Como comprar ingressos para Chelsea x Manchester United: preços da Premier League, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

O Chelsea recebe o Manchester United no sábado, 31 de outubro de 2026, em Stamford Bridge, em Londres.

No encontro mais recente entre as equipes pela Premier League em Stamford Bridge, em abril de 2026, o Manchester United venceu por 1 a 0 graças a um gol de Matheus Cunha no primeiro tempo. Torcedores de todo o mundo podem acompanhar a preparação para o jogo, a distribuição de ingressos e os comentários ao vivo no dia da partida, quando dois dos rivais de maior tradição da liga se enfrentarem em Londres.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Chelsea x Manchester United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Chelsea x Manchester United pela Premier League?

Chelsea x Manchester United acontece em Stamford Bridge, em Londres, no sábado, 31 de outubro de 2026.

Como comprar ingressos para Chelsea x Manchester United pela Premier League?

Há várias opções para comprar ingressos para o jogo entre Chelsea e Manchester United pela Premier League em Stamford Bridge, dependendo de programas oficiais de sócios, pacotes de hospitalidade ou plataformas de revenda:

1. Canais oficiais do clube

Sistema oficial de sorteio do clube: Para comprar ingressos diretamente do Chelsea pelo preço original, os torcedores normalmente precisam ter uma associação paga ao clube, como a True Blue. Para jogos de alta procura, o clube abre um período de inscrição para sorteio, em vez de usar uma fila de compra em tempo real. Os sócios se inscrevem no prazo estabelecido, e os compradores são selecionados aleatoriamente.

Pacotes oficiais de hospitalidade: Para garantir a entrada sem depender do sorteio, há pacotes oficiais de hospitalidade e opções premium disponíveis diretamente pelo Chelsea ou por parceiros autorizados. Em geral, esses pacotes incluem assentos premium e acesso a lounges, refeições ou opções de hospedagem.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Chelsea x Manchester United pela Premier League?

Os preços dos ingressos para Chelsea x Manchester United pela Premier League variam conforme o setor e o canal de compra:

1. Canais oficiais do clube

Leste Superior: £ 78 para sócios adultos (£ 83 na venda geral).

Leste Inferior (Sul): £ 71 para sócios adultos (£ 76 na venda geral).

Oeste Inferior: £ 78 para sócios adultos (£ 83 na venda geral).

Matthew Harding Superior: £ 71 para sócios adultos (£ 76 na venda geral).

Matthew Harding Inferior: £ 66 para sócios adultos (£ 71 na venda geral).

Shed Superior: £ 71 para sócios adultos (£ 76 na venda geral).

Shed Inferior: £ 66 para sócios adultos (£ 71 na venda geral).

Visão restrita (Leste Superior / Matthew Harding Inferior): de £ 27 a £ 52 para sócios adultos, dependendo da obstrução da visão em cada assento.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHuboferecem ingressos a preços determinados pela demanda:

Setores superiores e inferiores atrás dos gols: Os preços de revenda geralmente começam em torno de £ 265 a £ 300 ou mais , dependendo da disponibilidade e da demanda.

Setores superiores e inferiores nas laterais do campo: Assentos com vista privilegiada ao longo das linhas laterais frequentemente custam de £ 310 a mais de £ 650 por ingresso nas plataformas de revenda.

Pacotes VIP e de hospitalidade: As opções oficiais ou verificadas de hospitalidade VIP nas plataformas de revenda geralmente começam em torno de £ 380 a £ 500 ou mais e ultrapassam £ 800 dependendo do acesso a lounges incluído.

Chelsea x Manchester United pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Chelsea e Manchester United

O Chelsea venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente pela Premier League terminou em derrota por 3 a 0 para o Brentford, após um empate por 2 a 2 com o Hull City. O Chelsea marcou seis gols na vitória sobre o Leeds United pela Copa da Liga Inglesa, demonstrando iniciativa no ataque, mas a fragilidade defensiva tem sido recorrente: a equipe sofreu 11 gols nos cinco jogos.

O Manchester United venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente pela Premier League foi um empate por 1 a 1 fora de casa com o Fulham. Antes disso, perdeu por 1 a 0 para o Manchester City. A única vitória do United nessa sequência veio na Champions League, por 4 a 0 sobre o Sabah FK. A equipe marcou oito gols e sofreu sete nas cinco partidas.

Chelsea x Manchester United: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Manchester United por 1 a 0 em Stamford Bridge, em abril de 2026. Nos últimos cinco confrontos pela Premier League, o United venceu dois, o Chelsea venceu dois e houve um empate. Essas cinco partidas tiveram 15 gols ao todo, e ambas as equipes já mostraram que podem marcar nesse confronto.