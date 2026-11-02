O Celta Vigo recebe o Levante no domingo, 8 de novembro de 2026, no Abanca Balaídos, em Vigo.

Historicamente, o RC Celta de Vigo leva vantagem neste confronto da LaLiga, com 12 vitórias contra 5 do Levante UD nos últimos 20 encontros oficiais entre as equipes. O duelo oficial mais recente aconteceu em maio de 2026, quando o Levante conquistou uma emocionante vitória por 3 a 2 fora de casa, no Estadio de Balaídos.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Celta Vigo x Levante, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Celta Vigo x Levante pela LaLiga?

Celta Vigo x Levante acontece no Abanca Balaídos, em Vigo, no domingo, 8 de novembro de 2026.

La Liga - Rodada 12 8 de nov. de 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

Como comprar ingressos para Celta Vigo x Levante pela LaLiga?

Para comprar ingressos para o próximo confronto da LaLiga entre Celta Vigo e Levante, no Abanca Balaídos, você tem algumas opções principais:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos: O caminho mais direto é comprar pelo site oficial do RC Celta de Vigo, que disponibiliza ingressos comuns, lugares em áreas reservadas pelo clube e pacotes de ingresso com hotel.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelo clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Celta Vigo x Levante pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para o próximo confronto da LaLiga entre RC Celta de Vigo e Levante UD, no Estadio de Balaídos, variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais do clube ou por plataformas de revenda.

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns / lugares no anel superior: Os ingressos padrão geralmente custam a partir de cerca de € 35 a € 45 para lugares no anel superior ou atrás dos gols, como nos setores Gol ou Anillo.

Os ingressos padrão geralmente custam a partir de cerca de para lugares no anel superior ou atrás dos gols, como nos setores Gol ou Anillo. Lugares nas laterais e no anel intermediário: Lugares nas arquibancadas laterais geralmente custam entre € 60 e € 100 , dependendo da proximidade exata com o campo.

Lugares nas arquibancadas laterais geralmente custam entre , dependendo da proximidade exata com o campo. Lugares premium e hospitalidade: Pacotes VIP, espaços de hospitalidade VIP ou ingressos para a arquibancada central (Tribuna/Preferencia) podem custar a partir de € 120 a mais de € 250.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda:

Revenda mais barata / anel superior: Os preços iniciais anunciados para este jogo ficam em aproximadamente € 30 a € 55 .

Os preços iniciais anunciados para este jogo ficam em aproximadamente . Revenda de lugares nas laterais: Os lugares padrão no anel intermediário costumam custar, em média, entre € 80 e € 150 .

Os lugares padrão no anel intermediário costumam custar, em média, entre . Revenda de alta demanda / lugares premium: Dependendo da disponibilidade de lugares perto do dia do jogo, os preços médios de lugares premium nas laterais ou de áreas VIP podem ultrapassar € 200 a € 250.

Celta Vigo x Levante pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Celta Vigo e Levante

O Celta Vigo chega a esta partida com uma campanha recente irregular: uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, goleou o Racing Santander por 5 a 0 na LaLiga, depois de perder por 1 a 0 para o Omonia Nicosia na Liga Europa. Três dos quatro jogos anteriores do Celta pela liga terminaram empatados, o que sugere uma equipe difícil de vencer, mas que também não inspira confiança para apostar em sua vitória.

Os últimos cinco jogos do Levante mostram um cenário mais difícil. A equipe de Castro venceu uma vez, empatou duas e perdeu duas, e as duas derrotas consecutivas na LaLiga são a preocupação mais urgente. Nas duas partidas mais recentes, perdeu por 3 a 1 para o Villarreal e por 4 a 2 para o Barcelona, sofrendo sete gols nesse período. Sua única vitória nessa sequência foi por 5 a 2 sobre o Real Betis, no fim de agosto, resultado que agora parece distante diante do que veio depois.

Celta Vigo x Levante: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Levante por 3 a 2 em Balaídos, em maio de 2026, resultado que contrariou a tendência recente do confronto. Nos últimos cinco jogos entre os dois, o Celta Vigo tem o melhor retrospecto, com três vitórias contra uma do Levante, além de um empate. A vitória do Celta por 2 a 0 em casa, em abril de 2021, e o triunfo por 2 a 1 no campo do Levante, em novembro de 2025, apontam para uma equipe que geralmente levou vantagem. A vitória do Levante no início deste ano, porém, mostra que a diferença entre os times não é fixa.