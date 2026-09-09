Reserve ingressos para o clássico Old Firm:

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Como conseguir ingressos para Celtic x Rangers em 2026/27

Os ingressos para o clássico Old Firm estão entre os mais disputados do futebol mundial. Com o Celtic Park tendo capacidade para 60.411 pessoas e o Ibrox Stadium para 50.817, ambos os estádios costumam estar esgotados muito antes do dia do jogo, especialmente para este confronto.

Seu primeiro passo deve ser sempre os portais oficiais de ingressos dos clubes nos sites de Celtic e Rangers.

No entanto, devido à disponibilidade limitada para venda geral, é extremamente difícil garantir lugares, a menos que você seja titular de um ingresso de temporada ou faça parte de um programa oficial de membros.

Não deixe de verificar as garantias de autenticidade e as políticas de proteção ao comprador de cada plataforma antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Celtic x Rangers?

Os preços oficiais dos ingressos para o clássico Old Firm variam de acordo com a partida e a localização do assento, mas você pode esperar que os preços padrão comecem em torno de £45 a £65 para adultos e £30 a £40 para categorias com desconto.

Em sites secundários de revenda, os preços podem subir significativamente devido à alta demanda, muitas vezes ultrapassando £200 por assento para vistas premium ou setores de hospitalidade.

Para se manter atualizado, inscreva-se nas listas de e-mail dos dois clubes e acompanhe seus canais nas redes sociais para anúncios sobre a liberação de ingressos.

Como posso aumentar minhas chances de conseguir ingressos para Celtic x Rangers?

A melhor maneira de aumentar suas chances de conseguir ingressos para o clássico Old Firm entre Celtic e Rangers é garantir que você acompanhe todas as atualizações dos dois clubes sobre o confronto.

Embora a maioria dos ingressos já tenha sido destinada aos detentores de carnê de temporada, os torcedores ainda podem conseguir um ingresso avulso para a partida.

Fique de olho nos canais dos clubes nas redes sociais e acompanhe de perto os portais oficiais de ingressos para se manter informado sobre a disponibilidade para as duas edições do clássico Old Firm nesta temporada.

Posso comprar ingressos para Celtic x Rangers online?

Você pode comprar ingressos para o clássico Old Firm entre Celtic e Rangers online.

A maioria, se não a totalidade, da carga de ingressos disponível para os torcedores será oferecida exclusivamente online antes de cada jogo nesta temporada.

Faça login nos portais oficiais de ingressos dos clubes para se manter atualizado sobre a disponibilidade, ou você pode analisar suas opções secundárias, como a StubHub, para tentar encontrar um lugar ideal para você.

Com quanta antecedência devo comprar ingressos para Celtic x Rangers para garantir bons lugares?

Com o clássico Old Firm despertando grande interesse de uma mistura de torcedores locais e fãs internacionais, as chances de encontrar qualquer lugar, quanto mais um bom, são pequenas para quem busca um ingresso.

No entanto, quem espera conseguir o melhor lugar para o duelo entre Celtic e Rangers deve comprar o mais cedo possível, se possível, para garantir uma opção melhor.

Mantenha-se atualizado pelos canais dos clubes nas redes sociais e pelos portais oficiais de ingressos para acompanhar possíveis compras para o clássico Old Firm.

Os ingressos para Celtic x Rangers ficam disponíveis no estádio nos dias de jogo?

Com uma demanda tão significativa pelo clássico Old Firm, independentemente da competição, é praticamente algo inédito na era moderna que os torcedores consigam comprar ingressos no estádio nos dias de jogo para confrontos entre Celtic e Rangers, com as partidas muitas vezes esgotando muito antes do apito inicial.

Isso significa que você deve comprar seu ingresso antes do jogo por canais online, como os portais oficiais de ingressos, ou por meio de um site secundário de revenda.