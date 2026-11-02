O Coventry City recebe o Crystal Palace no sábado, 21 de novembro de 2026, no Coventry Building Society Arena.

O confronto oficial mais recente entre as equipes aconteceu em 6 de março de 2012, pela Championship, e terminou em um disputado empate por 1 a 1. Historicamente, os jogos entre os dois clubes costumam ser equilibrados, sem que nenhum deles tenha estabelecido amplo domínio nos encontros anteriores.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Coventry City x Crystal Palace, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Coventry City x Crystal Palace pela Premier League?

Coventry City x Crystal Palace começa no sábado, 21 de novembro de 2026, no Coventry Building Society Arena.

Premier League - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

Como comprar ingressos para Coventry City x Crystal Palace pela Premier League?

Para garantir ingressos para o próximo jogo da Premier League entre Coventry City e Crystal Palace, há diferentes opções de compra, dependendo da sua condição de sócio do clube e das plataformas que prefere usar:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos: Você pode consultar diretamente o portal oficial de ingressos do Coventry City para as entradas da equipe mandante ou o site oficial do Crystal Palace para obter informações sobre os ingressos destinados à torcida visitante. A compra pelos canais oficiais geralmente exige associação ao clube ou alguma modalidade de ingresso de temporada durante os períodos iniciais de venda prioritária.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Coventry City x Crystal Palace pela Premier League?

Os preços dos ingressos para o próximo jogo da Premier League entre Coventry City e Crystal Palace variam bastante conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns para adultos: Em geral, começam em cerca de £ 100 para setores de assentos padrão.

Em geral, começam em cerca de para setores de assentos padrão. Períodos de venda prioritária para sócios e titulares de ingressos de temporada: A compra pelo valor original geralmente exige associação ativa ao clube ou enquadramento em uma categoria de torcedores elegível durante os períodos de venda antecipada, com preços que variam conforme a faixa etária, incluindo descontos para jovens e idosos.

A compra pelo valor original geralmente exige associação ativa ao clube ou enquadramento em uma categoria de torcedores elegível durante os períodos de venda antecipada, com preços que variam conforme a faixa etária, incluindo descontos para jovens e idosos. Pacotes de hospitalidade: As opções oficiais VIP e de hospitalidade oferecidas diretamente pelos clubes têm preços mais altos, que aumentam conforme os benefícios incluídos, como refeições no dia do jogo e acesso a lounges.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Menor preço disponível: Os preços iniciais dos assentos disponíveis ficam em torno de £ 157 a £ 219 para setores superiores ou com visão padrão.

Os preços iniciais dos assentos disponíveis ficam em torno de a para setores superiores ou com visão padrão. Assentos nos setores inferiores e centrais: Os ingressos de preço intermediário variam entre £ 256 e £ 260 , dependendo da demanda geral e da escassez de ingressos disponíveis.

Os ingressos de preço intermediário variam entre e , dependendo da demanda geral e da escassez de ingressos disponíveis. Anúncios de revenda premium: Os anúncios premium frequentemente ultrapassam £ 1.000, dependendo da plataforma e da localização exata da fileira.

Coventry City x Crystal Palace pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Coventry City e Crystal Palace

O Coventry venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Newcastle United pela Premier League. Nesse período, também venceu o Nottingham Forest fora de casa por 1 a 0. O Coventry marcou sete gols e sofreu nove nessas cinco partidas, e as duas vitórias recentes apontam para uma equipe que está encontrando seu ritmo.

O Crystal Palace venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 5 a 0 para o Brighton pela Premier League, após perder por 3 a 2 para o Lyon na Liga Europa. Antes dessa sequência de derrotas, o Palace havia vencido o Nottingham Forest por 3 a 1 no campeonato, mas sofreu quinze gols nos cinco jogos, o que reflete uma defesa sob pressão.

Coventry City x Crystal Palace: histórico recente de confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2012, quando Coventry City e Crystal Palace empataram por 1 a 1 na Championship. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Crystal Palace tem o melhor retrospecto, com três vitórias contra duas do Coventry. A maioria desses jogos aconteceu na Championship entre 2010 e 2012.