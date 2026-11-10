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Como comprar ingressos para Chelsea x Crystal Palace: preços para o jogo da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Chelsea enfrenta o Crystal Palace pela Premier League. Veja como garantir seus ingressos.

O Chelsea recebe o Crystal Palace na quarta-feira, 2 de dezembro de 2026, em Stamford Bridge, em Londres.

No encontro mais recente entre as equipes pela Premier League, em 25 de janeiro de 2026, o Chelsea venceu por 3 a 1 fora de casa, em Selhurst Park. Antes disso, os dois times empataram por 0 a 0 em um jogo equilibrado em Stamford Bridge, em agosto de 2025.

Deixe a GOAL contar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Chelsea x Crystal Palace, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Chelsea x Crystal Palace pela Premier League?

O jogo entre Chelsea e Crystal Palace acontece em Stamford Bridge, em Londres, na quarta-feira, 2 de dezembro de 2026.

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Premier League - Rodada 13
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Como comprar ingressos para Chelsea x Crystal Palace pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Chelsea e Crystal Palace pela Premier League, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos do clube: Você pode comprar ingressos diretamente pelo portal oficial de venda do Chelsea FC, conforme os níveis de associação, os pontos de fidelidade e as fases de venda aplicáveis.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Chelsea x Crystal Palace pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Chelsea e Crystal Palace pela Premier League:

1. Canais oficiais do clube

  • Ingressos padrão para adultos: Geralmente custam de £ 47 a £ 78.
  • Ingressos com desconto (idosos e jovens): Normalmente custam entre £ 14 e £ 39.
  • Venda para o público geral: Nas fases de venda para o público geral, costuma ser cobrada uma taxa adicional de cerca de £ 5 sobre o preço padrão de cada categoria.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Ingressos comuns de revenda: Normalmente começam na faixa de £ 90 a £ 120.
  • Pacotes premium e de hospitalidade na revenda: Geralmente custam a partir de £ 140, podendo ultrapassar £ 500.

Chelsea x Crystal Palace pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Chelsea e Crystal Palace

O Chelsea venceu dois, perdeu dois e empatou um de seus últimos cinco jogos pela Premier League. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Tottenham Hotspur, fora de casa, embora sua atuação mais convincente nessa sequência tenha sido na vitória por 5 a 1 sobre o AFC Bournemouth, em casa, no início de outubro. O Chelsea também perdeu por 3 a 0 para o Brentford, fora de casa, em setembro, resultado que evidencia a irregularidade de sua campanha até aqui.

O Crystal Palace venceu um, empatou um e perdeu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Newcastle United, em casa. A equipe também perdeu por 5 a 0 para o Brighton na Premier League. Sua única vitória na sequência veio contra o Nottingham Forest, por 3 a 1 em casa, resultado que trouxe um breve alento antes de os resultados voltarem a piorar.

CHE

CHE - Sequência

EVE
V0-2
TOT
D0-2
LIV
D1-1
MUN
V2-0
SUN
D1-0
Gol marcado (sofrido)
5/4
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
CRY

CRY - Sequência

NEW
D0-2
FUL
V0-1
TOT
D2-0
TSG
E1-1
LIV
D1-3
Gol marcado (sofrido)
3/8
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Chelsea x Crystal Palace: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu em janeiro de 2026, quando o Chelsea venceu por 3 a 1 em Selhurst Park, pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos, o retrospecto está equilibrado: cada equipe venceu duas vezes, e uma partida terminou empatada. O Chelsea marcou oito gols nesses cinco jogos, contra cinco do Crystal Palace.

Confrontos

ChelseaEmpateCrystal Palace
2
3
0
Premier League
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Crystal Palace
CRY
1
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Chelsea
CHE
3
FJ
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Chelsea
CHE
0
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CRY
0
FJ
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CRY
1
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Chelsea
CHE
1
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Chelsea
CHE
1
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Crystal Palace
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1
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Crystal Palace
CRY
1
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Chelsea
CHE
3
FJ
8Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram4/5

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