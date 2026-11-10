O Dérbi da Galícia, amplamente conhecido como O Noso Derbi, é uma das rivalidades regionais mais intensas e históricas do futebol espanhol. Em 3 de janeiro de 2027, o RC Celta de Vigo receberá seus vizinhos do norte e grandes rivais, o Deportivo La Coruña, no Estadio de Balaídos, para um importante confronto pela La Liga.

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Quando começa Celta Vigo x Deportivo de A Coruna pela LaLiga?

La Liga - Rodada 18 3 de jan. de 2027 - 09:00 Abanca Balaidos

Onde comprar ingressos para RC Celta de Vigo x Deportivo La Coruña?

O melhor lugar para comprar ingressos para o Dérbi da Galícia é o site oficial do RC Celta de Vigo. A compra diretamente com o clube garante ingressos autênticos pelo preço original. No entanto, devido à enorme procura local por esse clássico, os ingressos na plataforma oficial podem se esgotar rapidamente. A StubHub é uma alternativa confiável para garantir sua entrada no estádio no dia do jogo caso os ingressos do site oficial estejam esgotados.

Quanto custam os ingressos para RC Celta de Vigo x Deportivo La Coruña?

Os ingressos comuns vendidos pelo preço original na plataforma oficial do RC Celta de Vigo custam a partir de € 60. Os preços variam conforme a categoria e a localização do assento no Estadio de Balaídos.

Se os ingressos da venda geral oficial se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub oferecem uma alternativa para garantir lugares de última hora, com preços a partir de aproximadamente € 300.

Celta Vigo x Deportivo de A Coruna pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Celta Vigo e Deportivo de A Coruna

O Celta Vigo registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente terminou em empate por 0 a 0 com o Levante pela LaLiga. Nesse período, também empatou por 0 a 0 com o Real Betis na liga. A derrota por 3 a 0 para o Rayo Vallecano e o revés por 2 a 1 diante do Union Saint-Gilloise pela Liga Europa foram os pontos baixos. Sua única vitória veio contra o Celtic, por 2 a 1 fora de casa, em competição europeia. O Celta marcou três gols e sofreu cinco nesses cinco jogos.

O Deportivo de A Coruna somou duas vitórias, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos oficiais. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Espanyol pela LaLiga, enquanto a vitória por 2 a 1 sobre o Osasuna, no início de novembro, foi seu resultado de maior destaque. Também venceu o Auriense por 3 a 0 fora de casa na Copa do Rei e empatou por 1 a 1 com o Levante na liga. Sua única derrota foi por 1 a 0 para o Atletico Madrid. O Deportivo marcou seis gols e sofreu dois nessa sequência de cinco jogos.

Celta Vigo x Deportivo de A Coruna: retrospecto recente

O encontro oficial mais recente entre os clubes ocorreu em 5 de maio de 2018, quando as equipes empataram por 1 a 1 em uma partida da LaLiga no Abanca Balaidos. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados nos dados, que também incluem um amistoso de pré-temporada, o Celta Vigo leva clara vantagem: quatro vitórias contra nenhuma do Deportivo, além de um empate. O resultado mais expressivo do Celta nessa sequência foi uma vitória por 4 a 1 em casa, em outubro de 2016.