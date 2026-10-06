Club Brugge enfrenta o Lens na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, no Jan Breydel Stadion, em Bruges.
O campeão belga se classificou diretamente após garantir seu 20º título da liga nacional na temporada passada. Enquanto isso, o Lens conquistou sua vaga na principal competição de clubes da Europa após uma forte campanha de vice-campeão na Ligue 1.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Club Brugge x Lens, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Club Brugge x Lens pela Champions League?
Club Brugge x Lens começa no Jan Breydel Stadion, em Bruges, na quarta-feira, 21 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Club Brugge x Lens pela Champions League?
As opções para comprar ingressos para a partida da Liga dos Campeões da UEFA entre Club Brugge e RC Lens no Jan Breydel Stadium incluem:
1. Bilheteria oficial do Club Brugge
- Diretamente pelo portal oficial de ingressos do Club Brugge. O acesso prioritário é dado primeiro aos detentores de carnê de temporada do Club Brugge e aos membros pagos do clube. Os ingressos restantes são colocados à venda para o público em geral, embora jogos de alta demanda da Champions League frequentemente se esgotem durante as fases destinadas aos membros.
Quanto custam os ingressos para Club Brugge x Lens pela Champions League?
Os preços dos ingressos para o confronto da Champions League entre Club Brugge x RC Lens variam dependendo de você comprar diretamente pelos canais oficiais ou por plataformas secundárias de ingressos:
1. Preços oficiais de face (venda direta do clube)
- Ingressos padrão para adultos: Os ingressos de face para jogos em casa da Champions League no Jan Breydel Stadium normalmente começam em torno de €45 a €60 para assentos padrão nas arquibancadas.
- Categoria 1 / assentos premium: Os assentos centrais na lateral variam entre €80 e €120.
2. Plataformas secundárias de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de ingressos como StubHub listam preços de ingressos nas seguintes faixas, dependendo da demanda e da localização do assento:
- Anúncios de entrada: Em marketplaces secundários, os preços iniciais geralmente começam em torno de €120 a €140 por assento.
- Preço médio de revenda: Dependendo da categoria do assento e da demanda mais perto do dia do jogo, os ingressos padrão em plataformas secundárias têm média de cerca de €190 a €390, com categorias premium indo além.
Club Brugge x Lens pela Champions League: tudo o que você precisa saber
Momento de Club Brugge e Lens
O Club Brugge venceu três, perdeu duas e não empatou nenhum de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Royal Antwerp na First Division A em 13 de setembro, e a equipe também conquistou uma vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Lommel anteriormente nessa sequência. As duas derrotas vieram contra o Gent, na liga, e o Aston Villa, na Champions League, com a derrota para o Villa terminando em 3 a 2. Ao longo dos cinco jogos, o Brugge marcou sete gols e sofreu seis.
O Lens venceu um, empatou um e perdeu três de seus últimos cinco compromissos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Monaco na Ligue 1 em 18 de setembro, após um empate por 2 a 2 fora de casa contra o Le Mans e a vitória por 3 a 2 sobre o Slavia Praga na Champions League. As três derrotas ao longo da sequência destacam uma inconsistência na forma na liga, embora a equipe tenha marcado oito gols nos cinco jogos e sofrido sete.
Club Brugge x Lens: retrospecto recente do confronto direto
Nenhum dado de confronto direto entre Club Brugge e Lens foi fornecido para esta partida. Mais informações sobre o retrospecto histórico não estão disponíveis neste momento.
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