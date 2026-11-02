O Coventry City recebe o Crystal Palace no sábado, 21 de novembro de 2026, no Coventry Building Society Arena.
O confronto oficial mais recente entre as equipes aconteceu em 6 de março de 2012, pela Championship, e terminou em um disputado empate por 1 a 1. Historicamente, os jogos entre os dois clubes costumam ser equilibrados, sem que nenhum deles tenha estabelecido amplo domínio nos encontros anteriores.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Coventry City x Crystal Palace, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Coventry City x Crystal Palace pela Premier League?
Coventry City x Crystal Palace começa no sábado, 21 de novembro de 2026, no Coventry Building Society Arena.
Como comprar ingressos para Coventry City x Crystal Palace pela Premier League?
Para garantir ingressos para o próximo jogo da Premier League entre Coventry City e Crystal Palace, há diferentes opções de compra, dependendo da sua condição de sócio do clube e das plataformas que prefere usar:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial de ingressos: Você pode consultar diretamente o portal oficial de ingressos do Coventry City para as entradas da equipe mandante ou o site oficial do Crystal Palace para obter informações sobre os ingressos destinados à torcida visitante. A compra pelos canais oficiais geralmente exige associação ao clube ou alguma modalidade de ingresso de temporada durante os períodos iniciais de venda prioritária.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas de venda primária se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Coventry City x Crystal Palace pela Premier League?
Os preços dos ingressos para o próximo jogo da Premier League entre Coventry City e Crystal Palace variam bastante conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingressos comuns para adultos: Em geral, começam em cerca de £ 100 para setores de assentos padrão.
- Períodos de venda prioritária para sócios e titulares de ingressos de temporada: A compra pelo valor original geralmente exige associação ativa ao clube ou enquadramento em uma categoria de torcedores elegível durante os períodos de venda antecipada, com preços que variam conforme a faixa etária, incluindo descontos para jovens e idosos.
- Pacotes de hospitalidade: As opções oficiais VIP e de hospitalidade oferecidas diretamente pelos clubes têm preços mais altos, que aumentam conforme os benefícios incluídos, como refeições no dia do jogo e acesso a lounges.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Menor preço disponível: Os preços iniciais dos assentos disponíveis ficam em torno de £ 157 a £ 219 para setores superiores ou com visão padrão.
- Assentos nos setores inferiores e centrais: Os ingressos de preço intermediário variam entre £ 256 e £ 260, dependendo da demanda geral e da escassez de ingressos disponíveis.
- Anúncios de revenda premium: Os anúncios premium frequentemente ultrapassam £ 1.000, dependendo da plataforma e da localização exata da fileira.
Coventry City x Crystal Palace pela Premier League: tudo o que você precisa saber
Momento de Coventry City e Crystal Palace
O Coventry venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Newcastle United pela Premier League. Nesse período, também venceu o Nottingham Forest fora de casa por 1 a 0. O Coventry marcou sete gols e sofreu nove nessas cinco partidas, e as duas vitórias recentes apontam para uma equipe que está encontrando seu ritmo.
O Crystal Palace venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 5 a 0 para o Brighton pela Premier League, após perder por 3 a 2 para o Lyon na Liga Europa. Antes dessa sequência de derrotas, o Palace havia vencido o Nottingham Forest por 3 a 1 no campeonato, mas sofreu quinze gols nos cinco jogos, o que reflete uma defesa sob pressão.
Coventry City x Crystal Palace: histórico recente de confrontos diretos
O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2012, quando Coventry City e Crystal Palace empataram por 1 a 1 na Championship. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Crystal Palace tem o melhor retrospecto, com três vitórias contra duas do Coventry. A maioria desses jogos aconteceu na Championship entre 2010 e 2012.