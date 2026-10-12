O Chelsea recebe o Tottenham Hotspur no sábado, 24 de outubro de 2026, em Stamford Bridge, em Londres.

O Chelsea tem um retrospecto recente favorável contra o Tottenham em jogos oficiais da liga, com três vitórias consecutivas nos confrontos pela Premier League. O Tottenham não vence em Stamford Bridge em partidas oficiais desde 2018, prolongando uma sequência difícil como visitante no oeste de Londres.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Chelsea x Tottenham Hotspur, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Chelsea x Tottenham Hotspur pela Premier League?

Como comprar ingressos para Chelsea x Tottenham Hotspur pela Premier League?

As opções para comprar ingressos para Chelsea x Tottenham Hotspur pela Premier League dependem de você ser sócio do clube ou torcedor visitante:

1. Canais oficiais do clube

Sorteio oficial do Chelsea (sócios): Os ingressos comuns para o setor da torcida mandante em Stamford Bridge são distribuídos por sorteio, mediante inscrição online no portal oficial de ingressos do Chelsea. Para se inscrever no período designado para esta partida, é preciso ter uma associação ativa ao Chelsea e realizar uma verificação de identidade única.

Plataforma oficial de revenda de ingressos do Chelsea: Se você não conseguir um ingresso no sorteio inicial, titulares de ingressos para a temporada podem revender seus lugares pelo preço original a outros sócios elegíveis até três horas antes do início da partida, por meio da plataforma interna de revenda online do Chelsea.

2. Plataformas secundárias de ingressos

Plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub , costumam oferecer lugares anunciados por revendedores quando os ingressos oficiais se esgotam, embora os preços possam diferir do valor original.

Quanto custam os ingressos para Chelsea x Tottenham Hotspur pela Premier League?

O custo dos ingressos para Chelsea x Tottenham Hotspur pela Premier League depende da forma de compra, da condição de sócio e da localização do assento:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos oficiais pelo preço original (sorteio para sócios): Por se tratar de um clássico londrino de grande destaque da categoria A, os ingressos oficiais para adultos em Stamford Bridge custam aproximadamente de £ 32 a £ 83 , dependendo da arquibancada e da localização do assento (com ingressos com desconto para menores de 20 anos, menores de 23 anos e maiores de 66 anos custando de £ 29 a £ 64 ).

Plataforma oficial de revenda de ingressos: Titulares de ingressos para a temporada que revendem seus lugares a sócios os anunciam pelo preço original, geralmente entre £ 50 e £ 85 .

2. Mercados secundários de ingressos

Os ingressos comuns para jogos muito procurados contra adversários de primeira linha geralmente se esgotam durante a fase de vendas oficiais para sócios. Em plataformas secundárias, como aStubHub, os preços dos ingressos para esta partida começam em torno de £ 110 a £ 200 para assentos básicos nos setores superiores e podem chegar a £ 500 a £ 600 ou mais para lugares privilegiados na região central das arquibancadas laterais.

Chelsea x Tottenham Hotspur pela Premier League: Tudo o que você precisa saber

Momento de Chelsea e Tottenham Hotspur

O Chelsea venceu dois, empatou um e perdeu dois de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 0 em casa para o Brentford, pela Premier League, após um empate por 2 a 2 com o Hull City. Seu melhor desempenho nessa sequência foi na vitória por 6 a 3 sobre o Leeds United pela Copa da Liga Inglesa. Nos cinco jogos, o Chelsea marcou 14 gols e sofreu 11, números que mostram uma equipe produtiva no ataque, mas irregular na defesa.

O Tottenham perdeu três e empatou dois de seus últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para o Aston Villa, pela Premier League, em uma sequência que também inclui uma derrota por 3 a 1 para o Liverpool na Copa da Liga Inglesa. O Tottenham passou em branco em dois desses cinco jogos, marcou apenas um gol nas três partidas pela liga nesse período e não venceu nenhuma delas.

Chelsea x Tottenham Hotspur: Retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes terminou com vitória do Chelsea por 2 a 1 em Stamford Bridge, pela Premier League, em maio de 2026. Nos últimos cinco confrontos, o Chelsea venceu três vezes, contra uma vitória do Tottenham e um empate. A única vitória do Tottenham nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada em agosto de 2026. Em partidas oficiais, o Chelsea não perde para o Tottenham desde uma derrota por 4 a 3 em casa, em dezembro de 2024, e venceu os três confrontos seguintes pela Premier League.