Como comprar ingressos para Celta de Vigo x Deportivo Alavés: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Celta de Vigo enfrenta o Deportivo Alavés no domingo, 18 de outubro de 2026, no Abanca Balaídos, em Vigo.

O encontro anterior entre as equipes no Balaídos, em março de 2026, foi um duelo dramático e com muitos gols, no qual o Deportivo Alavés levou a melhor sobre o Celta de Vigo em um emocionante 4 a 3. O Deportivo Alavés tem a vantagem no histórico recente de confrontos na liga, tendo vencido três dos últimos cinco jogos contra o Celta.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Celta de Vigo x Deportivo Alavés, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Celta de Vigo x Deportivo Alavés por LaLiga?

Celta de Vigo x Deportivo Alavés acontece no Abanca Balaídos, em Vigo, no domingo, 18 de outubro de 2026.

La Liga - Rodada 9 18 de out. de 2026 - 10:15 Abanca Balaidos

Como comprar ingressos para Celta de Vigo x Deportivo Alavés pela LaLiga?

Os ingressos para Celta de Vigo x Deportivo Alavés estão disponíveis por canais oficiais e secundários antes do confronto de 18 de outubro no Estadio Abanca Balaídos. Siga estes passos:

1. Bilheteria oficial do clube

Para garantir ingressos de entrada geral diretamente com o vendedor principal, visite o portal oficial de ingressos do RC Celta. Os ingressos normalmente são colocados à venda para o público de 1 a 2 semanas antes do dia da partida, com sócios do clube e detentores de carnê de temporada tendo acesso prioritário antes da liberação geral.

2. Plataformas de mercado secundário

Se os ingressos se esgotarem nos canais oficiais, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHublistam assentos colocados à venda por detentores de carnê de temporada e revendedores. Tenha em mente que os preços nas plataformas secundárias podem variar para cima ou para baixo em relação ao valor de face, dependendo da demanda geral.

3. Compras na bilheteria

Os ingressos para o público geral também podem ser comprados presencialmente nas bilheterias do Estadio Abanca Balaídos, em Vigo, antes do pontapé inicial, desde que a partida não esteja totalmente esgotada.

Quanto custam os ingressos para Celta de Vigo x Deportivo Alavés pela LaLiga?

Os ingressos de entrada geral para Celta de Vigo x Deportivo Alavés variam de acordo com o setor, a categoria do assento e o canal de compra.

1. Bilheteria oficial do clube

Para garantir ingressos de entrada geral diretamente com o vendedor principal, visite o portal oficial de ingressos do RC Celta. Os ingressos oficiais com valor de face normalmente são colocados à venda para o público de 1 a 2 semanas antes do dia da partida, com sócios do clube e detentores de carnê de temporada tendo acesso prioritário antes da liberação geral.

Gol (setor atrás do gol): € 25 – € 35

Marcador (setor superior e inferior atrás do gol): € 35 – € 50

Río (setor lateral): € 40 – € 75

Tribuna (setor lateral principal):€ 60 – € 90

2. Plataformas de mercado secundário

Se os ingressos se esgotarem nos canais oficiais, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHublistam assentos colocados à venda por detentores de carnê de temporada e revendedores. Tenha em mente que os preços dos ingressos nas plataformas secundárias podem variar para cima ou para baixo em relação ao valor de face, dependendo da demanda geral do mercado.

Setor Gol: € 55 – € 80

Setor Río Baixo / Río Alto: € 85 – € 120

Setor Tribuna Central / Premium:€ 100 – € 150+

Celta de Vigo x Deportivo Alavés pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Celta de Vigo x Deportivo Alavés

O Celta de Vigo não venceu nenhum dos seus últimos cinco jogos em todas as competições, com três empates e duas derrotas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Omonia Nicosia na Liga Europa, em 16 de setembro, e a equipe também empatou por 1 a 1 com o Malaga em sua última partida de LaLiga. Antes disso, o Celta empatou por 1 a 1 com o Getafe e por 0 a 0 com a Real Sociedad, antes de perder por 2 a 0 para o Athletic Bilbao. Foram quatro gols marcados e seis sofridos nesses cinco jogos.

O Deportivo Alavés venceu dois, empatou um e perdeu dois dos seus últimos cinco jogos de LaLiga. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Valencia, em 15 de setembro, após uma derrota por 2 a 1 para o Racing Santander três dias antes. Antes dessa queda, o Alavés venceu o Osasuna por 5 a 2 e o Villarreal por 1 a 0 em partidas consecutivas. Ao longo dos cinco jogos, a equipe marcou nove gols e sofreu cinco.

Celta de Vigo x Deportivo Alavés: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu pela LaLiga em 22 de março de 2026, quando o Celta de Vigo recebeu o Alavés no Abanca Balaidos e perdeu por 4 a 3. Antes disso, o Alavés venceu por 1 a 0 como mandante em novembro de 2025, enquanto os dois clubes empataram por 1 a 1 no Mendizorroza em janeiro de 2025. Nos últimos cinco encontros registrados pela LaLiga, o Alavés leva vantagem, com três vitórias contra uma do Celta, além de um empate.