O Chelsea recebe o Leeds United no sábado, 21 de novembro de 2026, em Stamford Bridge, em Londres.

No encontro mais recente entre as equipes, em 9 de setembro de 2026, o Chelsea venceu o Leeds por 6 a 3 em Stamford Bridge, pela Copa da Liga Inglesa. Antes dessa partida de muitos gols, o Chelsea também havia superado o Leeds por 1 a 0 em um confronto pela Copa da Inglaterra, em abril de 2026.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Chelsea x Leeds United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Chelsea e Leeds United pela Premier League?

Chelsea e Leeds United se enfrentam em Stamford Bridge, em Londres, no sábado, 21 de novembro de 2026.

Como comprar ingressos para Chelsea x Leeds United pela Premier League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o confronto entre Chelsea e Leeds United pela Premier League:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Comprar diretamente pelo site oficial do Chelsea F.C. é a opção mais segura e confiável, embora geralmente exija associação ao clube e esteja sujeita à disponibilidade e à pontuação no programa de fidelidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Chelsea x Leeds United pela Premier League?

Veja os preços dos ingressos para o confronto entre Chelsea e Leeds United pela Premier League, divididos entre os canais oficiais do clube e o mercado de revenda:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos padrão para associados adultos: Custam aproximadamente de £ 27 a £ 78 , dependendo da arquibancada e da categoria.

Custam aproximadamente de , dependendo da arquibancada e da categoria. Ingressos com desconto e para associados juniores: Em geral, têm preços reduzidos para jovens adultos, idosos e associados juniores, variando de cerca de £ 14 a £ 59 , conforme a localização do assento.

Em geral, têm preços reduzidos para jovens adultos, idosos e associados juniores, variando de cerca de , conforme a localização do assento. Adicional na venda geral: Os ingressos para o público em geral, caso estejam disponíveis após a distribuição aos associados, custam cerca de £ 5 a mais do que os ingressos para associados nas respectivas categorias de assentos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda padrão / entradas comuns: Começam em torno de £ 129 para os setores superiores, com preços médios no mercado mais altos a depender da demanda.

Começam em torno de para os setores superiores, com preços médios no mercado mais altos a depender da demanda. Pacotes VIP e de hospitalidade: Começam em cerca de £ 200 e aumentam conforme o acesso aos lounges e a localização exata dos assentos.

Chelsea x Leeds United pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Chelsea e Leeds United

O Chelsea soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Everton por 2 a 0 fora de casa, pela Premier League. Também marcou cinco gols contra o Bournemouth em uma atuação dominante em casa. O único revés nessa sequência foi uma derrota por 3 a 0 para o Brentford. Nessas cinco partidas, o Chelsea marcou 15 gols e sofreu nove, números que refletem tanto sua produção ofensiva quanto suas falhas defensivas ocasionais.

O Leeds soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições, com seis gols marcados e oito sofridos. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Manchester United em Elland Road, pela Premier League. A vitória por 4 a 1 sobre o Newcastle continua sendo seu principal resultado nesse período, embora os empates consecutivos contra Crystal Palace e Manchester United indiquem uma tendência a deixar pontos pelo caminho quando se espera uma vitória.

Chelsea x Leeds United: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu pela Copa da Liga Inglesa, em 9 de setembro de 2026, quando o Chelsea venceu o Leeds por 6 a 3 em Stamford Bridge. Antes disso, o Chelsea havia vencido por 1 a 0 em um confronto pela Copa da Inglaterra, em abril de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Chelsea venceu três vezes, houve um empate e o Leeds conquistou uma vitória: 3 a 1 em Elland Road, em dezembro de 2025.