O Como recebe o AEK Atenas na terça-feira, 24 de novembro de 2026, no Stadio G. Sinigaglia, em Como.

O confronto pela Champions League no Stadio G. Sinigaglia será o primeiro entre Como e AEK Atenas em competições oficiais da UEFA. Sob o comando de Cesc Fàbregas, o Como marcou dez gols e sofreu seis em seus jogos recentes em todas as competições, números que mostram a proposta ofensiva da equipe.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Como x AEK Atenas, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Como e AEK Atenas pela Champions League?

Como e AEK Atenas se enfrentam no Stadio G. Sinigaglia, em Como, na terça-feira, 24 de novembro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 15:00 Stadio G. Sinigaglia

Como comprar ingressos para Como x AEK Atenas pela Champions League?

Estas são as opções habituais de ingressos para quem quer assistir a uma partida da Champions League como Como x AEK Atenas no Stadio Giuseppe Sinigaglia:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: A forma mais segura e confiável é comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos do Como 1907. Em geral, os ingressos ficam disponíveis primeiro para sócios, titulares de planos de temporada ou torcedores cadastrados, antes da abertura das vendas ao público em geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Champions League quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Como x AEK Atenas pela Champions League?

Os preços dos ingressos para a partida da Champions League entre Como e AEK Atenas dependem do canal de venda e da categoria do assento:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns / Curva (atrás dos gols): Geralmente custam aproximadamente de € 40 a € 70 .

Geralmente custam aproximadamente de . Tribuna / Distinti (laterais): Custam de € 100 a € 250 , dependendo da proximidade com a linha do meio-campo e do setor exato.

Custam de , dependendo da proximidade com a linha do meio-campo e do setor exato. Pacotes VIP de hospitalidade: Começam na faixa de € 300 a € 500 ou mais por ingresso.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nas vendas diretas do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Curva / Assentos comuns: A partir de cerca de € 230 a € 290 .

A partir de cerca de . Tribuna / Setores centrais: Custam de € 370 a € 560 .

Custam de . Revenda de ingressos premium / VIP: Podem chegar à faixa de € 650 a € 750 ou mais.

Como x AEK Atenas pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Como e AEK Atenas

O Como venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. No jogo mais recente, conseguiu uma extraordinária vitória por 4 a 1 sobre o Manchester United na Champions League. Antes disso, venceu a Fiorentina por 3 a 1 fora de casa, pela Serie A. O único tropeço nessa sequência foi a derrota por 2 a 0 para o Frosinone. Nessas cinco partidas, o Como marcou dez gols e sofreu seis, números que ressaltam a qualidade ofensiva construída por Fabregas.

O AEK Atenas venceu três e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Na mais recente, foi derrotado por 5 a 1 pelo Manchester City na Champions League. Também perdeu por 3 a 1 para o Shakhtar Donetsk em uma competição europeia. O desempenho no futebol grego é melhor, com vitórias sobre OFI Crete (3 a 0), NFC Volos (2 a 1) e Panserraikos (8 a 1). Ao longo dos cinco jogos, o AEK marcou 14 gols e sofreu dez.

Como x AEK Atenas: histórico recente do confronto

Não há dados disponíveis sobre confrontos diretos entre Como e AEK Atenas. Esta será a primeira vez que os dois clubes se enfrentam em uma competição da UEFA.