O Chelsea recebe o Liverpool no sábado, 5 de Desember de 2026, em Stamford Bridge, em Londres.

Os confrontos recentes entre os clubes pela Premier League mostram como esse duelo tem sido equilibrado, incluindo uma vitória do Chelsea por 2 a 1 em Stamford Bridge e um empate por 1 a 1 em Anfield na temporada 2025–26. As equipes também se enfrentaram recentemente pela Copa da Liga Inglesa, em 28 de outubro de 2026, em um empate emocionante por 1 a 1 antes de o Liverpool avançar nos pênaltis.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Chelsea x Liverpool, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Chelsea x Liverpool pela Premier League?

Chelsea x Liverpool acontece em Stamford Bridge, em Londres, no sábado, 5 de Desember de 2026.

Como comprar ingressos para Chelsea x Liverpool pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Chelsea e Liverpool pela Premier League, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos pelos clubes: Comprar diretamente pelos sites oficiais de venda de ingressos para sócios do Chelsea FC ou do Liverpool FC continua sendo a principal e mais segura forma de conseguir ingressos pelo preço original para o jogo em Stamford Bridge.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas de venda oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Chelsea x Liverpool pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo confronto entre Chelsea e Liverpool pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: De £ 30 a £ 61 .

De a . Pacotes VIP oficiais: A partir de £ 810 (com impostos incluídos) para espaços como o Westview, chegando a £ 2.490 nas opções VIP mais exclusivas.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos comuns: Geralmente começam em torno de £ 239, com preços de mercado normalmente entre £ 323 e £ 709 ou mais.

Chelsea x Liverpool pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Chelsea e Liverpool

O Chelsea venceu duas, perdeu duas e empatou uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições, com dez gols marcados e cinco sofridos nessa sequência. Seu jogo mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Manchester United pela Premier League, em 31 de outubro. A equipe também venceu o Everton por 2 a 0 e o Bournemouth por 5 a 1 nesse período, embora a derrota em casa por 0 a 2 para o Tottenham, em 24 de outubro, e o empate com o Liverpool pela Carabao Cup tenham sido os pontos baixos da sequência.

O Liverpool venceu duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas, além de um empate, com dez gols marcados e sete sofridos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para o Fenerbahce pela Champions League, em 4 de novembro. A equipe também perdeu por 0 a 1 para o Arsenal pela Premier League, em 1º de novembro, embora as vitórias sobre o Brighton (2 a 0) e o Villarreal (4 a 3) na Champions League mostrem sua capacidade de ter bom desempenho em diferentes competições.

Chelsea x Liverpool: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes ocorreu pela Carabao Cup em 28 de outubro de 2026, quando o Liverpool recebeu o Chelsea em Anfield e a partida terminou empatada em 1 a 1. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Chelsea venceu dois, o Liverpool venceu dois e um terminou empatado. O Chelsea conquistou vitórias consecutivas em casa em outubro de 2025 (2 a 1) e maio de 2025 (3 a 1), enquanto o Liverpool venceu por 2 a 1 em Anfield em outubro de 2024.