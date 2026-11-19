O Charlton Athletic recebe o Swansea City no sábado, 12 de dezembro de 2026, no The Valley, em Londres.

Os dois encontros entre as equipes na Championship de 2025/26 tiveram bastante emoção. O primeiro foi um disputado empate por 1 a 1 no The Valley, em novembro de 2025. No confronto mais recente, disputado na última rodada daquela temporada, em maio de 2026, o Swansea venceu em casa por 3 a 1, com dois gols de Adam Idah no fim e uma cobrança de falta de Leo Walta, depois que Miles Leaburn havia empatado momentaneamente.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Charlton Athletic x Swansea City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Charlton Athletic x Swansea City pela Championship?

Charlton Athletic x Swansea City começa no sábado, 12 de dezembro de 2026, no The Valley, em Londres.

Championship - Rodada 21 12 de dez. de 2026 - 10:00 The Valley, Charlton

Como comprar ingressos para Charlton Athletic x Swansea City pela Championship?

Para comprar ingressos para o jogo entre Charlton Athletic e Swansea City pela Championship, você pode recorrer às seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos oficiais do Charlton Athletic para a torcida da casa: Os ingressos para a torcida mandante estão disponíveis diretamente nos canais oficiais de venda do Charlton Athletic. Você pode comprá-los pelo site do clube ou comparecendo à bilheteria do The Valley ou ligando para ela.

Os ingressos para a torcida mandante estão disponíveis diretamente nos canais oficiais de venda do Charlton Athletic. Você pode comprá-los pelo site do clube ou comparecendo à bilheteria do The Valley ou ligando para ela. Ingressos oficiais do Swansea City para a torcida visitante: Se você torce para o visitante, o Swansea City recebe uma cota de ingressos destinada à sua torcida, geralmente em lugares na arquibancada Jimmy Seed ou em um setor visitante equivalente. Os ingressos são distribuídos pelo sistema oficial de vendas do Swansea City, primeiro nas etapas de prioridade para membros da torcida do clube e titulares de planos de temporada, antes da abertura da venda ao público geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Championship quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Charlton Athletic x Swansea City pela Championship?

Veja a estimativa de preços dos ingressos para Charlton Athletic x Swansea City pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns para adultos: Geralmente a partir de cerca de £ 30 .

Geralmente a partir de cerca de . Pacotes familiares: Como o pacote para duas pessoas adultas e duas crianças menores de 12 anos, a partir de £ 50 , ou o pacote para duas pessoas adultas e dois menores de 18 anos, por £ 60 .

Como o pacote para duas pessoas adultas e duas crianças menores de 12 anos, a partir de , ou o pacote para duas pessoas adultas e dois menores de 18 anos, por . Pacotes para vários jogos: A partir de aproximadamente £ 22,50 a £ 24.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:

Setores laterais e categorias comuns: A partir de cerca de £ 70 a £ 78 .

A partir de cerca de . Setor inferior e lugares com vista privilegiada: Geralmente custam mais, a partir de £ 80 a £ 90 ou mais.

Charlton Athletic x Swansea City pela Championship: tudo o que você precisa saber

Momento de Charlton Athletic e Swansea City

O Charlton somou quatro pontos nos últimos cinco jogos pela Championship, com uma vitória, um empate e três derrotas. O resultado mais recente foi uma vitória em casa por 2 a 1 sobre o Sheffield United, em 7 de novembro, após derrotas por 1 a 0 para o Bolton Wanderers e por 3 a 0 para o Middlesbrough. Nessas cinco partidas, o Charlton marcou cinco gols e sofreu sete. Antes do resultado contra o Sheffield United, o Charlton havia perdido três dos quatro jogos anteriores, sinal de que a equipe tem tido dificuldades para manter a regularidade.

O Swansea teve uma vitória e quatro derrotas nos últimos cinco jogos pela Championship. Seu resultado de destaque foi uma convincente vitória por 4 a 0 sobre o Blackburn Rovers, em 31 de outubro, mas ela veio entre uma derrota por 5 a 0 para o Queens Park Rangers e outra por 3 a 1 para o Portsmouth. A partida mais recente do Swansea terminou em derrota por 2 a 1 para o Birmingham City, em 7 de novembro. O Swansea marcou seis gols nessas cinco partidas e sofreu dez, refletindo a mesma irregularidade que tem marcado sua campanha.

Charlton Athletic x Swansea City: histórico dos confrontos recentes

O confronto oficial mais recente entre as equipes ocorreu em 2 de maio de 2026, quando o Swansea City venceu o Charlton Athletic em casa por 3 a 1 pela Championship. Antes disso, os dois clubes empataram por 1 a 1 no The Valley, em novembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos entre eles, considerando todas as competições, o Swansea venceu três, o Charlton venceu um e uma partida terminou empatada.