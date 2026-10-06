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Como comprar ingressos para Club Brugge x Lens: preços da Champions League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Club Brugge enfrenta o Lens na Liga dos Campeões. Veja como garantir seus ingressos

Club Brugge enfrenta o Lens na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, no Jan Breydel Stadion, em Bruges.

O campeão belga se classificou diretamente após garantir seu 20º título da liga nacional na temporada passada. Enquanto isso, o Lens conquistou sua vaga na principal competição de clubes da Europa após uma forte campanha de vice-campeão na Ligue 1.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Club Brugge x Lens, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Club Brugge x Lens pela Champions League?

Club Brugge x Lens começa no Jan Breydel Stadion, em Bruges, na quarta-feira, 21 de outubro de 2026.

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Jan Breydel Stadion

Como comprar ingressos para Club Brugge x Lens pela Champions League?

As opções para comprar ingressos para a partida da Liga dos Campeões da UEFA entre Club Brugge e RC Lens no Jan Breydel Stadium incluem:

1. Bilheteria oficial do Club Brugge

  • Diretamente pelo portal oficial de ingressos do Club Brugge. O acesso prioritário é dado primeiro aos detentores de carnê de temporada do Club Brugge e aos membros pagos do clube. Os ingressos restantes são colocados à venda para o público em geral, embora jogos de alta demanda da Champions League frequentemente se esgotem durante as fases destinadas aos membros.

Quanto custam os ingressos para Club Brugge x Lens pela Champions League?

Os preços dos ingressos para o confronto da Champions League entre Club Brugge x RC Lens variam dependendo de você comprar diretamente pelos canais oficiais ou por plataformas secundárias de ingressos:

1. Preços oficiais de face (venda direta do clube)

  • Ingressos padrão para adultos: Os ingressos de face para jogos em casa da Champions League no Jan Breydel Stadium normalmente começam em torno de €45 a €60 para assentos padrão nas arquibancadas.
  • Categoria 1 / assentos premium: Os assentos centrais na lateral variam entre €80 e €120.

2. Plataformas secundárias de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de ingressos como StubHub listam preços de ingressos nas seguintes faixas, dependendo da demanda e da localização do assento:

  • Anúncios de entrada: Em marketplaces secundários, os preços iniciais geralmente começam em torno de €120 a €140 por assento.
  • Preço médio de revenda: Dependendo da categoria do assento e da demanda mais perto do dia do jogo, os ingressos padrão em plataformas secundárias têm média de cerca de €190 a €390, com categorias premium indo além.

Club Brugge x Lens pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Club Brugge e Lens

O Club Brugge venceu três, perdeu duas e não empatou nenhum de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Royal Antwerp na First Division A em 13 de setembro, e a equipe também conquistou uma vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Lommel anteriormente nessa sequência. As duas derrotas vieram contra o Gent, na liga, e o Aston Villa, na Champions League, com a derrota para o Villa terminando em 3 a 2. Ao longo dos cinco jogos, o Brugge marcou sete gols e sofreu seis.

O Lens venceu um, empatou um e perdeu três de seus últimos cinco compromissos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Monaco na Ligue 1 em 18 de setembro, após um empate por 2 a 2 fora de casa contra o Le Mans e a vitória por 3 a 2 sobre o Slavia Praga na Champions League. As três derrotas ao longo da sequência destacam uma inconsistência na forma na liga, embora a equipe tenha marcado oito gols nos cinco jogos e sofrido sete.

CLB

CLB - Sequência

GNT
D2-1
LOM
V0-1
AVL
D2-3
ANT
V3-1
GNK
V3-0
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
RCL

RCL - Sequência

STR
D2-1
FCL
D0-1
SLP
V2-3
LEM
E2-2
ASM
D2-1
Gol marcado (sofrido)
7/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Club Brugge x Lens: retrospecto recente do confronto direto

Nenhum dado de confronto direto entre Club Brugge e Lens foi fornecido para esta partida. Mais informações sobre o retrospecto histórico não estão disponíveis neste momento.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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