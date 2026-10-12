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Como comprar ingressos para Celta de Vigo x Real Betis: preços da LaLiga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Celta de Vigo enfrenta o Real Betis pela LaLiga. Veja como garantir seus ingressos.

O Celta de Vigo recebe o Real Betis no domingo, 25 de outubro de 2026, no Abanca Balaidos, em Vigo.

Os dois clubes conciliam os compromissos nacionais com as competições europeias neste outono, o que acrescenta interesse tático ao confronto e exige rodízio dos elencos. Os duelos entre as equipes têm sido equilibrados nos últimos anos, e o mais recente terminou empatado em 1 a 1.

Deixe que a GOAL mostre tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Celta de Vigo x Real Betis, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Celta de Vigo x Real Betis pela LaLiga?

Celta de Vigo x Real Betis começa no domingo, 25 de outubro de 2026, no Abanca Balaidos, em Vigo.

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La Liga - Rodada 10
Abanca Balaidos

Como comprar ingressos para Celta de Vigo x Real Betis pela LaLiga?

Os ingressos para o próximo confronto da LaLiga entre Celta de Vigo x Real Betis podem ser adquiridos por diferentes canais oficiais e de revenda.

1. Canais oficiais dos clubes

  • Portal oficial de ingressos do Celta de Vigo: A forma mais direta e segura é comprar na loja online oficial de ingressos do RC Celta ou nas bilheterias do Estadio Abanca-Balaídos. Em geral, os ingressos são disponibilizados primeiro aos sócios do clube (socios) e, mais perto da partida, ao público em geral.
  • Portal oficial de ingressos do Real Betis: Para os torcedores visitantes, os ingressos destinados ao setor visitante costumam ser distribuídos diretamente pelo Real Betis a sócios cadastrados e torcidas organizadas.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Celta de Vigo x Real Betis pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para Celta de Vigo x Real Betis variam conforme o setor e a compra pelo preço original ou em plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Atrás dos gols (Gol / Marcador): € 30 a € 50
  • Arquibancadas laterais inferiores e superiores (Tribuna / Río): € 50 a € 90
  • Camarotes VIP e de hospitalidade: € 150 a € 300 ou mais

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Assentos mais baratos: € 50 a € 65 (geralmente atrás dos gols ou no anel superior)
  • Assentos de preço intermediário (vista lateral): € 70 a € 120
  • Pacotes premium e de hospitalidade: € 150 a € 400 ou mais

Celta de Vigo x Real Betis pela LaLiga: Tudo o que você precisa saber

Momento de Celta de Vigo e Real Betis

O Celta de Vigo soma uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos por todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória em casa por 5 a 0 sobre o Racing Santander pela LaLiga, que encerrou uma sequência sem vitórias. Antes disso, o Celta perdeu por 1 a 0 para o Omonia Nicosia na Liga Europa e empatou por 1 a 1 com o Malaga pelo campeonato. Nesses cinco jogos, marcou oito gols e sofreu três, embora a irregularidade continue sendo uma preocupação para Giraldez.

O Real Betis venceu quatro dos últimos cinco jogos oficiais. O único tropeço foi o empate por 1 a 1 fora de casa com o Deportivo de A Coruna, na partida mais recente. Antes disso, o Betis venceu o Getafe por 1 a 0 e o Villarreal por 2 a 1, fora de casa, pela LaLiga, além de derrotar o Lille por 3 a 2 na Champions League. A equipe marcou sete gols e sofreu três nesses cinco jogos, e as quatro vitórias na sequência refletem o bom momento do elenco.

CEL

CEL - Sequência

GET
E1-1
MAL
E1-1
OMO
D1-0
SAN
V5-0
ELC
E0-0
Gol marcado (sofrido)
7/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BET

BET - Sequência

LIL
V2-3
VIL
V1-2
GET
V1-0
COR
E1-1
OSA
V5-2
Gol marcado (sofrido)
12/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Celta de Vigo x Real Betis: Histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes foi pela LaLiga, em 15 de março de 2026, e terminou em 1 a 1, com mando de campo do Real Betis. Nos últimos cinco duelos pela LaLiga, o confronto foi equilibrado: o Celta venceu uma vez, o Betis venceu uma vez e três partidas terminaram empatadas. Os dois clubes dividiram os pontos com frequência nas últimas temporadas, o que sugere confrontos disputados e equilibrados, em vez de resultados folgados.

Confrontos

Celta de VigoEmpateBétis
1
3
1
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BET
1
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CEL
1
FJ
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1
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3
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2
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2
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1
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8Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram5/5

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