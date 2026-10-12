O Chelsea recebe o Tottenham Hotspur no sábado, 24 de outubro de 2026, em Stamford Bridge, em Londres.
O Chelsea tem um retrospecto recente favorável contra o Tottenham em jogos oficiais da liga, com três vitórias consecutivas nos confrontos pela Premier League. O Tottenham não vence em Stamford Bridge em partidas oficiais desde 2018, prolongando uma sequência difícil como visitante no oeste de Londres.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Chelsea x Tottenham Hotspur, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Chelsea x Tottenham Hotspur pela Premier League?
Como comprar ingressos para Chelsea x Tottenham Hotspur pela Premier League?
As opções para comprar ingressos para Chelsea x Tottenham Hotspur pela Premier League dependem de você ser sócio do clube ou torcedor visitante:
1. Canais oficiais do clube
- Sorteio oficial do Chelsea (sócios): Os ingressos comuns para o setor da torcida mandante em Stamford Bridge são distribuídos por sorteio, mediante inscrição online no portal oficial de ingressos do Chelsea. Para se inscrever no período designado para esta partida, é preciso ter uma associação ativa ao Chelsea e realizar uma verificação de identidade única.
- Plataforma oficial de revenda de ingressos do Chelsea: Se você não conseguir um ingresso no sorteio inicial, titulares de ingressos para a temporada podem revender seus lugares pelo preço original a outros sócios elegíveis até três horas antes do início da partida, por meio da plataforma interna de revenda online do Chelsea.
2. Plataformas secundárias de ingressos
- Plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, costumam oferecer lugares anunciados por revendedores quando os ingressos oficiais se esgotam, embora os preços possam diferir do valor original.
Quanto custam os ingressos para Chelsea x Tottenham Hotspur pela Premier League?
O custo dos ingressos para Chelsea x Tottenham Hotspur pela Premier League depende da forma de compra, da condição de sócio e da localização do assento:
1. Canais oficiais do clube
- Ingressos oficiais pelo preço original (sorteio para sócios): Por se tratar de um clássico londrino de grande destaque da categoria A, os ingressos oficiais para adultos em Stamford Bridge custam aproximadamente de £ 32 a £ 83, dependendo da arquibancada e da localização do assento (com ingressos com desconto para menores de 20 anos, menores de 23 anos e maiores de 66 anos custando de £ 29 a £ 64).
- Plataforma oficial de revenda de ingressos: Titulares de ingressos para a temporada que revendem seus lugares a sócios os anunciam pelo preço original, geralmente entre £ 50 e £ 85.
2. Mercados secundários de ingressos
Os ingressos comuns para jogos muito procurados contra adversários de primeira linha geralmente se esgotam durante a fase de vendas oficiais para sócios. Em plataformas secundárias, como aStubHub, os preços dos ingressos para esta partida começam em torno de £ 110 a £ 200 para assentos básicos nos setores superiores e podem chegar a £ 500 a £ 600 ou mais para lugares privilegiados na região central das arquibancadas laterais.
Chelsea x Tottenham Hotspur pela Premier League: Tudo o que você precisa saber
Momento de Chelsea e Tottenham Hotspur
O Chelsea venceu dois, empatou um e perdeu dois de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 0 em casa para o Brentford, pela Premier League, após um empate por 2 a 2 com o Hull City. Seu melhor desempenho nessa sequência foi na vitória por 6 a 3 sobre o Leeds United pela Copa da Liga Inglesa. Nos cinco jogos, o Chelsea marcou 14 gols e sofreu 11, números que mostram uma equipe produtiva no ataque, mas irregular na defesa.
O Tottenham perdeu três e empatou dois de seus últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para o Aston Villa, pela Premier League, em uma sequência que também inclui uma derrota por 3 a 1 para o Liverpool na Copa da Liga Inglesa. O Tottenham passou em branco em dois desses cinco jogos, marcou apenas um gol nas três partidas pela liga nesse período e não venceu nenhuma delas.
Chelsea x Tottenham Hotspur: Retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre os clubes terminou com vitória do Chelsea por 2 a 1 em Stamford Bridge, pela Premier League, em maio de 2026. Nos últimos cinco confrontos, o Chelsea venceu três vezes, contra uma vitória do Tottenham e um empate. A única vitória do Tottenham nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada em agosto de 2026. Em partidas oficiais, o Chelsea não perde para o Tottenham desde uma derrota por 4 a 3 em casa, em dezembro de 2024, e venceu os três confrontos seguintes pela Premier League.