O Celta Vigo recebe o Villarreal no domingo, 29 de novembro de 2026, no Abanca Balaidos, em Vigo.

No encontro mais recente entre as equipes pela liga, em 26 de abril de 2026, o Villarreal venceu por 2 a 1 no Estadio de la Cerámica, com gols de Gerard Moreno e Nicolas Pépé. Antes disso, os dois times haviam empatado em 1 a 1 em uma partida equilibrada no Balaídos, em agosto de 2025.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Celta Vigo x Villarreal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Celta Vigo x Villarreal por LaLiga?

Celta Vigo x Villarreal acontece no domingo, 29 de novembro de 2026, no Abanca Balaidos, em Vigo.

La Liga - Rodada 14 29 de nov. de 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

Como comprar ingressos para Celta Vigo x Villarreal por LaLiga?

Estas são as opções habituais para comprar ingressos para o próximo jogo entre Celta Vigo e Villarreal por LaLiga:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: É possível comprar ingressos diretamente pelo site oficial ou pela bilheteria do Celta Vigo para lugares no Estadio Abanca-Balaídos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda, como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos de LaLiga quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Celta Vigo x Villarreal por LaLiga?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para Celta Vigo x Villarreal por LaLiga:

1. Canais oficiais do clube

Setores Gol e Marcador (atrás dos gols): A partir de cerca de € 30 a € 40 .

A partir de cerca de . Tribuna Alta e Baja (setores superior e inferior nas laterais): Geralmente entre € 45 e € 60 .

Geralmente entre . Tribuna Central e área VIP: Normalmente de € 60 a mais de € 80.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda para o setor superior ou de ingressos comuns: Geralmente a partir de cerca de € 30 a € 40 .

Geralmente a partir de cerca de . Revenda para os setores laterais e inferiores: Normalmente de € 70 a € 150 .

Normalmente de . Revenda de ingressos premium e de alta procura: Geralmente a partir de cerca de € 200 a mais de € 300.

Celta Vigo x Villarreal por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Celta Vigo e Villarreal

O Celta Vigo soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, empatou sem gols com o Real Betis por LaLiga. Antes, venceu o Celtic por 2 a 1 fora de casa pela Liga Europa. Anteriormente, derrotou o Deportivo Alaves por 2 a 1 pela liga e empatou em 0 a 0 com o Elche. A única derrota nessa sequência de cinco jogos foi para a Juventus, por 2 a 1, pela Liga Europa.

O Villarreal soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Valencia, fora de casa, por LaLiga, após uma derrota por 4 a 3 para o Liverpool pela Champions League. O time também empatou em 0 a 0 com o Elche pela liga, venceu o SSC Napoli por 3 a 1 em uma competição europeia e perdeu por 1 a 0 para o Real Madrid por LaLiga. Nesses cinco jogos, o Villarreal marcou sete gols e sofreu oito.

Celta Vigo x Villarreal: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu por LaLiga em 26 de abril de 2026, quando o Villarreal venceu por 2 a 1 em casa. Nos últimos cinco confrontos pela competição, o Celta leva vantagem, com três vitórias contra uma do Villarreal, além de um empate. O resultado mais expressivo do Celta nessa sequência foi uma vitória por 3 a 0 em casa. As equipes também empataram em 1 a 1 no Balaidos, em agosto de 2025.