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Como comprar ingressos para Chelsea x Brighton & Hove Albion: preços da Premier League 2026/27, informações sobre a partida, horário de início e mais

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Não perca a chance de ver o Chelsea e suas contratações milionárias em ação em casa pela primeira vez nesta temporada

Os torcedores do Chelsea estão esfregando as mãos de empolgação com a perspectiva de ver uma série de caras novas em ação pela Premier League pela primeira vez em casa, além de um novo técnico à beira do gramado. A primeira oportunidade será no domingo, 30 de agosto, quando o Chelsea receberá o Brighton em Stamford Bridge. Você pode se juntar à multidão empolgada garantindo seus ingressos hoje mesmo.

O Chelsea de Xabi Alonso entrará em campo com algumas novas contratações de peso. Maxence Lacroix, Marco Palestra e Geovany Quenda assinaram por mais de £ 50 milhões, mas o nome que mais chamou atenção, claro, foi a contratação de Morgan Rogers, adquirido por uma taxa gigantesca de £ 117 milhões junto ao Aston Villa.

O Chelsea vai precisar estar em seu melhor nível, já que o Brighton chegará embalado depois de vencer os dois jogos contra o Chelsea na última temporada, triunfando por 3 a 0 em casa e por 3 a 1 em Stamford Bridge.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Chelsea x Brighton & Hove Albion, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Chelsea e Brighton & Hove Albion?

Chelsea x Brighton & Hove Albion está marcado para começar às 14h BST de domingo, 30 de agosto, em Stamford Bridge, em Londres.

crest
Premier League - Rodada 2
Stamford Bridge

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Como comprar ingressos para Chelsea x Brighton & Hove Albion pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela específica, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver ingressos esgotados, membros que não conseguiram no sorteio podem comprar entradas devolvidas pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: Vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para partidas da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Chelsea x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.
  • Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e no anel inferior têm preços premium, enquanto lugares no anel superior atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £ 30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de que isso seguirá pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte global. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para os detentores de carnê de temporada do mais alto nível, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para sócios.

Forma

CHE

CHE - Sequência

MIL
V3-0
JDT
E3-3
RSO
V3-1
FUL
V2-3
LUT
V2-0
Gol marcado (sofrido)
14/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BHA

BHA - Sequência

ROM
V3-0
BOL
V1-0
TRO
E0-0
AVL
V4-0
TRO
V4-0
Gol marcado (sofrido)
12/0
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
0/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

ChelseaEmpateBrighton
1
0
4
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Brighton badge
Brighton
BHA
3
FJ
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FJ
Copa da Inglaterra
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Brighton badge
Brighton
BHA
2
FJ
6Gols marcados13
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Notícias das equipes e elencos

Escalações de Chelsea x Brighton

3-4-2-1
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Formação
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
E. MartinezE. MartinezL. ColwillL. ColwillW. FofanaW. FofanaM. LacroixM. LacroixJ. HatoJ. HatoC. PalmerC. PalmerR. LaviaR. LaviaM. RogersM. RogersP. NetoP. NetoM. GustoM. GustoJ. PedroJ. PedroB. VerbruggenB. VerbruggenL. VuskovicL. VuskovicM. WiefferM. WiefferL. DunkL. DunkF. KadiogluF. KadiogluP. GrossP. GrossD. GomezD. GomezM. De CuyperM. De CuyperM. YalcouyeM. YalcouyeO. BoscagliO. BoscagliC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
3-4-2-1
Chelsea

Time titular

Brighton

Reservas

Técnico

  • X. Alonso
  • F. Hurzeler
Chelsea

Lesões e suspensões

Brighton

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
E
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
E
E
E
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
E
V
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
E
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
E
D
E
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
E
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
E
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
E
E
E
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
E
E
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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