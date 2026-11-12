O Charlton Athletic recebe o Birmingham City no sábado, 5 de dezembro de 2026, no The Valley, em Londres.

Nos confrontos recentes pela Championship na temporada 2025/26, o Charlton venceu por 1 a 0 em casa, no The Valley, depois de empatar por 1 a 1 no St Andrew's no início daquela temporada. Os dois clubes também disputaram partidas equilibradas pela EFL League One e pela EFL Cup na temporada 2024/25, mantendo a rivalidade acirrada.

Confira com a GOAL tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Charlton Athletic x Birmingham City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Charlton Athletic x Birmingham City pela Championship?

Charlton Athletic x Birmingham City será disputado no The Valley, em Londres, no sábado, 5 de dezembro de 2026.

Championship - Rodada 19 5 de dez. de 2026 - 10:00 The Valley, Charlton

Como comprar ingressos para Charlton Athletic x Birmingham City pela Championship?

Para comprar ingressos para Charlton Athletic x Birmingham City pela Championship, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Compre diretamente pelo portal oficial de ingressos do Charlton Athletic ou pela seção de ingressos para visitantes do Birmingham City, conforme a disponibilidade de lugares autorizados.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda, como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Championship quando os lotes oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Charlton Athletic x Birmingham City pela Championship?

Confira os preços estimados dos ingressos para Charlton Athletic x Birmingham City pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingresso comum para adultos: de £ 25 a £ 35, dependendo do setor e da localização da arquibancada no The Valley.

de £ 25 a £ 35, dependendo do setor e da localização da arquibancada no The Valley. Ingressos com desconto para idosos e jovens adultos: de £ 18 a £ 25.

de £ 18 a £ 25. Ingressos para menores de 18 anos: de £ 10 a £ 15.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Lugares comuns: de £ 45 a £ 75.

de £ 45 a £ 75. Lugares premium ou nas laterais do campo: de £ 85 a mais de £ 130.

Charlton Athletic x Birmingham City pela Championship: tudo o que você precisa saber

Momento de Charlton Athletic e Birmingham City

O Charlton somou um ponto nos últimos cinco jogos pela Championship, com quatro derrotas e um empate. Na partida mais recente, perdeu por 1 a 0 em casa para o Bolton Wanderers em 3 de novembro. Também sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Middlesbrough em 31 de outubro. Nessas cinco partidas, o Charlton marcou quatro gols e sofreu nove.

O Birmingham venceu quatro dos últimos cinco jogos pela Championship. Na partida mais recente, bateu o Millwall por 3 a 0. Nesse período, também venceu o Preston North End por 4 a 0 e o Queens Park Rangers por 3 a 0. O Birmingham marcou 11 gols e sofreu apenas um nesses cinco jogos. Sua única derrota foi fora de casa para o Cardiff City.

Charlton Athletic x Birmingham City: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Charlton por 1 a 0 no The Valley, pela Championship, em 7 de março de 2026. Antes disso, os clubes empataram por 1 a 1 no St Andrew's em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos, disputados pela Championship, pela League One e pela Carabao Cup, o Charlton venceu dois, o Birmingham venceu dois e houve um empate.