os preços começam em torno de £ 100 para setores com assentos padrão.
- Venda prioritária para sócios e titulares de ingressos de temporada: A compra pelo preço original normalmente exige uma associação ativa ao clube ou a participação em uma categoria de torcedores que tenha direito à venda antecipada, com preços que variam conforme a faixa etária, incluindo descontos para jovens e idosos.
- Pacotes de hospitalidade: As opções oficiais VIP e de hospitalidade oferecidas diretamente pelos clubes têm preços mais altos, que aumentam conforme os benefícios incluídos, como refeições no dia do jogo e acesso a lounges.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Menor preço de entrada: Os preços iniciais dos assentos disponíveis ficam em torno de £ 157 a £ 219 nos setores superiores ou com visão padrão.
- Assentos nos setores inferiores e centrais: Os ingressos de preço intermediário custam entre £ 256 e £ 260, dependendo da demanda geral e da disponibilidade de entradas.
- Anúncios de revenda premium: Os ingressos premium frequentemente passam de £ 1.000, dependendo da plataforma e da localização exata da fileira.
Coventry City x Crystal Palace pela Premier League: tudo o que você precisa saber
Momento de Coventry City e Crystal Palace
O Coventry venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. No jogo mais recente, venceu o Newcastle United por 4 a 1 pela Premier League. Antes, nessa sequência, também bateu o Nottingham Forest fora de casa por 1 a 0. O Coventry City marcou sete gols e sofreu nove nessas cinco partidas, e as duas vitórias recentes indicam uma equipe que está encontrando seu ritmo.
O Crystal Palace venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 5 a 0 para o Brighton pela Premier League, depois de perder por 3 a 2 para o Lyon na Liga Europa. Antes dessa sequência de derrotas, o Palace venceu o Nottingham Forest por 3 a 1 na liga, mas sofreu quinze gols nos cinco jogos, o que reflete uma defesa sob pressão.
Coventry City x Crystal Palace: retrospecto recente do confronto
O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2012, quando Coventry City e Crystal Palace empataram por 1 a 1 na Championship. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Crystal Palace tem o melhor retrospecto, com três vitórias contra duas do Coventry. A maioria desses jogos aconteceu na Championship entre 2010 e 2012.