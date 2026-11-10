Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
La Liga
team-logoCelta de Vigo
Abanca Balaidos
team-logoDeportivo de A Coruna
Book Celta Vigo vs Deportivo de A Coruna Tickets
Com a ajuda da

Como comprar ingressos para Celta Vigo x Deportivo de A Coruna: preços do O Noso Derbi, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
La Liga
Celta de Vigo

O Celta de Vigo enfrenta o Deportivo de A Coruna pela La Liga. Veja como garantir seus ingressos.

O Dérbi da Galícia, amplamente conhecido como O Noso Derbi, é uma das rivalidades regionais mais intensas e históricas do futebol espanhol. Em 3 de janeiro de 2027, o RC Celta de Vigo receberá seus vizinhos do norte e grandes rivais, o Deportivo La Coruña, no Estadio de Balaídos, para um importante confronto pela La Liga.

A GOAL reúne todas as informações essenciais para você garantir os melhores lugares nesse dérbi imperdível. Continue lendo para saber como comprar seus ingressos agora mesmo.

Quando começa Celta Vigo x Deportivo de A Coruna pela LaLiga?

crest
La Liga - Rodada 18
Abanca Balaidos

Onde comprar ingressos para RC Celta de Vigo x Deportivo La Coruña?

O melhor lugar para comprar ingressos para o Dérbi da Galícia é o site oficial do RC Celta de Vigo. A compra diretamente com o clube garante ingressos autênticos pelo preço original. No entanto, devido à enorme procura local por esse clássico, os ingressos na plataforma oficial podem se esgotar rapidamente. A StubHub é uma alternativa confiável para garantir sua entrada no estádio no dia do jogo caso os ingressos do site oficial estejam esgotados.

Quanto custam os ingressos para RC Celta de Vigo x Deportivo La Coruña?

Os ingressos comuns vendidos pelo preço original na plataforma oficial do RC Celta de Vigo custam a partir de € 60. Os preços variam conforme a categoria e a localização do assento no Estadio de Balaídos.

Se os ingressos da venda geral oficial se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub oferecem uma alternativa para garantir lugares de última hora, com preços a partir de aproximadamente € 300.

Celta Vigo x Deportivo de A Coruna pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Celta Vigo e Deportivo de A Coruna

O Celta Vigo registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente terminou em empate por 0 a 0 com o Levante pela LaLiga. Nesse período, também empatou por 0 a 0 com o Real Betis na liga. A derrota por 3 a 0 para o Rayo Vallecano e o revés por 2 a 1 diante do Union Saint-Gilloise pela Liga Europa foram os pontos baixos. Sua única vitória veio contra o Celtic, por 2 a 1 fora de casa, em competição europeia. O Celta marcou três gols e sofreu cinco nesses cinco jogos.

O Deportivo de A Coruna somou duas vitórias, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos oficiais. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Espanyol pela LaLiga, enquanto a vitória por 2 a 1 sobre o Osasuna, no início de novembro, foi seu resultado de maior destaque. Também venceu o Auriense por 3 a 0 fora de casa na Copa do Rei e empatou por 1 a 1 com o Levante na liga. Sua única derrota foi por 1 a 0 para o Atletico Madrid. O Deportivo marcou seis gols e sofreu dois nessa sequência de cinco jogos.

CEL

CEL - Sequência

CEL
V1-2
BET
E0-0
RAY
D3-0
GIL
D1-2
LEV
E0-0
Gol marcado (sofrido)
3/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
COR

COR - Sequência

LEV
E1-1
ATM
D1-0
AUR
V0-3
OSA
V2-1
ESP
E0-0
Gol marcado (sofrido)
6/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Celta Vigo x Deportivo de A Coruna: retrospecto recente

O encontro oficial mais recente entre os clubes ocorreu em 5 de maio de 2018, quando as equipes empataram por 1 a 1 em uma partida da LaLiga no Abanca Balaidos. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados nos dados, que também incluem um amistoso de pré-temporada, o Celta Vigo leva clara vantagem: quatro vitórias contra nenhuma do Deportivo, além de um empate. O resultado mais expressivo do Celta nessa sequência foi uma vitória por 4 a 1 em casa, em outubro de 2016.

Confrontos

Celta de VigoEmpateDeportivo de A Coruna
4
1
0
La Liga
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
1
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
FJ
La Liga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
3
FJ
La Liga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
1
FJ
La Liga
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
4
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
FJ
Amistosos de clubes
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
2
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
FJ
11Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google