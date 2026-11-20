O Cardiff City recebe o Southampton no sábado, 12 de Desember de 2026, no Cardiff City Stadium, em Cardiff.

Nos confrontos entre as equipes pela Championship de 2023–24, o Southampton venceu por 2 a 0 no St Mary's antes de o Cardiff City reagir com uma vitória de virada por 2 a 1 na capital galesa. O duelo mais recente ocorreu na segunda rodada da Copa da Liga Inglesa de 2024–25, quando o Southampton venceu um jogo emocionante por 5 a 3 no Cardiff City Stadium.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Cardiff City x Southampton, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Cardiff City x Southampton pela Championship?

Cardiff City x Southampton começa no sábado, 12 de Desember de 2026, no Cardiff City Stadium, em Cardiff.

Championship - Rodada 21 12 de dez. de 2026 - 10:00 Cardiff City Stadium

Como comprar ingressos para Cardiff City x Southampton pela Championship?

Para comprar ingressos para Cardiff City x Southampton pela Championship, você pode recorrer às seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Canais oficiais do Cardiff City: Se você for torcedor da equipe mandante no jogo no Cardiff City Stadium, poderá comprar ingressos diretamente pelo portal oficial de ingressos do Cardiff City ou pelo aplicativo oficial do clube.

Se você for torcedor da equipe mandante no jogo no Cardiff City Stadium, poderá comprar ingressos diretamente pelo portal oficial de ingressos do Cardiff City ou pelo aplicativo oficial do clube. Setor visitante do Southampton FC: Se você for viajar para acompanhar o Southampton como visitante, o clube recebe uma cota específica de ingressos para sua torcida (geralmente cerca de 3.200). Eles são vendidos diretamente pelo site oficial de ingressos do Southampton ou pelos canais telefônicos de sua bilheteria, com períodos de prioridade definidos pelos pontos de fidelidade em jogos fora de casa e pela condição de sócio com ingresso de temporada.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Championship quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Cardiff City x Southampton pela Championship?

Confira os preços estimados dos ingressos para Cardiff City x Southampton pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

Setor visitante do Southampton (Cardiff City Stadium): Os ingressos oficiais para torcedores visitantes do Southampton custam £ 32 para adultos, £ 24 para maiores de 60 anos, £ 20,50 para torcedores de 16 a 21 anos e £ 16 para menores de 16 anos. Os ingressos acessíveis para adultos em cadeiras de rodas custam £ 27 .

Os ingressos oficiais para torcedores visitantes do Southampton custam para adultos, para maiores de 60 anos, para torcedores de 16 a 21 anos e para menores de 16 anos. Os ingressos acessíveis para adultos em cadeiras de rodas custam . Ingressos para a torcida do Cardiff City e entradas comuns: Geralmente variam de £ 20 a £ 50 , dependendo do setor e dos descontos por faixa etária, embora categorias de alta demanda ou opções com serviços executivos custem mais.

Geralmente variam de , dependendo do setor e dos descontos por faixa etária, embora categorias de alta demanda ou opções com serviços executivos custem mais. Pacotes de hospitalidade: Variam de £ 90 a mais de £ 150.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos comuns de revenda: Geralmente começam na faixa de £ 50 a £ 78 .

Geralmente começam na faixa de . Assentos de revenda centrais e com vista privilegiada: Geralmente variam de £ 90 a mais de £ 145 .

Geralmente variam de . Opções VIP e de hospitalidade na revenda: Os preços partem da faixa de £ 150 a mais de £ 250.

Cardiff City x Southampton pela Championship: tudo o que você precisa saber

Momento de Cardiff City e Southampton

O Cardiff City soma duas vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos quatro jogos concluídos pela Championship. O resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 4 sobre o Burnley em 7 de novembro. Antes disso, empatou por 3 a 3 com o West Ham United e perdeu por 3 a 0 para o Wolverhampton Wanderers. O Cardiff marcou 11 gols e sofreu sete em suas últimas cinco partidas, números que refletem uma sequência de jogos abertos e com muitos gols.

O Southampton venceu duas, empatou duas e perdeu uma de suas últimas cinco partidas pela Championship. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Preston North End em 7 de novembro, que encerrou uma sequência que incluiu vitórias sobre o Queens Park Rangers (4 a 1) e o West Ham United (3 a 2 fora de casa). A equipe visitante marcou oito gols e sofreu cinco nessa série de cinco jogos.

Cardiff City x Southampton: retrospecto recente

O confronto mais recente entre Cardiff City e Southampton ocorreu pela Copa da Liga Inglesa em 28 de agosto de 2024, quando o Southampton venceu por 5 a 3 no Cardiff City Stadium. Pela Championship, o Cardiff venceu em casa por 2 a 1 em abril de 2024, enquanto o Southampton ganhou por 2 a 0 no St Mary's em dezembro de 2023. Nos cinco confrontos mais recentes registrados em todas as competições, o Southampton venceu três vezes e o Cardiff, uma. Há também o registro de um amistoso de 2021 em que o Southampton venceu por 4 a 0.