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Como comprar ingressos para Coventry City x Crystal Palace: preços da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Coventry City enfrenta o Crystal Palace pela Premier League. Veja como garantir seus ingressos.

O Coventry City recebe o Crystal Palace no sábado, 21 de novembro de 2026, no Coventry Building Society Arena.

O confronto oficial mais recente entre as equipes aconteceu em 6 de março de 2012, pela Championship, e terminou em um disputado empate por 1 a 1. Historicamente, os jogos entre os dois clubes costumam ser equilibrados, sem que nenhum deles tenha estabelecido amplo domínio nos encontros anteriores.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Coventry City x Crystal Palace, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Coventry City x Crystal Palace pela Premier League?

Coventry City x Crystal Palace começa no sábado, 21 de novembro de 2026, no Coventry Building Society Arena.

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Premier League - Rodada 11
Coventry Building Society Arena

Como comprar ingressos para Coventry City x Crystal Palace pela Premier League?

Para garantir ingressos para o próximo jogo da Premier League entre Coventry City e Crystal Palace, há diferentes opções de compra, dependendo da sua condição de sócio do clube e das plataformas que prefere usar:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos: Você pode consultar diretamente o portal oficial de ingressos do Coventry City para as entradas da equipe mandante ou o site oficial do Crystal Palace para obter informações sobre os ingressos destinados à torcida visitante. A compra pelos canais oficiais geralmente exige associação ao clube ou alguma modalidade de ingresso de temporada durante os períodos iniciais de venda prioritária.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Coventry City x Crystal Palace pela Premier League?

Os preços dos ingressos para o próximo jogo da Premier League entre Coventry City e Crystal Palace variam bastante conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos comuns para adultos: Em geral, começam em cerca de £ 100 para setores de assentos padrão.
  • Períodos de venda prioritária para sócios e titulares de ingressos de temporada: A compra pelo valor original geralmente exige associação ativa ao clube ou enquadramento em uma categoria de torcedores elegível durante os períodos de venda antecipada, com preços que variam conforme a faixa etária, incluindo descontos para jovens e idosos.
  • Pacotes de hospitalidade: As opções oficiais VIP e de hospitalidade oferecidas diretamente pelos clubes têm preços mais altos, que aumentam conforme os benefícios incluídos, como refeições no dia do jogo e acesso a lounges.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Menor preço disponível: Os preços iniciais dos assentos disponíveis ficam em torno de £ 157 a £ 219 para setores superiores ou com visão padrão.
  • Assentos nos setores inferiores e centrais: Os ingressos de preço intermediário variam entre £ 256 e £ 260, dependendo da demanda geral e da escassez de ingressos disponíveis.
  • Anúncios de revenda premium: Os anúncios premium frequentemente ultrapassam £ 1.000, dependendo da plataforma e da localização exata da fileira.

Coventry City x Crystal Palace pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Coventry City e Crystal Palace

O Coventry venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Newcastle United pela Premier League. Nesse período, também venceu o Nottingham Forest fora de casa por 1 a 0. O Coventry marcou sete gols e sofreu nove nessas cinco partidas, e as duas vitórias recentes apontam para uma equipe que está encontrando seu ritmo.

O Crystal Palace venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 5 a 0 para o Brighton pela Premier League, após perder por 3 a 2 para o Lyon na Liga Europa. Antes dessa sequência de derrotas, o Palace havia vencido o Nottingham Forest por 3 a 1 no campeonato, mas sofreu quinze gols nos cinco jogos, o que reflete uma defesa sob pressão.

COV

COV - Sequência

NFO
V0-1
NEW
V4-1
TOT
D3-1
FUL
D0-1
SUN
V3-1
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
CRY

CRY - Sequência

BHA
D5-0
BJK
E2-2
NEW
D0-2
FUL
V0-1
TOT
D2-0
Gol marcado (sofrido)
3/11
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Coventry City x Crystal Palace: histórico recente de confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2012, quando Coventry City e Crystal Palace empataram por 1 a 1 na Championship. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Crystal Palace tem o melhor retrospecto, com três vitórias contra duas do Coventry. A maioria desses jogos aconteceu na Championship entre 2010 e 2012.

Confrontos

CoventryEmpateCrystal Palace
2
1
2
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FJ
Championship
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Coventry badge
Coventry
COV
1
FJ
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FJ
Copa da Inglaterra
Coventry badge
Coventry
COV
2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FJ
Championship
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Coventry badge
Coventry
COV
0
FJ
6Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

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